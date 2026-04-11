Mất 50% thị phần vào tay Huawei, hãng công nghệ 34 tỷ USD giải tán nhóm R&D, sa thải 419 người trong một ngày qua email

Theo bài đăng Wechat của Zhidongxi (nền tảng dịch vụ truyền thông và đổi mới trong ngành công nghiệp thông minh hàng đầu Trung Quốc) vào sáng ngày 10/4, một thông tin trên mạng xã hội về việc "toàn bộ đội ngũ Nghiên cứu và Phát triển (R&D) của Red Hat Trung Quốc bị cắt giảm" đã thu hút sự chú ý cực lớn từ dư luận.

“Tin từ đồng nghiệp cũ: Toàn bộ đội ngũ R&D của Red Hat Trung Quốc đã “tốt nghiệp” (nghỉ việc)”, bài đăng trên Zhidongxi nêu rõ.

Bài đăng gây xôn xao mạng xã hội khi đội ngũ R&D của Red Hát tại Trung Quốc được thông báo nghỉ việc

Red Hat là công ty giải pháp mã nguồn mở (Open Source Software) hàng đầu thế giới, nổi tiếng với các sản phẩm như Red Hat Enterprise Linux (RHEL). Tại Trung Quốc, Red Hat chủ yếu phục vụ khách hàng trong các lĩnh vực tài chính, viễn thông, sản xuất... cung cấp hỗ trợ kỹ thuật mã nguồn mở và dịch vụ nội địa hóa.

Hiện nay, Red Hat là công ty con với 100% vốn của IBM. Năm 2019, IBM đã hoàn tất thương vụ thâu tóm công ty này với mức giá khoảng 34 tỷ USD. Sau khi sáp nhập, Red Hat vẫn duy trì hoạt động độc lập.

Tối ngày 09/04, việc rò rỉ email sa thải đã chính thức xác nhận biến động này. Theo nội dung email nội bộ mà nền tảng truyền thông công nghệ tập trung vào điện toán đám mây Vân Đầu Điều (Yuntou Tiao) thu thập được, Giám đốc Công nghệ (CTO) kiêm Phó Chủ tịch cấp cao phụ trách Kỹ thuật Toàn cầu của Red Hat đã gửi một thông báo tới đội ngũ Red Hat Trung Quốc.

Hình ảnh Email thông báo nghỉ việc tới đội ngũ R&D của Red Hát tại Trung Quốc

Theo nội dung email, đội ngũ kỹ thuật toàn cầu của Red Hat đang liên tục thúc đẩy sự điều chỉnh trong bố cục toàn cầu. Là một phần của chiến lược tổng thể, Red Hat sẽ chấm dứt các hoạt động kỹ thuật tại Trung Quốc, và các công việc liên quan sẽ được chuyển dịch chủ yếu sang các trung tâm kỹ thuật tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

Đối với tất cả nhân viên R&D, kể từ ngày nhận thông báo, họ không cần thực hiện các công việc hàng ngày nữa. Mối quan hệ lao động giữa họ và Red Hat sẽ chính thức chấm dứt vào ngày 31/7/2026.

Vân Đầu Điều cũng cho biết đợt điều chỉnh này tại khu vực Trung Quốc ảnh hưởng đến khoảng 419 người, với phương án bồi thường thôi việc dao động từ N+3 đến N+6. Trong đó, “N” là số năm làm việc, còn nhân viên R&D của Red Hat sẽ nhận thêm từ 3 đến 6 tháng lương cơ bản.

Việc điều chỉnh hơn 400 nhân sự đã tác động đến phần lớn nhân viên của Red Hat tại Trung Quốc. Theo dữ liệu từ Qichacha, Red Hat hoạt động tại Trung Quốc chủ yếu vận hành thông qua Công ty Phần mềm Red Hat (Bắc Kinh) và các chi nhánh.

Trong các báo cáo thường niên của doanh nghiệp đã cho thấy, số lượng nhân viên của các công ty này liên tục có xu hướng giảm. Trong đó, báo cáo năm 2024 cho thấy tổng cộng có 611 nhân viên chấm dứt hợp đồng lao động.

Trong email nội bộ, CTO của Red Hat đề cập rằng công việc sẽ được chuyển sang các trung tâm kỹ thuật tại châu Á - Thái Bình Dương, điều này có thể ám chỉ đến các bộ phận R&D của Red Hat tại Ấn Độ, Nhật Bản...

Trang tuyển dụng toàn cầu của Red Hat cho thấy, ngoài số lượng lớn vị trí tuyển dụng tại Mỹ, tại các quốc gia Ấn Độ, Nhật Bản, Úc, Singapore và Hàn Quốc cũng đang tuyển dụng đáng kể. Trong khi đó, tại Trung Quốc, hiện chỉ có Hồng Kông (Trung Quốc) vẫn đang đăng tuyển vị trí Quản lý Kinh doanh AI.

Hình ảnh trang thông tin tuyển dụng chính thức của RedHat

Trên mạng xã hội, thông tin đội ngũ R&D của Red Hat tại Trung Quốc bị giải thể đã gây ra nhiều cảm xúc tiếc nuối.

Một cư dân mạng chia sẻ, bản thân từng làm việc tại Red Hat hơn 5 năm, rất nhớ văn hóa làm việc từ xa và sự cân bằng giữa công việc - cuộc sống. Người này thậm chí từng nghĩ sẽ quay lại Red Hat để "dưỡng già", nhưng giờ đây đội ngũ R&D tại Trung Quốc đã không còn.

Một người dùng khác chia sẻ, một nhân viên mảng mạng (networking) tại Red Hat mà anh thường theo dõi trên GitHub, buổi sáng vẫn còn biên chế tổ chức của Red Hat, nhưng đến chiều đã bị xóa tên. Người này nhận đinh rằng: “Đây thực sự là một thời đại thay đổi nhanh chóng”.

Theo 36Kr, việc giải thể đội ngũ R&D của Red Hat Trung Quốc là một phần trong xu hướng lớn hơn. Đó là các doanh nghiệp quốc tế chuyển dịch trung tâm R&D ra khỏi Trung Quốc để đến các khu vực có chi phí thấp hơn.

Vào tháng 8/2024, công ty mẹ của Red Hat là IBM đã quyết định cắt giảm phần lớn nhân viên R&D và kiểm thử tại Trung Quốc, bao gồm các khu vực Bắc Kinh, Thượng Hải, Đại Liên... Chức năng Nghiên cứu và Phát triển của Hệ thống Phòng thí nghiệm Trung Quốc đã được chuyển hoàn toàn ra nước ngoài. Sự chuyển dịch này đã ảnh hưởng đến hơn 1.800 người.

CEO IBM Arvind Krishna từng phát biểu trong một cuộc họp nội bộ vào thời điểm đó rằng: “Quyết định đóng cửa bộ phận R&D tại Trung Quốc đã hoàn tất và không thể đảo ngược”.

Đến tháng 3/2025, Công ty Đầu tư IBM tại Trung Quốc cùng tất cả các chi nhánh đã chấm dứt hoạt động kinh doanh và tiến hành thủ tục hủy bỏ đăng ký trong cùng năm.

Một số doanh nghiệp ngoại khác dù chưa tiến hành rút toàn bộ đội ngũ R&D khỏi Trung Quốc nhưng cũng tiến hành cắt giảm quy mô lớn. Ví dụ, như Nokia đã từng quyết định cắt giảm 2.000 nhân sự tại Trung Quốc Đại lục vào năm 2024.

Có thể thấy rằng, đằng sau việc giải thể đội ngũ R&D của Red Hat tại Trung Quốc là những nguyên nhân phức tạp. Cùng với sự thay đổi của các chính sách liên quan đến đổi mới sáng tạo ứng dụng công nghệ thông tin của Trung Quốc và các yêu cầu về tuân thủ an ninh, hệ điều hành mã nguồn mở của Red Hat đang phải đối mặt với sự cạnh tranh gay gắt từ các hệ điều hành nội địa khiến các rào cản hệ sinh thái vốn có đang dần bị suy yếu.

Bên cạnh đó, chi phí duy trì một đội ngũ R&D lớn tại Trung Quốc không hề thấp, buộc Red Hat phải cân nhắc giữa chi phí và hiệu quả.

Theo "Sách trắng Phát triển ngành hệ điều hành máy chủ Trung Quốc năm 2025" do Frost và Sullivan công bố, hệ điều hành mã nguồn mở openEuler (Euler) do Huawei dẫn dắt hiện đã chiếm hơn 57,3% thị phần trong các hệ điều hành cài đặt mới. Điều này đã tạo ra lợi thế dẫn đầu rõ rệt.

Khi hệ điều hành nội địa đã chiếm lĩnh hơn một nửa thị phần trong các lĩnh vực hạ tầng thiết yếu, hệ sinh thái công nghệ vốn do các ông lớn nước ngoài thống trị đang được tái cấu trúc với tốc độ chóng mặt. Sự “giải thể” của 419 nhân sự này có lẽ chỉ là một dấu chú thích cho sự kết thúc của một thời đại ở Trung Quốc.

*Nguồn: 36Kr