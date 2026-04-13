Đập tan ảo tưởng "AI cướp việc": Cú lật kèo ngoạn mục tại Nhật Bản chứng minh người nắm giữ “Hộ chiếu AI” mới là kẻ chiến thắng

Kỷ lục 83.000 người thi “Hộ chiếu AI” tại Nhật

Tờ PR Times cho hay "Hộ chiếu AI Tạo sinh" (Generative AI Passport) là kỳ thi cấp chứng chỉ quy mô lớn nhất Nhật Bản nhằm mục đích phòng ngừa các rủi ro liên quan đến AI tạo sinh.

Bài thi bao gồm các kiến thức nền tảng, xu hướng và phương pháp ứng dụng AI tạo sinh, đồng thời bao quát toàn bộ những điểm cần lưu ý như rủi ro rò rỉ thông tin hay vi phạm quyền lợi. Nhờ đó, những người mới bắt đầu làm quen với AI có thể tiếp thu một cách có hệ thống những kỹ năng (AI literacy) tối thiểu cần thiết.

Mới đây, hiệp hội ứng dụng và phổ cập AI tạo sinh có trụ sở tại Tokyo (Nhật Bản) vừa công bố kết quả của kỳ thi "Hộ chiếu AI tạo sinh” tháng 2/2026.

Kỳ thi lần này ghi nhận số lượng thí sinh dự thi cao kỷ lục từ trước đến nay với 28.415 người tham gia và 22.401 người thi đỗ. Việc tổng số thí sinh tích lũy chính thức vượt mốc 83.000 người cho thấy nhu cầu đang tăng rất cao trong việc "trực quan hóa" (đánh giá và công nhận) các doanh nghiệp cũng như nhân sự có đủ kiến thức để sử dụng AI tạo sinh một cách an toàn.

Tuy nhiên, nắm vững rủi ro trên giấy tờ mới chỉ là điểm khởi đầu. Cuộc chơi quyền lực thực sự nằm ở năng lực ứng dụng AI để tạo ra giá trị, thước đo tàn khốc đang trực tiếp đe dọa chế độ thâm niên trong các tập đoàn, công ty tại Nhật Bản.

Đánh giá năng lực qua "thực chiến" với AI

Ngày 5 tháng 3 năm 2026, công ty NTT Docomo Solutions trực thuộc tập đoàn viễn thông hàng đầu Nhật Bản vừa đưa ra thông báo đã chính thức triển khai chế độ nhân sự "Đánh giá cấp độ thực hành AI" nhằm đánh giá thành tích ứng dụng AI của nhân viên.

Đối tượng áp dụng là toàn bộ nhân viên, và việc chứng nhận sẽ được chia thành 4 cấp độ dựa trên kết quả ứng dụng AI trong công việc. Chế độ này được đưa vào áp dụng với mục đích đẩy nhanh quá trình đào tạo nhân lực AI và làm rõ các kỹ năng dựa trên thực tiễn.

Điểm đặc trưng là thay vì đánh giá việc tham gia các khóa đào tạo hay việc sở hữu chứng chỉ theo cách truyền thống, hệ thống này lấy việc nhân viên đã ứng dụng AI như thế nào trong các dự án, công việc và đạt được những thành quả gì làm tiêu chí đánh giá.

Hệ thống chứng nhận được thiết kế liền mạch với 4 cấp độ từ cơ bản đến chuyên sâu. Bắt đầu với WhiteBelt (Đai trắng) dành cho những nhân sự ở mức cơ bản, có khả năng ứng dụng AI tuân theo các quy trình và quy tắc định sẵn.

Tiến lên một bậc là YellowBelt (Đai vàng), tập hợp nhóm nhân viên đã tự chủ và thành thạo sử dụng AI trong các công việc hàng ngày.

Ở cấp độ cao hơn, GreenBelt (Đai xanh lá) chứng nhận cho những cá nhân biết cách hiện thực hóa việc tối ưu hiệu suất và nâng tầm giá trị thông qua AI trong mảng công việc phụ trách, đồng thời có đủ năng lực tham gia thiết lập môi trường và triển khai mô hình.

Cuối cùng, BlackBelt (Đai đen) là cấp độ cao nhất, dành riêng cho những nhân tố nòng cốt đảm nhận vai trò lãnh đạo, dẫn dắt quá trình chuyển đổi nghiệp vụ trên phạm vi toàn công ty, kiêm luôn trọng trách phổ biến kiến thức và đào tạo thế hệ nhân lực kế cận.

Trong quy trình đánh giá, nhân viên sẽ tự đăng ký khai báo thành tích và kỹ năng của bản thân, sau đó một hệ thống AI sẽ tiến hành xét duyệt hồ sơ dựa trên dữ liệu công việc. Cuối cùng, hệ thống sẽ xác định cấp độ, cấp chứng chỉ và đồng thời hiển thị công khai cấp độ này trong nội bộ công ty.

Nguồn: PR Times