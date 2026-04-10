Chủ tịch Tập đoàn Viettel, Petrovietnam hiến kế để kinh tế tăng trưởng 2 con số

Tiếp tục Kỳ họp thứ Nhất, sáng 10-4, Quốc hội thảo luận ở tổ về kết quả và tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội những tháng đầu năm 2026; thảo luận về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2026-2030, kế hoạch đầu tư công trung hạn và kế hoạch tài chính 5 năm quốc gia giai đoạn 2026-2030…

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang chủ trì phiên thảo luận sáng 10-4. Ảnh: Phúc Quang

Tại tổ số 2 (Đoàn đại biểu Quốc hội TPHCM), các đại biểu thảo luận sôi nổi, hiến kế nhiều giải pháp để góp phần phát triển kinh tế - xã hội nhằm đạt mục tiêu tăng trưởng 2 con số trở lên.

Từ kinh nghiệm thành công của Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội (Viettel) khi đầu tư ra nước ngoài, đại biểu Tào Đức Thắng, Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Viettel, cho rằng để đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số, một trong những giải pháp then chốt là mở rộng không gian kinh tế, đặc biệt ra thị trường quốc tế.

Kinh nghiệm từ Viettel và một số tập đoàn như Petrovietnam, FPT, Vingroup cho thấy việc đầu tư ra nước ngoài giúp doanh nghiệp có thị trường rộng lớn hơn, tạo dư địa tăng trưởng dài hạn. Thực tế, tăng trưởng của Viettel thời gian qua chủ yếu đến từ thị trường quốc tế, chiếm khoảng 60-70%.

Từ đó, ông Thắng đề xuất Chính phủ xây dựng chương trình bài bản về mở rộng đầu tư ra nước ngoài, với ba trụ cột: Chính sách đối ngoại "mở đường", chủ động tìm kiếm thị trường phù hợp với thế mạnh, và hình thành hệ sinh thái đầu tư có doanh nghiệp đầu đàn dẫn dắt.

"Các Nghị quyết 68, Nghị quyết 79 của Bộ Chính trị đều đặt ra mục tiêu có các doanh nghiệp thuộc top của Đông Nam Á và top của thế giới. Muốn vậy thì chắc chắn chúng ta phải có thị trường quốc tế đủ lớn" - ông Tào Đức Thắng nhấn mạnh.

Về đầu tư công, Chủ tịch Viettel chỉ ra sự khác biệt giữa đầu tư công và đầu tư của doanh nghiệp. Theo đó, doanh nghiệp khi quyết định đầu tư, thực hiện đầu tư và đưa dự án vào hoạt động thì luôn trăn trở làm sao giải ngân nhanh nhất có thể. Nếu không có dòng tiền quay trở về, không có doanh thu thì chắc chắn để kéo dài doanh nghiệp sẽ bị lỗ, hoặc có thể dẫn đến phá sản. Trong khi đó, đầu tư công, nếu kéo dài một vài năm có thể bị phê bình nhưng chưa ảnh hưởng đến sự tồn vong của tổ chức đó.

Bên cạnh đó, khi dự án đầu tư đi vào hoạt động, doanh nghiệp luôn mong muốn phải tăng hiệu suất sử dụng. "Tôi đầu tư hạ tầng viễn thông, đầu tư nhà máy..., phải có hiệu suất 70%, 80%, 90% thì mới hiệu quả, mới có dòng tiền quay trở lại, nếu không doanh nghiệp cũng sẽ thất bại hoặc có thể phá sản. Nhưng với đầu tư công thì chúng ta đo bằng cái gì?"

Để nâng cao hiệu quả đầu tư công, đại biểu Tào Đức Thắng đề nghị đánh giá hiệu quả dự án đầu tư công theo tiêu chí tương tự doanh nghiệp, gắn với dòng tiền và khả năng hoàn vốn; siết chặt khâu thẩm định, thời gian, tránh tình trạng "kế hoạch 3–5 năm" nhưng thực tế có thể rút ngắn; thiết lập hệ thống KPI cụ thể, đo lường được, đặc biệt là hiệu suất khai thác sau đầu tư.

Đại biểu Lê Ngọc Sơn, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam), cho rằng mục tiêu tăng trưởng 10%/năm giai đoạn 2026-2030 là rất tham vọng, nhưng cần làm rõ giải pháp thực thi.

Theo ông, hệ số ICOR (hiệu quả sử dụng vốn đầu tư) của Việt Nam hiện khoảng 6,4, cao hơn đáng kể so với nhiều nền kinh tế trong khu vực như Hàn Quốc, Đài Loan (Trung Quốc) (khoảng 3-4), cho thấy hiệu quả sử dụng vốn còn hạn chế. Nếu không cải thiện chỉ số này, nhu cầu vốn đầu tư toàn xã hội có thể lên tới 33-35% GDP, tạo áp lực rất lớn trong giai đoạn tới. Do đó cần bổ sung các chỉ tiêu đo lường chất lượng tăng trưởng như TFP, ICOR theo từng ngành, cũng như xác định rõ đóng góp của khoa học - công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Ông Lê Ngọc Sơn cũng nhấn mạnh mục tiêu kinh tế số chiếm 30% vào năm 2030 là phù hợp, nhưng cần cụ thể hóa bằng đầu tư hạ tầng số, dữ liệu và cơ chế để các thành phần kinh tế cùng tham gia.

Đề xuất TPHCM có thể phát hành trái phiếu quốc tế

Đại biểu Trương Minh Huy Vũ đã thảo luận liên quan tới vấn đề ổn định vĩ mô và những cảnh báo, khuyến nghị. Theo dự báo của đại biểu Trương Minh Huy Vũ, câu chuyện năng lượng luôn có độ trễ, có thể vào quý 2, quý 3, mức lạm phát sẽ tăng và điều đó sẽ ảnh hưởng tới tăng trưởng.

"Từ nay tới cuối năm, mức giá năng lượng kỳ vọng dưới 85 USD/thùng là rất khó. Chính phủ, Quốc hội cần có những biện pháp tiếp tục theo dõi giá tiêu dùng, có những biện pháp khác nhau để hỗ trợ giá đầu vào như giá xăng, giá phương tiện giao thông công cộng mà sử dụng xăng. Cũng cần tính toán lại giá đầu vào của điện cho phù hợp".

Liên quan tới vấn đề hấp thụ vốn, vị đại biểu là Viện trưởng Viện Nghiên cứu phát triển TPHCM kiêm Chủ tịch Cơ quan điều hành Trung tâm Tài chính Quốc tế Việt Nam tại TPHCM, đề xuất cần có một "bản đồ" để huy động nguồn lực tổng thể trong 5 năm. Đại biểu cũng đề xuất xem xét để TPHCM phát hành trái phiếu quốc tế, đưa vào các nghị quyết hoặc các luật, các nghị quyết đặc thù về tài chính.

Theo ông Vũ, không phát hành trái phiếu tràn lan, nhưng có thể lấy một số công trình trọng điểm, nhất là các công trình liên quan tới metro ở TPHCM để thử nghiệm, thí nghiệm phát hành trái phiếu quốc tế (trái phiếu công trình) mà không ảnh hưởng tới trần nợ công.

Trong bối cảnh đó, đại biểu Trần Anh Tuấn (TPHCM) đề nghị Chính phủ cần phải có những công cụ, đặc biệt là Ngân hàng Nhà nước, có những công cụ ổn định lãi suất, kéo lãi suất tín dụng xuống để khuyến khích kinh doanh, kích cầu kinh tế. Cùng với đó, phát hành các chứng từ có giá trong các tổ chức tín dụng, ổn định lại lãi suất tín dụng hiện nay.

Đối với áp lực tỉ giá, đại biểu đề nghị Ngân hàng Nhà nước cần có các chính sách ổn định tỉ giá, tạo năng lực sản xuất cho các doanh nghiệp mà những doanh nghiệp này đang phụ thuộc vào nguồn nguyên liệu nhập khẩu. Việc này thực hiện bằng cách có ưu tiên cho doanh nghiệp, hướng vào những ngành đặt trọng tâm lớn trong đầu tư phát triển.