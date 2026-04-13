Phát hiện tài khoản ngân hàng phát sinh giao dịch 10 triệu đồng, Công an mời Sùng Thị Ké lên làm việc

Hà Giang | 13-04-2026 - 18:17 PM | Kinh tế số

Công an xã Y Tý đã nhanh chóng triển khai các biện pháp xác minh, đồng thời phối hợp với Công an phường Phố Hiến, tỉnh Hưng Yên để làm rõ một sự việc chuyển khoản nhầm.

Công an trao trả số tiền cho người dân chuyển khoản nhầm (Nguồn: Công an tỉnh Lào Cai)

Mới đây, Công an tỉnh Lào Cai cho biết, ngày 25/3, Công an xã Y Tý đã tiếp nhận tin trình báo của chị Nguyễn Thị Thanh Thủy (sinh năm 1989, trú tại phố An Bình, phường An Tảo, tỉnh Hưng Yên) về việc chuyển nhầm số tiền 10 triệu đồng vào tài khoản của chị Sùng Thị Ké (sinh năm 1993, trú tại thôn Ngải Thầu Hạ, xã Y Tý, tỉnh Lào Cai).

Chị Thủy cho biết, mặc dù đã chủ động liên hệ để đề nghị hoàn trả, song chị không nhận được phản hồi từ phía người nhận.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an xã Y Tý đã nhanh chóng triển khai các biện pháp xác minh, đồng thời phối hợp với Công an phường Phố Hiến, tỉnh Hưng Yên để làm rõ sự việc.

Trên cơ sở đó, lực lượng Công an xã đã trực tiếp làm việc với chị Sùng Thị Ké và tiến hành tuyên truyền, giải thích các quy định của pháp luật, vận động người dân nâng cao ý thức trách nhiệm trong việc xử lý các giao dịch nhầm lẫn.

Sau khi được tuyên truyền, giải thích, chị Sùng Thị Ké đã nhận thức rõ và tự nguyện chuyển trả lại toàn bộ số tiền 10 triệu đồng cho chị Nguyễn Thị Thanh Thủy.

Nhận lại được số tiền, chị Thủy đã gửi thư cảm ơn tới lực lượng Công an xã Y Tý, bày tỏ sự trân trọng trước tinh thần trách nhiệm, tận tụy vì người dân phục vụ của cán bộ, chiến sĩ.

Công an cảnh báo: Lập tức ngắt kết nối mạng, khôi phục cài đặt gốc và đổi mật khẩu ngân hàng, Zalo trên thiết bị sạch khác khi cài phải ứng dụng này

Chỉ với 1 thuật toán tiết kiệm chi phí AI gấp 8 lần, Google khiến giới sản xuất chip lo sợ, nhưng Samsung lại đáp trả bằng con số không tưởng

Chỉ với 1 thuật toán tiết kiệm chi phí AI gấp 8 lần, Google khiến giới sản xuất chip lo sợ, nhưng Samsung lại đáp trả bằng con số không tưởng Nổi bật

Đập tan ảo tưởng "AI cướp việc": Cú lật kèo ngoạn mục tại Nhật Bản chứng minh người nắm giữ “Hộ chiếu AI” mới là kẻ chiến thắng

Đập tan ảo tưởng "AI cướp việc": Cú lật kèo ngoạn mục tại Nhật Bản chứng minh người nắm giữ “Hộ chiếu AI” mới là kẻ chiến thắng Nổi bật

Công an cảnh báo tới người dân có giao dịch, đặt cọc, chuyển khoản với nội dung sau

Công an cảnh báo tới người dân có giao dịch, đặt cọc, chuyển khoản với nội dung sau

17:54 , 13/04/2026
Nhân viên nghỉ việc, công ty tạo phiên bản AI làm thay, gây tranh cãi gay gắt

Nhân viên nghỉ việc, công ty tạo phiên bản AI làm thay, gây tranh cãi gay gắt

17:45 , 13/04/2026
Từ 15/4 sẽ xác thực SIM chính chủ thông qua VNeID

Từ 15/4 sẽ xác thực SIM chính chủ thông qua VNeID

17:10 , 13/04/2026
Bắt đầu hiểu được cách điều khiển electron theo ý muốn, bí ẩn 100 năm trong mỗi con chip của Intel, AMD, NVIDIA dần được hé lộ

Bắt đầu hiểu được cách điều khiển electron theo ý muốn, bí ẩn 100 năm trong mỗi con chip của Intel, AMD, NVIDIA dần được hé lộ

16:00 , 13/04/2026

