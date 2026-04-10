Giới thiệu chữ ký của Thủ tướng và các Phó Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2026-2031

Theo PV | 10-04-2026 - 17:50 PM | Kinh tế vĩ mô - Đầu tư

Văn phòng Chính phủ vừa có các văn bản giới thiệu chữ ký của Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng; Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc và các Phó Thủ tướng Chính phủ: Phan Văn Giang, Phạm Thị Thanh Trà, Hồ Quốc Dũng, Nguyễn Văn Thắng, Lê Tiến Châu.

Trước đó, ngày 07/4/2026, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết số 10/2026/QH16 bầu ông Lê Minh Hưng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, đại biểu Quốc hội khóa XVI, giữ chức Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam nhiệm kỳ 2026-2031.

Văn bản giới thiệu chữ ký của Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng:

Ngày 08/4/2026, Chủ tịch nước đã ban hành Quyết định số 459/QĐ-CTN bổ nhiệm ông Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng, Đại biểu Quốc hội khóa XVI, giữ chức vụ Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ nhiệm kỳ 2026-2031.

Văn bản giới thiệu chữ ký của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc:

Ngày 08/4/2026, Chủ tịch nước đã ban hành Quyết định số 460/QĐ-CTN bổ nhiệm Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Đại biểu Quốc hội khóa XVI, giữ chức vụ Phó Thủ tướng Chính phủ kiêm Bộ trưởng Bộ Quốc phòng nhiệm kỳ 2026-2031.

Văn bản giới thiệu chữ ký của Phó Thủ tướng Chính phủ Phan Văn Giang:

Ngày 08/4/2026, Chủ tịch nước đã ban hành Quyết định số 461/QĐ-CTN bổ nhiệm bà Phạm Thị Thanh Trà, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2021-2026, Đại biểu Quốc hội khóa XVI, giữ chức vụ Phó Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2026-2031.

Văn bản giới thiệu chữ ký của Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà:

Ngày 08/4/2026, Chủ tịch nước đã ban hành Quyết định số 463/QĐ-CTN bổ nhiệm ông Hồ Quốc Dũng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2021-2026, giữ chức vụ Phó Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2026-2031.

Văn bản giới thiệu chữ ký của Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng:

Ngày 08/4/2026, Chủ tịch nước đã ban hành Quyết định số 462/QĐ-CTN bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Thắng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Tài chính, Đại biểu Quốc hội khóa XVI, giữ chức vụ Phó Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2026-2031.

Văn bản giới thiệu chữ ký của Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Văn Thắng:

Ngày 08/4/2026, Chủ tịch nước đã ban hành Quyết định số 464/QĐ-CTN bổ nhiệm ông Lê Tiến Châu, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Hải Phòng, giữ chức vụ Phó Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2026-2031.

Văn bản giới thiệu chữ ký của Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu:

Giá vật liệu tăng cao: Dự án 'lụt' tiến độ, nhà thầu càng làm càng lỗ

Theo PV

Báo Chính Phủ

Rủi ro từ xung đột Trung Đông tiếp tục kéo dài, các chuyên gia quốc tế dự báo ra sao về tăng trưởng GDP của Việt Nam so với các nước trong khu vực?

Nhiều dự án cao tốc, trạm dừng nghỉ Bắc - Nam khai thác dịp 30/4

Cục Thuế công bố danh sách 108 doanh nghiệp trong kế hoạch kiểm tra năm 2026: Có tên Masterise Homes, TCBS…

