Công an cảnh báo tới người dân có giao dịch, đặt cọc, chuyển khoản với nội dung sau

Thời gian gần đây, tình trạng lợi dụng chính sách phát triển nhà ở xã hội (NƠXH), trong đó có các dự án dành cho lực lượng vũ trang, để lừa đảo, trục lợi thông qua hành vi quảng cáo, rao bán, tìm kiếm khách hàng mua các “suất ngoại giao”, “suất nội bộ”, “suất chắc mua” vẫn tiếp tục diễn ra với nhiều thủ đoạn tinh vi, nhất là trên không gian mạng.

Các đối tượng thường tự xưng có quan hệ, quen biết với lãnh đạo, chủ đầu tư hoặc người có thẩm quyền tại các dự án nhà ở xã hội đang triển khai trên địa bàn Thành phố để thực hiện hành vi “tư vấn”, “môi giới”, thu lợi bất chính. Nhiều trường hợp, các đối tượng nhận của người dân số tiền rất lớn, có vụ lên tới hàng tỷ đồng, với cam kết sẽ giúp mua được căn hộ. Tuy nhiên, sau khi nhận tiền, các đối tượng không thực hiện được như đã hứa, không hoàn trả đầy đủ, chỉ trả nhỏ giọt hoặc tìm cách trì hoãn, sau đó bỏ trốn, khiến nhiều người dân thiệt hại nặng nề về tài sản.

Mặc dù lực lượng Công an đã nhiều lần phát đi cảnh báo về phương thức, thủ đoạn của các đối tượng lừa đảo, song đến nay vẫn còn nhiều người dân nhẹ dạ, cả tin, tin vào những lời hứa hẹn không có căn cứ pháp lý và trở thành nạn nhân của các đối tượng “môi giới”, “cò mồi”.

Để chủ động phòng ngừa, đấu tranh với các hoạt động lợi dụng chính sách phát triển NƠXH để trục lợi, Công an Thành phố đề nghị người dân nâng cao cảnh giác, thực hiện nghiêm một số nội dung sau:

1. Tuyệt đối không làm theo hướng dẫn hoặc để các đối tượng “môi giới” thực hiện các hành vi làm giả tài liệu, giấy tờ của cơ quan, tổ chức nhằm đảm bảo hồ sơ đủ điều kiện mua NƠXH như việc xác nhận không đúng về điều kiện nhà ở, cư trú, nơi làm việc, mức thu nhập…

2. ﻿﻿﻿Chỉ thực hiện đăng ký và nộp hồ sơ mua, thuê, thuê mua căn hộ NƠXH thông qua chủ đầu tư khi có thông báo (được công bố công khai tại Trang Thông tin điện tử của Sở Xây dựng Thành phố, Ủy ban nhân dân cấp xã tại địa phương nơi có dự án, cơ quan báo ngôn luận của chính quyền địa phương và công bố tại Sàn giao dịch bất động sản của chủ đầu tư (nếu có)).

3. ﻿﻿﻿Tuyệt đối không giao dịch, đặt cọc hoặc chuyển tiền cho bất kỳ cá nhân, tổ chức nào rao bán NƠXH trái phép, tự xưng có "suất nội bộ", "suất ngoại giao"…

4. ﻿﻿﻿Mọi hành vi quảng cáo "suất nội bộ", "suất ngoại giao", "suất chắc mua” NƠXH đều là hành vi vi phạm pháp luật. Đối với các trường hợp đã chuyển tiền cho đối tượng “môi giới” để được “suất chắc mua” hoặc khi phát hiện hành vi lừa đảo, đề nghị người dân kịp thời trình báo ngay cho cơ quan Công an nơi gần nhất để tiếp nhận, điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Bên cạnh đó, đối với các trường hợp đã, đang được hưởng chính sách NƠXH, người dân cần chấp hành nghiêm quy định về quản lý, sử dụng căn hộ; không chuyển nhượng trái phép, không lập vi bằng mua bán khi chưa đủ điều kiện, tránh phát sinh hậu quả pháp lý trong quá trình thanh tra, kiểm tra, hậu kiểm.