Đại biểu nêu bất cập khi dịch vụ công số "khai online vẫn phải nộp bản giấy"

Tiếp tục Kỳ họp thứ Nhất, sáng nay, 10-4, Quốc hội tiếp tục thảo luận tại Tổ về kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước.

ĐB Trương Thị Bích Hạnh, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ TPHCM, phát biểu tại tổ sáng 10-4. Ảnh: Văn Duẩn

Phát biểu tại tổ, ĐB Trương Thị Bích Hạnh, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ TPHCM, cho biết qua các buổi tiếp xúc cử tri, cử tri thành phố vui mừng về kết quả phát triển KT-XH năm 2025 của Chính phủ, đồng thời gửi gắm những tâm tư và kỳ vọng vào một nhiệm kỳ mới của Quốc hội, Chính phủ với những đột phá trong đổi mới thể chế, quyết liệt giải quyết các vấn đề dân sinh, vận hành có hiệu quả mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, chuyển đổi số lấy người dân làm trung tâm.

Trong phát biểu, ĐB Trương Thị Bích Hạnh đã nêu về quan điểm chuyển đổi số lấy người dân làm trung tâm, trong nhóm nhiệm vụ về tập trung, đột phá về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số theo Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22-12-2024 của Bộ Chính trị.

Nhấn mạnh đây là vấn đề không mới nhưng là tâm tư và mong muốn của người dân muốn chuyển tải đến Quốc hội, đại biểu cho rằng chuyển đổi số là xu hướng tất yếu, là động lực, giải pháp then chốt, có vai trò rất quan trọng đối với sự phát triển của đất nước, nâng cao hiệu quả quản lý của chính quyền và nâng cao chất lượng sống người dân.

Đại biểu Trương Thị Bích Hạnh nêu bất cập khi dịch vụ công số mà "khai online vẫn phải nộp bản giấy"; đăng ký online nhưng vẫn phải đến xác nhận. Clip: Văn Duẩn

Thời gian qua, chuyển đổi số mang lại rất nhiều kết quả tích cực, việc tiếp cận và sử dụng internet và dịch vụ số của người dân được cải thiện đáng kể. Song, đại biểu Hạnh cho rằng việc tiếp cận internet và thực hiện dịch vụ số vẫn còn khoảng cách khá lớn.

Ví dụ, người dân sử dụng điện thoại thông minh rất cao nhưng việc tự thực hiện các dịch vụ công số không nhiều, hầu hết người dân vẫn cần sự hỗ trợ trực tiếp của cán bộ, công chức khi thực hiện vì nhiều lý do như: Quy trình còn nhiều, phức tạp, thủ tục số hóa nhưng vẫn yêu cầu giấy tờ như: "Khai online nhưng vẫn phải nộp bản giấy, đăng ký online nhưng vẫn phải đến để xác nhận"; hoặc phải sử dụng nhiều ứng dụng (VNeID, dịch vụ công quốc gia, dịch vụ công cấp tỉnh, bảo hiểm xã hội số,....

Bà Hạnh cho rằng mỗi ứng dụng một tài khoản riêng, giao diện khác nhau, cách sử dụng khác nhau; hạ tầng công nghệ chưa đồng đều; hệ thống dữ liệu chưa đầy đủ, còn phân tán, thiếu liên thông...

Để chuyển đổi số lấy người dân làm trung tâm cần có những giải pháp căn cơ. Trong đó, ĐB Trương Thị Bích Hạnh nhấn mạnh mục tiêu lấy người dùng làm trung tâm cần được thể chế hóa trong các quy định và áp dụng thống nhất tại các bộ, ngành và địa phương trong quá trình phát triển các công cụ và nền tảng số.

Cần phân tích sâu sắc, thực chất trải nghiệm của người dùng qua từng bước, đơn giản hóa quy trình, giao diện nhằm đảm bảo nền tảng số dễ tiếp cận, dễ sử dụng với mọi người dân, kể cả nhóm người yếu thế và phù hợp với nhu cầu thực tế.

Ngoài ra, thể chế hóa và duy trì nguồn lực tài chính cho hoạt động của các tổ công nghệ số cộng đồng để hỗ trợ nâng cao kỹ năng số cho người dân, nhất là các nhóm yếu thế tiếp cận và sử dụng dịch vụ công số.

Đại biểu cũng đề nghị sớm hoàn thiện và ban hành bộ tiêu chuẩn về dữ liệu quốc gia, khả năng kết nối dữ liệu nhằm đảm bảo nguyên tắc "chỉ cung cấp thông tin một lần" trong cung ứng dịch vụ công số, tạo thuận lợi cho người dân.

Cần quy định và thực hiện trách nhiệm phúc đáp, giải trình của chính quyền trên cổng thông tin điện tử để tăng tính giải trình, tương tác và niềm tin của người dân; thúc đẩy người dân sử dụng các dịch vụ số.