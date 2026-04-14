Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Công an đề nghị tất cả chủ xe máy, ô tô có biển số sau chủ động liên hệ và nộp phạt nguội theo Nghị định 168

Hà Giang | 14-04-2026 - 18:38 PM | Kinh tế vĩ mô - Đầu tư

Danh sách được lực lượng Công an ghi nhận qua hệ thống camera giám sát từ ngày 6/4 đến ngày 12/4.

Cổng thông tin điện tử Công an tỉnh Hưng Yên mới đây đã đăng tải danh sách 74 lượt phương tiện vi phạm Luật trật tự, an toàn giao thông đường bộ bị xử lý phạt nguội. Các trường hợp này được ghi nhận từ ngày 6/4 đến ngày 12/4, với 4 lỗi vi phạm.

Theo đó, qua hệ thống camera giám sát, Công an phát hiện 12 lượt phương tiện vi phạm lỗi Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông, gồm các xe mang biển số:

Nguồn: Công an tỉnh Hưng Yên

32 lượt phương tiện vi phạm lỗi Quay đầu xe tại nơi có biển báo hiệu có nội dung cấm quay đầu đối với loại phương tiện đang điều khiển, gồm:

Nguồn: Công an tỉnh Hưng Yên

Lực lượng chức năng cũng phát hiện 1 trường hợp phương tiện mang biển số 89A-744.15 vi phạm lỗi Đi ngược chiều trên đường có biển Cấm đi ngược chiều.

Qua tuần tra kiểm soát của lực lượng Cảnh sát Giao thông, Công an tỉnh Hưng Yên, đã ghi nhận 29 lượt phương tiện vi phạm lỗi Điều khiển xe chạy quá tốc độ, gồm 25 trường hợp xe ô tô và 4 trường hợp xe mô tô có biển số sau:

Nguồn: Công an tỉnh Hưng Yên

Qua thông báo này, Công an tỉnh Hưng Yên cảnh báo, mỗi hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông đều tiềm ẩn nguy cơ gây ra tai nạn giao thông. Lực lượng chức năng đề nghị các tổ chức, cá nhân có phương tiện trong danh sách vi phạm, chủ động liên hệ Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Hưng Yên để giải quyết theo quy định.

Vi phạm lỗi quay đầu xe tại nơi có biển báo và chạy quá tốc độ sẽ bị xử phạt thế nào?

Theo danh sách được công bố, hai lỗi vi phạm chủ yếu là “Quay đầu xe tại nơi có biển báo hiệu có nội dung cấm quay đầu đối với loại phương tiện đang điều khiển” và “Điều khiển xe chạy quá tốc độ”.

Theo Nghị định 168/2024/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 1/1/2025, đối với lỗi quay đầu xe tại nơi có biển báo hiệu có nội dung cấm quay đầu đối với loại phương tiện đang điều khiển, người điều khiển xe ô tô sẽ bị phạt từ 2 triệu đồng đến 3 triệu đồng. Ngoài ra, trong trường hợp người điều khiển xe ô tô quay đầu xe gây tai nạn giao thông bị phạt từ 20 triệu đồng đến 22 triệu đồng.

Ngoài ra, người điều khiển xe mô tô quay đầu xe tại nơi không được quay đầu xe bị phạt từ 400.000 đồng đến 600.000 đồng. Đồng thời, người điều khiển quay đầu xe tại nơi cấm quay đầu xe mà gây tai nạn giao thông sẽ bị phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 14 triệu đồng và bị trừ 10 điểm giấy phép lái xe.

Cũng theo quy định tại Nghị định 168, người điều khiển xe ô tô chạy quá tốc độ quy định từ 5km/h đến dưới 10km/h sẽ bị xử phạt từ 800.000 đến 1 triệu đồng. Nếu điều khiển xe ô tô chạy quá tốc độ từ 10km/h đến 20km/h, mức phạt là 4 đến 6 triệu đồng và trừ 2 điểm giấy phép lái xe.

Trong trường hợp người điều khiển xe ô tô chạy quá tốc độ từ trên 20km/h đến 35km/h, tài xế bị phạt từ 6 đến 8 triệu đồng và trừ 4 điểm giấy phép lái xe. Người điều khiển vượt quá tốc độ trên 35km/h sẽ bị xử phạt từ 12 đến 14 triệu đồng và bị trừ 6 điểm giấy phép lái xe.

Trong trường hợp người điều khiển xe ô tô chạy quá tốc độ quy định gây tai nạn giao thông, mức phạt sẽ từ 20 đến 22 triệu đồng và trừ 10 điểm giấy phép lái xe.

Người điều khiển xe mô tô, xe máy chạy quá tốc độ quy định từ 5km/h đến dưới 10km/h sẽ bị phạt tiền từ 400.000 đồng đến 600.000 đồng. Nếu điều khiển xe máy vượt quá 10km/h đến 20km/h sẽ bị phạt 800.000 đến 1 triệu đồng. Trong trường hợp tài xế chạy quá tốc độ trên 20km/h, mức xử phạt sẽ từ 6 triệu đồng đến 8 triệu đồng và trừ 4 điểm giấy phép lái xe.

Trong trường hợp người điều khiển xe máy chạy quá tốc độ quy định gây tai nạn giao thông thì bị phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 14 triệu đồng, đồng thời bị trừ 10 điểm giấy phép lái xe.

Công an yêu cầu tất cả chủ xe máy, ô tô trong danh sách sau nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168

Hà Giang

Đời sống & Pháp luật

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên