3 ngày nữa, chính thức khởi công 'siêu cảng' hơn 1,7 tỷ USD do liên danh vận tải top đầu thế giới đầu tư

Theo thông tin từ Cổng Thông tin điện tử Thành phố Đà Nẵng, dự án đầu tư xây dựng tổng thể Bến cảng container Liên Chiểu sẽ được UBND thành phố Đà Nẵng phối hợp với Liên danh Nhà đầu tư Công ty Cổ phần Tập đoàn Hateco – Công ty TNHH cảng biển Hateco – APM Terminals B.V tổ chức khởi công vào sáng 25/4/2026.

Trước đó, vào giữa tháng 3/2026, UBND thành phố Đà Nẵng đã phê duyệt kết quả lựa chọn Liên danh Công ty Cổ phần Tập đoàn Hateco - Công ty TNHH Cảng biển Hateco - APM Terminals B.V. (Hà Lan) là nhà đầu tư thực hiện dự án Đầu tư xây dựng tổng thể Bến cảng container Liên Chiểu có tổng vốn hơn 1,7 tỷ USD.

Dự án đầu tư xây dựng tổng thể Bến cảng container Liên Chiểu là công trình hạ tầng diện tích khoảng 172,6 ha (không bao gồm khu nước kết nối, luồng tàu và vũng quay tàu dùng chung trong khu bến Liên Chiểu). Công suất thiết kế tổng thể của dự án đạt khoảng 5,7 triệu TEU/năm, tương đương khoảng 74 triệu tấn hàng hóa/năm. Trong đó, công suất khai thác đến năm 2030 dự kiến đạt 14,25–36,3 triệu tấn/năm.

Đồng thời, dự án cũng được định hướng trở thành cảng container hiện đại, trung tâm trung chuyển quốc tế, đáp ứng tiêu chuẩn cảng xanh. Phù hợp với Quy hoạch chi tiết nhóm cảng biển, bến cảng, cầu cảng, bến phao, khu nước, vùng nước thời kỳ 2021–2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Theo quy hoạch, khu bến Liên Chiểu sẽ xây dựng 8 bến container với tổng chiều dài cầu cảng khoảng 2.750 m, có khả năng tiếp nhận tàu container đến 18.000 TEU. Các bến được định hướng áp dụng công nghệ bốc xếp hiện đại, mức tự động hóa cao nhằm nâng cao năng suất khai thác và rút ngắn thời gian giải phóng tàu.

Phối cảnh tổng thể Dự án Bến cảng container Liên Chiểu.

Dự án cũng bố trí bến sà lan tiếp nhận tàu đến 5.000 tấn, phục vụ gom, chia hàng giữa khu bến container với các cảng biển và tuyến vận tải thủy nội địa, góp phần giảm áp lực cho hệ thống đường bộ và chi phí logistics.

Khu hậu phương cảng được đầu tư hệ thống kho bãi container, bãi kiểm hóa, bãi đóng rút hàng cùng các công trình phụ trợ như trung tâm điều hành, khu dịch vụ, xưởng sửa chữa và hạ tầng kỹ thuật. Đồng thời, dự án đầu tư khu bãi hàng hóa phục vụ vận tải đường sắt, kết nối trực tiếp khu bến Liên Chiểu với mạng đường sắt quốc gia thông qua tuyến đường sắt đến ga Kim Liên dài khoảng 1,5 km.

Tiến độ thực hiện dự án dự kiến kéo dài 10 năm, chia làm 3 giai đoạn từ 2026 đến 2036, từng bước đầu tư các bến cảng và hệ thống hậu phương đồng bộ. Lượng hàng container thông qua Bến container Liên Chiểu sau 3 năm kể từ khi đưa vào vận hành khai thác (giai đoạn 1) là 4 triệu TEU/năm.

Sau khi có quyết định lựa chọn Hateco là nhà đầu tư dự án Bến Cảng container Liên Chiểu tại Đà Nẵng, trong chuyến thăm và làm việc tại thành phố Hải Phòng vào cuối tháng 3 vừa qua, Đoàn công tác của Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng do Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Lê Ngọc Quang làm trưởng đoàn, đã có chuyến thăm và khảo sát thực tế tại Cảng Container Quốc tế Hateco Hải Phòng.

Cùng trong tháng 3, UBND thành phố đã tổ chức lễ công bố hoàn thành xây dựng phần cơ sở hạ tầng dùng chung cảng Liên Chiểu và thông xe kỹ thuật tuyến đường ven biển kết nối trực tiếp vào cảng. Đây là một cột mốc mang ý nghĩa lịch sử, khẳng định cam kết của thành phố Đà Nẵng đối với Chính phủ và nhân dân, tạo cơ sở quan trọng xây dựng và đưa vào vận hành các bến cảng container trong thời gian sớm nhất. Đồng thời, tạo tiền đề và cơ sở để thành phố tổ chức kêu gọi nhà đầu tư vào các bến cảng tại Liên Chiểu.