Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Công an đề nghị chủ xe máy, ô tô trong danh sách sau chủ động liên hệ và nộp phạt nguội theo Nghị định 168

Hà Giang | 22-04-2026 - 14:31 PM | Kinh tế vĩ mô - Đầu tư

Đa số các trường hợp trong danh sách vi phạm lỗi điều khiển xe chạy quá tốc độ.

Ngày 20/4, Công an tỉnh Hưng Yên đã đăng tải danh sách 67 trường hợp phương tiện vi phạm Luật trật tự, an toàn giao thông đường bộ bị xử lý phạt nguội. Danh sách được ghi nhận trong tuần từ ngày 13/4 đến ngày 19/4.

Theo đó, qua hệ thống camera giám sát, lực lượng Công an phát hiện 6 lượt phương tiện vi phạm lỗi Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông, gồm:

Nguồn: Công an tỉnh Hưng Yên

Qua công tác tuần tra kiểm soát, đo nồng độ cồn lực lượng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh phát hiện 1 lượt phương tiện xe ô tô biển số 89A-323.11 vi phạm lỗi: Không chấp hành hiệu lệnh, hướng dẫn của người kiểm soát giao thông; Đi ngược chiều trên đường có biển “Cấm đi ngược chiều”

Bên cạnh đó, lực lượng chức năng cũng phát hiện 60 lượt phương tiện (gồm 30 trường hợp xe ô tô và 30 trường hợp xe mô tô) vi phạm lỗi điều khiển xe chạy quá tốc độ.

Nguồn: Công an tỉnh Hưng Yên

Tại thông báo này, Công an tỉnh Hưng Yên cảnh báo, mỗi hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông đều tiềm ẩn nguy cơ gây ra tai nạn giao thông.

Lực lượng Công an đề nghị các tổ chức, cá nhân có phương tiện trong danh sách vi phạm, chủ động liên hệ Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Hưng Yên (địa chỉ: số 45 Hải Thượng Lãn Ông, phường Phố Hiến, tỉnh Hưng Yên) để giải quyết theo quy định.

Người điều khiển xe chạy quá tốc độ bị xử phạt như thế nào theo Nghị định 168?

Theo danh sách được công bố, có đến 60/67 trường hợp người tham gia giao thông vi phạm lỗi điều khiển xe chạy quá tốc độ. Đây cũng là lỗi vi phạm phổ biến tại các thông báo trước đó của Phòng Cảnh sát Giao thông, Công an tỉnh Hưng Yên.

Theo Nghị định 168/2024/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 1/1/2025, người điều khiển xe ô tô chạy quá tốc độ quy định từ 5km/h đến dưới 10km/h sẽ bị xử phạt từ 800.000 đến 1 triệu đồng. Nếu điều khiển xe ô tô chạy quá tốc độ từ 10km/h đến 20km/h, mức phạt là 4 đến 6 triệu đồng và trừ 2 điểm giấy phép lái xe.

Trong trường hợp người điều khiển xe ô tô chạy quá tốc độ từ trên 20km/h đến 35km/h, tài xế bị phạt từ 6 đến 8 triệu đồng và trừ 4 điểm giấy phép lái xe. Người điều khiển vượt quá tốc độ trên 35km/h sẽ bị xử phạt từ 12 đến 14 triệu đồng và bị trừ 6 điểm giấy phép lái xe.

Trong trường hợp người điều khiển xe ô tô chạy quá tốc độ quy định gây tai nạn giao thông, mức phạt sẽ từ 20 đến 22 triệu đồng và trừ 10 điểm giấy phép lái xe.

Cũng theo quy định tại Nghị định 168, người điều khiển xe mô tô, xe máy chạy quá tốc độ quy định từ 5km/h đến dưới 10km/h sẽ bị phạt tiền từ 400.000 đồng đến 600.000 đồng. Nếu điều khiển xe máy vượt quá 10km/h đến 20km/h sẽ bị phạt 800.000 đến 1 triệu đồng. Trong trường hợp tài xế chạy quá tốc độ trên 20km/h, mức xử phạt sẽ từ 6 triệu đồng đến 8 triệu đồng và trừ 4 điểm giấy phép lái xe.

Trong trường hợp người điều khiển xe máy chạy quá tốc độ quy định gây tai nạn giao thông thì bị phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 14 triệu đồng, đồng thời bị trừ 10 điểm giấy phép lái xe.

Hà Giang

Đời sống & Pháp luật

XEM
Thay đổi đáng lưu ý về kỳ chi trả lương hưu tháng 5/2026: Người nhận lương hưu, trợ cấp BHXH cần biết

Đại biểu Quốc hội góp ý cải cách tiền lương, tăng lương cơ sở

Cơ quan Thuế thông báo: Tạm hoãn xuất cảnh đối với tất cả những ai có tên trong danh sách sau

14:14 , 22/04/2026
Các dự án giao thông kết nối sân bay Long Thành vừa nhận "tối hậu thư"

13:55 , 22/04/2026
Doanh nghiệp đề xuất đầu tư kho xăng dầu dưới 5.000m3 tại vị trí tiếp giáp mặt nước, gần cửa biển: Chủ tịch UBND tỉnh nói gì?

11:47 , 22/04/2026
Tại tỉnh nhỏ nhất Việt Nam, Tập đoàn xây dựng Trung Quốc thuộc top 500 thế giới ngỏ ý đầu tư loạt lĩnh vực quan trọng

11:06 , 22/04/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên