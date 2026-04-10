Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Tài khoản ACB phát sinh giao dịch 14.159.588 đồng, Công an mời người đàn ông SN 1974 lên làm việc

Nhật Hạ | 10-04-2026 - 15:38 PM | Kinh tế số

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an xã Đắk Mil, tỉnh Lâm Đồng đã nhanh chóng triển khai các biện pháp xác minh, làm rõ vụ việc.

Theo thông tin từ Công an tỉnh Lâm Đồng, mới đây, Công an xã ﻿Đắk Mil tiếp nhận văn bản của Công an xã Minh Thọ, tỉnh Hưng Yên đề nghị phối hợp xác minh vụ việc chuyển khoản nhầm vào tài khoản của người dân cư trú trên địa bàn xã Đắk Mil, tỉnh Lâm Đồng. Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an xã đã nhanh chóng triển khai các biện pháp xác minh, làm rõ vụ việc nhằm bảo đảm quyền lợi hợp pháp của các bên liên quan.

Qua xác minh, ông L.S.H. (SN 1974), trú tại thôn 9, xã Đắk Mil cho biết tài khoản ngân hàng ACB của mình nhận được số tiền 14.159.588 đồng do Công ty TNHH TM Thoại Nhung chuyển vào. Do không xác định được người chuyển, ông H. chưa thực hiện giao dịch đối với số tiền này.

Nhận thấy đây là số tiền chuyển nhầm, Công an xã Đắk Mil đã tiến hành làm việc, giải thích quy định của pháp luật liên quan đến việc nhận tiền chuyển nhầm, đồng thời vận động ông H. phối hợp hoàn trả lại cho đơn vị chuyển tiền.

Sau khi được tuyên truyền, giải thích, ông L.S.H. đã đồng thuận, thống nhất hoàn trả số tiền trên. Ngày 06/4/2026, dưới sự hỗ trợ của lực lượng Công an xã và ngân hàng, ông H. đã hoàn tất các thủ tục, chuyển trả toàn bộ số tiền 14.159.588 đồng cho Công ty TNHH TM Thoại Nhung, bảo đảm đúng quy định của pháp luật.

Tài liệu thể hiện ông L.S.H. đã hoàn trả số tiền cho người chuyển nhầm (Ảnh: Công an tỉnh Lâm Đồng)

Việc nhanh chóng xác minh, hỗ trợ hoàn trả số tiền chuyển nhầm không chỉ bảo đảm quyền lợi hợp pháp của các bên liên quan mà còn thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự tận tụy của lực lượng Công an xã trong công tác phục vụ Nhân dân. Đồng thời, hành động hợp tác, thiện chí của ông L.S.H. cũng góp phần lan tỏa những giá trị tích cực, xây dựng hình ảnh đẹp trong cộng đồng.

Qua vụ việc trên, Công an xã Đắk Mil khuyến cáo người dân khi phát hiện chuyển nhầm tiền hoặc nhận được tiền không rõ người gửi cần nhanh chóng liên hệ ngân hàng hoặc trình báo cơ quan Công an nơi cư trú để được hướng dẫn xử lý kịp thời. Điều này không chỉ giúp bảo vệ quyền lợi của bản thân mà còn góp phần phòng ngừa các tranh chấp, rủi ro pháp lý có thể phát sinh.

Người dùng cần lưu ý điều sau khi đăng nhập VNeID trên điện thoại mới để tránh lộ dữ liệu cá nhân

Nhật Hạ

Nhịp Sống Thị Trường

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
80% nhân viên đang âm thầm “tẩy chay” AI, 40% khoản đầu tư công nghệ bị lãng phí: Sự thật ngỡ ngàng đằng sau cơn sốt trí tuệ nhân tạo

80% nhân viên đang âm thầm “tẩy chay” AI, 40% khoản đầu tư công nghệ bị lãng phí: Sự thật ngỡ ngàng đằng sau cơn sốt trí tuệ nhân tạo Nổi bật

Công an vừa có thông báo mới về hộ chiếu, người dân cần biết

Công an vừa có thông báo mới về hộ chiếu, người dân cần biết Nổi bật

Dòng tiền về chậm: Bài toán khó của người kinh doanh xuyên biên giới

Dòng tiền về chậm: Bài toán khó của người kinh doanh xuyên biên giới

15:30 , 10/04/2026
Đại biểu nêu bất cập khi dịch vụ công số "khai online vẫn phải nộp bản giấy"

Đại biểu nêu bất cập khi dịch vụ công số "khai online vẫn phải nộp bản giấy"

15:28 , 10/04/2026
Một “quái vật” AI mới của Alibaba xuất hiện, vượt xa Llama của Meta hay DeepSeek

Một “quái vật” AI mới của Alibaba xuất hiện, vượt xa Llama của Meta hay DeepSeek

14:46 , 10/04/2026
Hành vi nhiều người vẫn đang làm có thể bị phạt tới 1 tỉ đồng, tất cả người dùng mạng xã hội chú ý

Hành vi nhiều người vẫn đang làm có thể bị phạt tới 1 tỉ đồng, tất cả người dùng mạng xã hội chú ý

13:42 , 10/04/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên