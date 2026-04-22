Thủ tướng Lê Minh Hưng chỉ đạo 'nóng' về điện và xăng dầu

Thủ tướng Lê Minh Hưng yêu cầu Bộ, ngành Công Thương chịu trách nhiệm không để thiếu điện, xăng dầu trong mọi tình huống - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Sáng 22/4, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì cuộc làm việc với Bộ Công Thương về tình hình triển khai các nhiệm vụ năm 2026, những khó khăn, vướng mắc và các vấn đề quan trọng phát sinh, đồng thời xác định phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới.

Theo các báo cáo tại cuộc họp, thời gian qua Bộ Công Thương đã đạt nhiều kết quả trong xây dựng, hoàn thiện thể chế, nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước và thúc đẩy phát triển ba trụ cột gồm công nghiệp, năng lượng và thị trường (xuất khẩu, tiêu dùng).

Phát biểu kết luận, Thủ tướng Lê Minh Hưng ghi nhận nỗ lực của Bộ Công Thương trong việc triển khai nhiệm vụ, vượt qua nhiều khó khăn, đặc biệt là tham mưu các quyết sách liên quan đến xăng dầu trong bối cảnh phức tạp, góp phần vào thành tựu chung của cả nước.

Thủ tướng nhấn mạnh mục tiêu của cuộc họp là thống nhất phương thức, cách làm để xử lý các vấn đề đặt ra, tập trung hoàn thành nhiệm vụ tại Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và Kết luận số 18-KL/TW, hướng tới mục tiêu tăng trưởng hai con số.

Theo Thủ tướng, bối cảnh thế giới và khu vực tiếp tục diễn biến nhanh, phức tạp, khó lường, đặt ra nhiều thách thức cho ngành Công Thương như nguy cơ suy giảm tăng trưởng toàn cầu, các rào cản thương mại, căng thẳng địa chính trị, cùng với yêu cầu bảo đảm an ninh năng lượng và những hạn chế nội tại của nền kinh tế.

“Việc thực hiện các mục tiêu đã đề ra, trong đó có mục tiêu tăng trưởng hai con số phụ thuộc nhiều vào chất lượng và hiệu quả hoạt động của ngành. Bộ, ngành Công Thương phải gánh vác nhiệm vụ trọng tâm, tiên phong xử lý các tồn tại và thúc đẩy các hoạt động sản xuất kinh doanh để đạt mục tiêu đề ra”, Thủ tướng nêu rõ.

Về nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới, Thủ tướng yêu cầu Bộ Công Thương khẩn trương cụ thể hóa và tổ chức thực hiện Kế hoạch hành động của Chính phủ, giao rõ chỉ tiêu, nhiệm vụ, thời hạn cho từng đơn vị, tập đoàn và địa phương.

Trong đó, Bộ cần tập trung hoàn thiện thể chế, trình ban hành kịp thời các văn bản hướng dẫn; đẩy nhanh tiến độ xây dựng và trình Quốc hội các dự án luật như Luật Dầu khí (sửa đổi), Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực, Luật liên quan đến thương mại và Luật Giao dịch hàng hóa phái sinh.

Thủ tướng cũng yêu cầu rà soát, hoàn thiện quy định về chức năng, nhiệm vụ của Bộ theo hướng phân định rõ thẩm quyền, tránh chồng chéo, bảo đảm nguyên tắc “một việc - một cơ quan chủ trì, chịu trách nhiệm”.

Đáng chú ý, Thủ tướng chỉ đạo bảo đảm an ninh năng lượng và chuyển dịch năng lượng công bằng, yêu cầu Bộ Công Thương “chịu trách nhiệm không để thiếu điện, xăng dầu trong mọi tình huống”.

Cùng với đó, Bộ cần khẩn trương rà soát, cập nhật Quy hoạch điện VIII, bổ sung các dự án điện nền theo công nghệ mới, đẩy nhanh tiến độ các dự án điện; phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Môi trường trong vận hành hiệu quả các hồ thủy điện.

Đối với lĩnh vực xăng dầu, Thủ tướng yêu cầu xây dựng phương án tái cơ cấu hệ thống kinh doanh, phân phối theo hướng giảm khâu trung gian, giảm chi phí; đẩy nhanh xây dựng kho dự trữ xăng dầu quốc gia và thúc đẩy sử dụng xăng E10.

Ngoài ra, Bộ Công Thương được giao nhiệm vụ đẩy mạnh tái cơ cấu chuỗi công nghiệp, nâng cao năng lực tự chủ sản xuất; thúc đẩy doanh nghiệp Việt tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng toàn cầu; đa dạng hóa thị trường xuất khẩu, tận dụng hiệu quả các FTA và chuẩn bị phương án đàm phán thương mại với các đối tác.

Thủ tướng cũng yêu cầu số hóa, hiện đại hóa hệ thống phân phối, kích cầu tiêu dùng trong nước; hoàn thiện cơ sở dữ liệu ngành, kết nối với cơ sở dữ liệu quốc gia; đồng thời tăng cường quản lý thị trường, xử lý nghiêm các vi phạm.