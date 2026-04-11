Tiện ích chưa từng có, tất cả các hộ kinh doanh hãy cập nhật ngay
Việc thực hiện nghĩa vụ thuế giờ đây đã trở nên đơn giản hơn bao giờ hết nhờ tính năng liên kết tài khoản ngân hàng với ứng dụng eTax Mobile của Tổng cục Thuế.
Lợi ích khi liên kết tài khoản ngân hàng với eTax Mobile
Nộp thuế dễ dàng: Không cần ra kho bạc, hay cơ quan thuế, không bị giới hạn việc nộp thuế trong giờ hành chính, giờ đây các hộ kinh doanh có thể nộp thuế mọi lúc, mọi nơi, ngay trên điện thoại.
Quản lý và tra cứu tiện lợi: Mọi chứng từ nộp thuế được ghi nhận ngay lập tức và lưu trữ trên hệ thống, cho phép khách hàng dễ dàng tra cứu lịch sử bất kỳ lúc nào mà không lo thất lạc.
An toàn và bảo mật: Tất cả giao dịch đều được bảo vệ bằng cơ chế xác thực 2 lớp và mã OTP, đảm bảo an toàn tối đa cho tài khoản và thông tin của khách hàng.
Liên kết tài khoản ngân hàng với eTax Mobile qua 6 bước sau:
Bước 1. Chọn Nhóm chức năng nộp thuế
Bước 2. Chọn Liên kết/Hủy liên kết tài khoản
Bước 3. Người nộp thuế (NNT) nhập các thông tin ứng dụng yêu cầu, sau đó nhấn Tiếp tục
Bước 4. NNT nhập các thông tin ứng dụng yêu cầu, sau đó ấn Tiếp tục
Bước 5. NNT kiểm tra thông tin, ấn Tiếp tục
Bước 6. Hệ thống báo liên kết tài khoản thành công
Một số lưu ý trong quá trình liên kết
Thông tin tài khoản liên kết trên eTax phải trùng khớp với dữ liệu đã đăng ký tại ngân hàng.
Nếu khách hàng có thay đổi về CCCD hoặc số điện thoại, cần chủ động cập nhật trên eTax và VNeID để đảm bảo đồng bộ dữ liệu.
Kiểm tra và cập nhật mã số thuế (là số CCCD) trong trường hợp hệ thống chưa tự động đồng bộ.
