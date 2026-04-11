Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Tài khoản có nhiều giao dịch liên tiếp lên tới 700 triệu đồng: Công an điều tra một người dân ở Hà Nội

MT | 11-04-2026 - 14:16 PM | Kinh tế số

Công an Hà Nội vừa phát cảnh báo mới.

Ảnh minh họa

Mới đây, một phụ nữ trú tại Hà Nội đã bị các đối tượng lừa đảo chiếm đoạt số tiền gần 700 triệu đồng với thủ đoạn nêu trên. Theo đó, ngày 09/4/2026, chị N tham gia một nhóm bán hàng thời trang trên mạng xã hội.

Tại đây, chị được hướng dẫn thực hiện các “nhiệm vụ” để nhận quà và tiền hoa hồng. Tin tưởng, chị N đã thực hiện chuyển khoản 7 lần với tổng số tiền gần 700 triệu đồng. Tuy nhiên, sau khi hoàn thành nhiệm vụ, chị không nhận được tiền hoa hồng cũng như tiền gốc. Nhận thấy bị lừa đảo, nạn nhân đã đến cơ quan Công an trình báo.

Công an thành phố Hà Nội đề nghị người dân cảnh giác và tuyên truyền đến người thân, bạn bè về thủ đoạn trên, tránh mắc bẫy của đối tượng xấu. Khi làm cộng tác viên cho các công ty, doanh nghiệp, đơn vị cung ứng hàng hóa, dịch vụ, người dân cần kiểm tra rõ các thông tin về hàng hóa và đơn vị cung cấp, thông qua nhiều nguồn khác nhau, để kiểm chứng tính chính xác. Cảnh giác với những yêu cầu đầu tư hoặc tham gia các giao dịch tài chính không rõ nguồn gốc.

Các trường hợp quảng cáo được hưởng hoa hồng, lãi suất cao rất có thể là chiêu trò của các đối tượng lừa đảo. Nếu phát hiện ra trường hợp lừa đảo, người dân cần báo ngay cho cơ quan Công an để nhanh chóng xác minh, ngăn chặn và xử lý các đối tượng vi phạm theo quy định của pháp luật.

MT

Nhịp sống thị trường

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Kiểm tra ngay trên VNeID để biết số điện thoại có thuộc diện sẽ bị khoá SIM vào tuần sau hay không

Mua hàng online, coi chừng từ rẻ hóa đắt

Anthropic không ra mắt mô hình Mythos vì sợ hacker hay để bảo vệ doanh thu?

13:30 , 11/04/2026
Tiện ích chưa từng có, tất cả các hộ kinh doanh hãy cập nhật ngay

Tiện ích chưa từng có, tất cả các hộ kinh doanh hãy cập nhật ngay

11:45 , 11/04/2026
Mất 50% thị phần vào tay Huawei, hãng công nghệ 34 tỷ USD giải tán nhóm R&D, sa thải 419 người trong một ngày qua email

11:41 , 11/04/2026
Gen Z dùng meme tìm ra mạng botnet lớn nhất thế giới, giải cứu hai triệu thiết bị điện tử đang bị hack

10:36 , 11/04/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên