Giá vật liệu tăng cao: Dự án 'lụt' tiến độ, nhà thầu càng làm càng lỗ

Tại phiên họp thường kỳ tháng 3 của UBND TP. Cần Thơ sáng 10/4, ông Trương Cảnh Tuyên - Chủ tịch UBND TP. Cần Thơ - cho biết, thu ngân sách 3 tháng đạt hơn 9.800 tỷ đồng (bằng 36% dự toán năm), trong đó thu nội địa hơn 9.400 tỷ đồng. Trong quý 1, tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP ) của Cần Thơ chỉ hơn 7%, trong khi kịch bản phải tăng từ 9,5 - 10%.

Ông Trương Cảnh Tuyên - Chủ tịch UBND TP. Cần Thơ.

Ông Trương Cảnh Tuyên chỉ ra, tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công chưa đạt yêu cầu (chỉ 7,4% kế hoạch), thấp hơn bình quân cả nước. Điều này một phần do giá vật liệu xây dựng tăng cao so với cùng kỳ năm trước, trước 1 khối đá chỉ 400.000 đồng đã tăng lên 1,2 triệu đồng; giá dầu tăng mạnh nên máy móc, thiết bị phục vụ trên công trường rất ít.

"Các nhà thầu thậm chí nói bị cắt hợp đồng càng mừng, vì với giá nhiên vật liệu hiện nay càng làm càng lỗ. Doanh nghiệp kiến nghị cho cơ chế điều chỉnh giá, có giải pháp hỗ trợ lãi suất ngân hàng, chi phí logistics…", ông Tuyên nói.

Theo ông Tuyên, các dự án còn tồn đọng kéo dài trên địa bàn dù được tập trung rà soát, xử lý, nhưng vẫn còn nhiều khó khăn, vướng mắc.

Công tác dự báo, nắm bắt tình hình và thực hiện nhiệm vụ của một số đơn vị chưa chủ động, kịp thời. Trong khi hoạt động sản xuất kinh doanh gặp còn nhiều khó khăn, chi phí đầu vào tăng cao, tình hình thị trường còn tiềm ẩn nhiều rủi ro.

Để đạt mục tiêu tăng trưởng 2 con số trong năm nay, người đứng đầu UBND TP. Cần Thơ nhận định, nhiệm vụ các quý còn lại rất nặng nề. Do đó, ông yêu cầu các sở ngành, địa phương thực hiện quyết liệt, đồng bộ, hết sức trách nhiệm các nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội. Trong đó, cần tập trung tăng tốc giải ngân vốn đầu tư công , đẩy nhanh tiến độ các công trình, dự án trọng điểm, quyết liệt giải quyết các dự án tồn đọng kéo dài.

Ông Tuyên cũng yêu cầu các sở ngành chủ động nắm bắt tình hình thị trường, các vấn đề phát sinh ảnh hưởng đến hoạt động thương mại, xuất khẩu để cung cấp, hỗ trợ doanh nghiệp. Tăng cường kiểm tra, giám sát hoạt động kinh doanh xăng dầu , kịp thời xử lý nghiêm các hành vi vi phạm.

Nhiều dự án trên địa bàn Cần Thơ chậm tiến độ do nhà thầu bị tác động bởi chi phí nhiên liệu, xăng dầu.

Sở Tài chính Cần Thơ cho biết, tăng trưởng kinh tế quý 1 của thành phố đạt hơn 7% so với cùng kỳ, xếp hạng 31/34 tỉnh thành trên cả nước. Năm nay, Thành phố được giao tổng vốn đầu tư công trên 19.200 tỷ đồng, nhưng tới hết tháng 3 mới giải ngân được hơn 1.400 tỷ đồng.

Sở Tài chính chỉ ra, khu vực công nghiệp - xây dựng chưa phát huy vai trò động lực, tăng thấp hơn đáng kể so với kịch bản. Trong đó, một số ngành chủ lực còn gặp khó khăn về đơn hàng, thị trường tiêu thụ; bất động sản còn nhiều vướng mắc về pháp lý, thủ tục, giải phóng mặt bằng, thị trường phục hồi chậm. Khu vực dịch vụ chưa đạt mức tăng trưởng kỳ vọng.