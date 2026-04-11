Người dùng "tố" bị ép xem quảng cáo 90 giây không thể bỏ qua, YouTube nói gì?

Đầu tuần này, cộng đồng người dùng YouTube đã bắt đầu xôn xao trước thông tin các đoạn quảng cáo dài tới 90 giây liên tục xuất hiện trên ứng dụng dành cho TV thông minh. Động thái này ban đầu được giới công nghệ nhận định là bước mở rộng từ đợt triển khai quảng cáo 30 giây không thể bỏ qua hồi năm ngoái. Tuy nhiên, phản hồi chính thức mới đây từ phía nền tảng chia sẻ video lớn nhất thế giới lại đang tạo ra nhiều dấu hỏi lớn hơn là những lời giải thích thỏa đáng.

Tài khoản Dexerto chia sẻ ảnh chụp quảng cáo 90 giây không thể bỏ qua trên YouTube

Phản hồi lại tài khoản Dexerto trên nền tảng X về vấn đề này, đại diện Team YouTube khẳng định ứng dụng của họ hiện không sử dụng các đoạn quảng cáo 90 giây không thể bỏ qua, đồng thời cũng không tiến hành bất kỳ đợt thử nghiệm nào cho định dạng này.

YouTube chỉ chia sẻ một cách chung chung rằng hãng đang "tiếp tục xem xét vấn đề". Dù vậy, lời giải thích này dường như đi ngược lại với thực tế khi hàng loạt người xem đã đăng tải các bài viết phàn nàn kèm theo hình ảnh bằng chứng rõ ràng. Giao diện người dùng trong các bức ảnh này đều hiển thị bộ đếm ngược yêu cầu người xem phải chờ "hơn 90 giây" mới có quyền bấm bỏ qua.

Team YouTube khẳng định ứng dụng của họ hiện không sử dụng các đoạn quảng cáo 90 giây không thể bỏ qua, đồng thời cũng không tiến hành bất kỳ đợt thử nghiệm nào cho định dạng này.

Một đại diện của YouTube sau đó cũng đã liên hệ với chuyên trang công nghệ 9to5Google để nhắc lại nguyên văn lập trường trên. Tuy nhiên, tất cả những tuyên bố này vẫn không thể giải quyết được thắc mắc cốt lõi: Tại sao hàng loạt người dùng lại đồng loạt gặp phải tình trạng này ngay trong tuần qua nếu như YouTube thực sự không có sự can thiệp nào vào hệ thống phân phối quảng cáo.

Nếu đây đơn thuần chỉ là một lỗi phần mềm, thông thường các hãng công nghệ lớn sẽ trực tiếp thừa nhận sự cố kỹ thuật thay vì đưa ra một phản hồi mập mờ mang tính điều tra. Mặt khác, nếu là một đợt phát hành lỗi do sơ suất, thì lại có khả năng đây là một cuộc thử nghiệm A/B diện rộng. Xét trên phương diện logic vận hành nền tảng, rất khó để giới chuyên môn có thể tìm ra một lời giải thích hợp lý nào khác ngoài việc YouTube thực chất đang ngầm thử nghiệm các giới hạn mới đối với định dạng quảng cáo truyền hình.

Hiện tại, giới truyền thông công nghệ vẫn đang tiếp tục yêu cầu YouTube đưa ra những phản hồi chi tiết và minh bạch hơn về cơ chế làm xuất hiện các đoạn quảng cáo dài dằng dặc này. Trong thời gian chờ đợi một lời giải thích có sức nặng hơn, trải nghiệm bị ép xem quảng cáo một phút rưỡi trên màn hình TV chắc chắn sẽ tiếp tục là chủ đề gây tranh cãi gay gắt trong cộng đồng người dùng hệ sinh thái Google.