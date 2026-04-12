Bộ Tài chính Mỹ và Fed họp khẩn vì một sản phẩm AI, ngày tàn của ngành phần mềm an ninh mạng có đang đến?

Tờ Financial Times (FT) cho hay sự xuất hiện của mô hình AI tiên tiến nhất từ Anthropic mang tên Mythos đang tạo ra một cơn chấn động dây chuyền, khiến các cổ phiếu an ninh mạng và phần mềm lao dốc không phanh khi nhà đầu tư lo ngại về một cuộc thay máu toàn diện trên quy mô lớn.

Thị trường chứng khoán ngày thứ Sáu vừa qua đã chứng kiến một đợt bán tháo diện rộng trong nhóm ngành bảo mật thông tin và phần mềm. Nguyên nhân không đến từ các chỉ số kinh tế vĩ mô mà bắt nguồn từ nỗi sợ hãi mang tên Anthropic.

Cụ thể, mô hình AI mới nhất mang tên Mythos của startup này đã chứng minh khả năng phát hiện các lỗ hổng mã nguồn cực kỳ nghiêm trọng mà ngay cả những đợt kiểm thử chuyên sâu nhất trước đây cũng phải "bó tay".

Đây là minh chứng mới nhất cho thấy AI không chỉ viết code nhanh hơn, rẻ hơn mà còn thông minh hơn con người, một hiện tượng đang khiến Phố Wall phải định giá lại toàn bộ tương lai của ngành công nghệ.

Cơn địa chấn

Chỉ số ngành phần mềm và dịch vụ thuộc S&P 500 đã giảm 1,6% vào thứ Sáu, kéo dài mức sụt giảm từ đầu năm đến nay lên con số 26%. Đáng chú ý hơn, giỏ cổ phiếu phần mềm Mỹ của Goldman Sachs đã bốc hơi tới 5% giá trị chỉ trong một phiên.

Các nhà phân tích nhận định rằng, dù sự chú ý của thị trường những ngày qua bị phân tán bởi tình hình chiến sự tại Trung Đông, nhưng sự ra mắt mang tính "địa chấn" của Mythos đã buộc các nhà đầu tư phải quay lại đối mặt với rủi ro thực tế.

Ông Mike O’Rourke, chuyên gia tại Jones Trading, nhận định rằng mô hình Claude Mythos đầy quyền năng của Anthropic đã leo thang đáng kể nỗi sợ hãi về sự gián đoạn do AI gây ra. Tầm quan trọng của vấn đề này lớn đến mức Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent và Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang (Fed) Jay Powell đã phải triệu tập các ngân hàng lớn nhất nước Mỹ để thảo luận về những rủi ro an ninh mạng mà Mythos có thể gây ra.

Số liệu thực tế cho thấy đợt bán tháo này tấn công trực diện vào các "ông lớn" bảo mật. CrowdStrike giảm 4%, Palo Alto Networks bốc hơi 7% và Datadog cũng mất 3%. Ngay cả các nhóm tín dụng tư nhân đứng sau hỗ trợ các công ty phần mềm như Ares và Blackstone cũng chịu chung số phận với mức giảm lần lượt là 4% và 2%.

Trong tuần này, Anthropic cho biết phiên bản Claude Mythos Preview đã được thử nghiệm với một nhóm khách hàng chọn lọc bao gồm những cái tên đình đám như Amazon, Apple, Microsoft, Broadcom, Cisco và chính CrowdStrike. Kết quả thu về thật kinh ngạc: hệ thống đã xác định được hàng ngàn lỗ hổng bảo mật và sai sót chưa từng được phát hiện trước đó. Nhiều lỗi trong số đó được xếp loại "cực kỳ nghiêm trọng" và đã tồn tại âm thầm trong suốt một thập kỷ hoặc lâu hơn.

Một ví dụ điển hình khiến giới lập trình phải "lạnh sống lưng" là việc Mythos tìm ra lỗi sai trong một dòng code của một phần mềm video phổ biến đã tồn tại 16 năm. Điều đáng nói là các công cụ kiểm thử tự động trước đó đã chạy qua dòng code này tới 5 triệu lần mà không phát hiện ra bất kỳ vấn đề gì.

Chính vì khả năng vượt trội này, Anthropic đã đưa ra một quyết định chưa từng có tiền lệ: không phát hành rộng rãi mô hình này ra công chúng do những rủi ro tiềm ẩn. Claude Mythos không chỉ vượt qua mô hình hàng đầu trước đó là Opus 4.6 trong việc tìm kiếm lỗ hổng, mà nó còn sở hữu những năng lực mới có thể bị lợi dụng vào mục đích nguy hiểm.

Ông Newton Cheng, trưởng bộ phận an ninh mạng của nhóm "Red Team" tại Anthropic, chia sẻ với tờ FT rằng mô hình này có khả năng phát triển các phương thức khai thác lỗ hổng một cách đáng tin cậy hơn nhiều, với lộ trình thời gian được rút ngắn đáng kể so với một kẻ tấn công là con người.

Chuyên gia này nhấn mạnh rằng mối lo ngại lớn nhất khi phát hành rộng rãi là các đối thủ có thể sử dụng mô hình này để nhanh chóng tìm lỗi và trục lợi trước khi các đơn vị duy trì hoặc phòng thủ kịp đưa ra các bản vá lỗi.

Cuộc đua AI giờ đây đã bước sang một chương mới, nơi ranh giới giữa một công cụ hỗ trợ và một "vũ khí" công nghệ trở nên mong manh hơn bao giờ hết.

Với những gì Mythos đã thể hiện, câu hỏi không còn là liệu AI có thay đổi ngành phần mềm hay không, mà là ngành phần mềm sẽ phải thay đổi nhanh đến mức nào để không bị chính trí tuệ nhân tạo khai tử.

*Nguồn: FT, BI