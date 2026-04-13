Từ 15/4 sẽ xác thực SIM chính chủ thông qua VNeID

Theo Đức Khánh | 13-04-2026 - 17:10 PM | Kinh tế số

Theo Thông tư 08/2026/TT-BKHCN, người dùng di động có thể tự tiến hành xác thực SIM chính chủ thông qua ứng dụng VNeID từ ngày 15/4.

Từ ngày 15/4, Thông tư 08/2026 về xác thực thông tin thuê bao sẽ chính thức có hiệu lực. Theo đó, quy định mới lần đầu cho phép người dùng tự tiến hành xác nhận thông tin bằng ứng dụng VNeID.

Từ 15/4 sẽ xác thực SIM chính chủ thông qua VNeID- Ảnh 1.

Các doanh nghiệp viễn thông sẽ tiến hành đồng bộ dữ liệu từ VNeID. Đối với những thuê bao chưa xác thực, doanh nghiệp viễn thông sẽ thông báo đến người dùng thực hiện lại việc giao kết hợp đồng theo quy định và xác thực sinh trắc học ảnh khuôn mặt của thuê bao.

Trường hợp cá nhân đang sử dụng số thuê bao không thực hiện theo yêu cầu, doanh nghiệp viễn thông tạm dừng cung cấp dịch vụ viễn thông chiều đi (gọi thoại, gửi tin nhắn SMS đến số thuê bao khác).

Quy định mới không bắt buộc toàn bộ chủ thuê bao phải xác thực lại. Những thuê bao đã đăng ký bằng VNeID, thẻ căn cước hoặc căn cước công dân gắn chip, cũng như các số điện thoại dùng để đăng ký tài khoản VNeID mức độ 2, sẽ được miễn xác thực. Tuy nhiên, từ ngày 15/6, nếu phát sinh việc thay đổi thiết bị gắn SIM, người dùng vẫn phải thực hiện xác thực theo quy định.

Việc xác nhận SIM chính chủ sẽ không triển khai đồng loạt từ ngày 15/4 mà được thực hiện theo từng đợt. Người dùng chỉ cần làm theo các bước đơn giản trên VNeID khi nhận được tin nhắn từ nhà mạng hoặc thông báo từ ứng dụng định danh điện tử.

Quy định này nhằm siết chặt tình trạng SIM không chính chủ, nguyên nhân chính dẫn đến tin nhắn rác, cuộc gọi rác và lừa đảo tồn tại suốt nhiều năm. So với trước đây, phần lớn quy trình xác thực, đối soát và xử lý dữ liệu sẽ do doanh nghiệp viễn thông phối hợp với cơ quan chức năng đảm nhiệm, còn người dân chỉ cần thao tác cơ bản trên điện thoại.

Để giảm tải hệ thống và tránh gián đoạn dịch vụ, thời gian qua các nhà mạng cũng chủ động thông báo tới những thuê bao có nguy cơ sai lệch thông tin, đồng thời khuyến khích người dùng sớm kiểm tra và xác thực lại.

Theo Đức Khánh

VTC News

Chỉ với 1 thuật toán tiết kiệm chi phí AI gấp 8 lần, Google khiến giới sản xuất chip lo sợ, nhưng Samsung lại đáp trả bằng con số không tưởng

Đập tan ảo tưởng "AI cướp việc": Cú lật kèo ngoạn mục tại Nhật Bản chứng minh người nắm giữ "Hộ chiếu AI" mới là kẻ chiến thắng

Bắt đầu hiểu được cách điều khiển electron theo ý muốn, bí ẩn 100 năm trong mỗi con chip của Intel, AMD, NVIDIA dần được hé lộ

16:00 , 13/04/2026
Chất lượng điện năng: "Điểm mù" đang ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu quả sản xuất

15:45 , 13/04/2026
140 nghìn tỷ 'Ciyuan': Trung Quốc vượt mặt Mỹ về mức độ ưa chuộng mô hình AI, 87% người dân tin vào công nghệ mới

15:25 , 13/04/2026
"Quái vật AI" quá nguy hiểm nên Anthropic không dám công khai - Chuyên gia bảo mật vào cuộc và tuyên bố, chỉ là chiêu trò marketing

14:57 , 13/04/2026

