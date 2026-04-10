Hỏi tư vấn, doanh nghiệp bị cơ quan Thuế phát hiện sai phạm

Thuế tỉnh Khánh Hòa mới đây có công văn Số: /KHH-QLDN2 trả lời về chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt của Công ty TNHH Thực phẩm Nhất Nguyên.

Cụ thể, Thuế tỉnh Khánh Hòa ghi nhận vướng mắc của Công ty đang gặp trong việc thực hiện hình thức thanh toán không dùng tiền mặt đối với chi phí tiền lương chi trả cho người lao động là đồng bào dân tộc thiểu số.

Tuy nhiên, Luật thuế Thu nhập doanh nghiệp số 67/2025/QH15, Nghị định số 320/2025/NĐ-CP và Thông tư số 20/2026/TTBTC không có điều khoản quy định hiệu lực về việc sử dụng chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt đối với trường hợp mua hàng hóa, dịch vụ và các khoản thanh toán khác từng lần có giá trị từ 05 triệu đồng trở lên được áp dụng từ ngày 31/12/2026. Vì vậy, Công ty bắt buộc phải thực hiện quy định này từ ngày 15/12/2025.

Đồng thời, theo quy định thì các khoản thanh toán từng lần có giá trị dưới 05 triệu đồng không bắt buộc phải có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt mới được tính vào chi phí được trừ khi tính thuế TNDN. Việc thanh toán tiền lương cho người lao động phải được thỏa thuận rõ ràng trong hợp đồng lao động, chi trả đúng đối tượng và có chứng từ chi trả theo đúng quy định.

Qua kiểm tra cơ quan Thuế phát hiện Công ty cố ý chia nhỏ số lần chi trả nhằm "né tránh" quy định thanh toán không dùng tiền mặt thì cơ quan Thuế có quyền xác định lại nghĩa vụ thuế căn cứ vào bản chất giao dịch thực tế.

Thuế tỉnh Khánh Hòa khuyến nghị công ty rà soát tình hình thực tế và nghiên cứu các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan để thực hiện đúng quy định.