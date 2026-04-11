Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Tiện ích chưa từng có, tất cả các hộ kinh doanh hãy cập nhật ngay

Theo Duy Anh | 11-04-2026 - 11:45 AM | Kinh tế số

Việc thực hiện nghĩa vụ thuế giờ đây đã trở nên đơn giản hơn bao giờ hết nhờ tính năng liên kết tài khoản ngân hàng với ứng dụng eTax Mobile của Tổng cục Thuế.

Lợi ích khi liên kết tài khoản ngân hàng với eTax Mobile

Nộp thuế dễ dàng: Không cần ra kho bạc, hay cơ quan thuế, không bị giới hạn việc nộp thuế trong giờ hành chính, giờ đây các hộ kinh doanh có thể nộp thuế mọi lúc, mọi nơi, ngay trên điện thoại.

Quản lý và tra cứu tiện lợi: Mọi chứng từ nộp thuế được ghi nhận ngay lập tức và lưu trữ trên hệ thống, cho phép khách hàng dễ dàng tra cứu lịch sử bất kỳ lúc nào mà không lo thất lạc.

An toàn và bảo mật: Tất cả giao dịch đều được bảo vệ bằng cơ chế xác thực 2 lớp và mã OTP, đảm bảo an toàn tối đa cho tài khoản và thông tin của khách hàng.

Liên kết tài khoản ngân hàng với eTax Mobile qua 6 bước sau:

Bước 1. Chọn Nhóm chức năng nộp thuế

Bước 2. Chọn Liên kết/Hủy liên kết tài khoản

Bước 3. Người nộp thuế (NNT) nhập các thông tin ứng dụng yêu cầu, sau đó nhấn Tiếp tục

Bước 4. NNT nhập các thông tin ứng dụng yêu cầu, sau đó ấn Tiếp tục

Bước 5. NNT kiểm tra thông tin, ấn Tiếp tục

Bước 6. Hệ thống báo liên kết tài khoản thành công

Một số lưu ý trong quá trình liên kết

Thông tin tài khoản liên kết trên eTax phải trùng khớp với dữ liệu đã đăng ký tại ngân hàng.

Nếu khách hàng có thay đổi về CCCD hoặc số điện thoại, cần chủ động cập nhật trên eTax và VNeID để đảm bảo đồng bộ dữ liệu.

Kiểm tra và cập nhật mã số thuế (là số CCCD) trong trường hợp hệ thống chưa tự động đồng bộ.

Phụ nữ mới

Từ Khóa:
tiện ích

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên