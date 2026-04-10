Cú sốc 2026: “Lạm phát AI” quét sạch kỉ nguyên Cloud giá rẻ, Google và Amazon nổ phát súng đầu tiên

Sự tăng giá của các mặt hàng tiêu dùng thiết yếu như gạo, thịt lợn, hay điện nước là hiện tượng lạm phát kinh tế mà chúng ta đã quá quen thuộc. Nhưng đến năm 2026, đối với các nhà phát triển và doanh nghiệp trên toàn cầu , lần đầu tiên thực sự cảm nhận được "lạm phát AI".

Trước đây, năng lực điện toán AI cloud đã có một thời gian dài nằm trong giai đoạn tận hưởng với mức giá "hời". Tuy nhiên, ngay trong tháng 1/2026, các gã khổng lồ điện toán đám mây toàn cầu dẫn đầu là Google và Amazon Web Services (AWS) đã đi tiên phong trong việc tăng giá các sản phẩm liên quan đến AI cloud .

Tại Trung Quốc, các nhà cung cấp dịch vụ cloud cũng lần lượt phá vỡ thông lệ "chỉ giảm không tăng” và bắt đầu đi theo làn sóng tăng giá AI cloud.

Ngày 18 / 3 vừa qua, Alibaba Cloud thông báo tăng giá các sản phẩm cốt lõi như : năng lực điện toán AI và lưu trữ . Cùng ngày, Baid u AI Cloud cũng đồng loạt điều chỉnh tăng giá các sản phẩm liên quan . Tencent Cloud thì đi đầu trong việc chấm dứt đợt thử nghiệm công khai miễn phí có thời hạn đối với một số mô hình ngôn ngữ lớn (LLM) và nâng giá cuộc gọi giao diện lập trình API .

Hình ảnh giao diện của hai nhà cung cấp iCloud đi tiên phong trong việc tăng giá các sản phẩm AI Cloud

Đợt tăng giá tập thể này đánh dấu việc lạm phát năng lực điện toán AI cloud toàn cầu đã chính thức lan sang thị trường cloud công cộng Trung Quốc.

Theo lý thuyết kinh tế vĩ mô, bản chất của lạm phát là sự điều chỉnh giá trong bối cảnh cung không đủ cầu. Nhưng trong một thời gian dài trước đây, sự khan hiếm của điện toán AI lại không được phản ánh trong việc định giá các dịch vụ cloud. Các dòng GPU cao cấp luôn trong tình trạng khan hiếm, giá bán card đồ họa cao cấp của Nvidia tại thị trường nội địa luôn ở mức ngất ngưởng .

Thế n hưng các nhà cung cấp cloud vẫn liên tục thu hút các nhà phát triển bằng dịch vụ Token và gọi API giá rẻ. Có thể nói, cơ chế giá của GPU cloud trước đây hoàn toàn không phản ánh đúng mối quan hệ “ cung – cầu” thực tế của năng lực điện toán.

Điều này dẫn đến một câu hỏi mới: Tại sao trước đây các nhà cung cấp dịch vụ cloud lại sẵn sàng tự gánh chịu chi phí năng lực điện toán, nhưng hiện nay lại chọn cách chuyển áp lực chi phí sang thị trường, khiến "lạm phát AI" chính thức diễn ra ?

“Nhiệt độ” giá cả tăng và cú sốc “lạm phát AI” cấu trúc

Không ít nhà phát triển phản ánh rằng, khi sử dụng mô hình dưới dạng dịch vụ ( MaaS ) của các nhà cung cấp hiện nay, cuộc gọi giao diện lập trình API trên cloud thường xuyên gặp phải tình trạng bị giới hạn lưu lượng, hạn mức, và tốc độ dòng chảy theo thời gian thực bị chậm .

Đôi khi, việc giao nhiệm vụ cho AI OpenClaw mất cả nửa ngày trời vẫn không thể thực hiện được , chỉ khi nạp tiền mới có thể sử dụng bình thường. Điều này đã trở thành nỗi phiền toái thường nhật của nhiều nhà phát triển.

Đơn vị dùng để tính giá của năng lực điện toán cloud là Token. Những bất tiện mà các nhà phát triển đang cảm nhận chính là kết quả cuối cùng của sự mất cân đối “ cung – cầu” Token ở thượng nguồn, và lạm phát truyền dẫn xuống hạ nguồn.

Về phía “ cung ”, năm 2025, giá chip cao cấp và bộ nhớ hiệu năng cao đã tăng vọt, các nhà cung cấp liên tục căng thẳng về giá cả . Về phía “ cầu ”, các ứng dụng AI Agent bùng nổ, lượng Token tiêu thụ cho một nhiệm vụ đơn lẻ cao gấp hàng trăm lần so với AI hội thoại truyền thống, khiến mức tiêu hao tài nguyên tăng mạnh.

Ngoài ra, các ứng dụng đa phương thức như : tạo video, mô hình thực tế ảo và gọi thoại theo thời gian thực … đã trở nên phổ biến rộng rãi vào năm 2025, làm trầm trọng thêm nhu cầu về Token.

Điều này hoàn toàn trùng khớp với logic lạm phát trong kinh tế vĩ mô. Đó là khi quá nhiều nhu cầu săn lùng một nguồn tài nguyên có hạn tất yếu sẽ dẫn đến giá cả tăng cao.

Tóm lại, đợt tăng giá đồng loạt của các nhà cung cấp cloud lần này là sự tự điều chỉnh của cơ chế giá. Trong hai năm qua, nhu cầu năng lực điện toán vượt xa nguồn cung, các cuộc chiến giá cả kéo dài không ngừng đã bào mòn biên lợi nhuận của các nhà cung cấp. Hiện nay, việc định giá đã bắt đầu phản ánh chân thực chi phí phần cứng và tài nguyên, tạo nên đợt “lạm phát AI” .

Sự thay đổi về "nhiệt độ" của giá cả là điều mà các nhà phát triển cảm nhận rõ nhất. Một tác giả truyện tranh tiết lộ, chi phí gọi API đã tăng gấp vài lần so với trước đây.

Trước dịp Tết Nguyên đán, chi phí sử dụng AI để sản xuất một bộ truyện tranh rơi vào khoảng 200 N hân dân tệ, nhưng nay đã tăng lên 300 Nhân dân tệ. Dù mức tăng không quá cực đoan, nhưng nó cũng đồng nghĩa với việc kỷ nguyên "làm vì đam mê" trong ngành AI đã hoàn toàn chấm dứt.

Từ đó, câu hỏi đặt ra là: Nhu cầu về năng lực điện toán AI và Token đã luôn tồn tại kể từ khi các mô hình lớn (LLM) bùng nổ vào năm 2023 nhưng tại sao trong hai năm trước các nhà cung cấp cloud vẫn có thể duy trì mức giá thấp, bước sang năm 2026 lại bắt đầu từ bỏ truyền thống "chỉ giảm không tăng" và chủ động chấm dứt cuộc chiến giá cả?

Điều đáng chú ý là đợt tăng giá của các nhà cung cấp cloud không phải là tăng giá toàn diện. Đối với các dịch vụ cloud cơ bản phổ thông như: máy chủ ảo ( ECS ) loại tiêu chuẩn , lưu trữ OSS, mạng VPC, … vẫn đang tiếp tục giảm giá.

Trong khi đó, một số nhà cung cấp cloud tại Trung Quốc dù ít bị ảnh hưởng bởi chi phí chip nước ngoài vẫn đồng loạt tăng giá các phiên bản (instances) sử dụng chip nội địa. Điều này cho thấy, không phải cuộc chiến giá cả không còn tồn tại, và việc tăng giá các sản phẩm AI cũng không đơn thuần xuất phát từ áp lực chi phí.

Logic tăng giá cốt lõi trong đợt này là chiến lược phân tầng đối với các nhóm khách hàng điện toán khác nhau: Trong thị trường điện toán, nơi cạnh tranh khốc liệt và người dùng có thể tự do chuyển đổi nhà cung cấp, các doanh nghiệp vừa và nhỏ cực kỳ nhạy cảm về giá.

Vì vậy, các nhà cung cấp cloud buộc phải tiếp tục duy trì chiến tranh giá cả để giữ vững thị phần cốt lõi và không dám tùy tiện tăng giá. Xét cho cùng, trên thị trường không hề thiếu các nguồn tài nguyên giá rẻ thay thế.

Trên thực tế, nhiều cơ quan chính phủ và doanh nghiệp đã bắt đầu triển khai giải pháp nội bộ. Bằng cách tự xây dựng các mô hình nhỏ và thiết lập các nhóm năng lực điện toán riêng, họ muốn thoát khỏi sự phụ thuộc vào cloud công cộng và tránh rủi ro chi phí Token tăng cao.

Sự phổ biến của các cỗ máy tích hợp DeepSeek (DeepSeek all-in-one machines) chính là minh chứng cho nỗ lực này nhằm giảm chi phí gọi API cloud thông qua triển khai nội bộ.

Nhìn chung, cuộc chiến giá cả của các nhà cung cấp cloud không còn là sự cạnh tranh đơn thuần mà lạm phát năng lực điện toán AI đang bộc lộ sự mất cân bằng mang tính cấu trúc trên thị trường. Token đang trở thành một nhu cầu thiết yếu như điện, nước và gas.

Không một ai mong muốn chi phí năng lực điện toán cloud tăng giá cứng nhắc và kéo dài. Trong bối cảnh đó, nhiều cá nhân và doanh nghiệp sẽ tự hỏi: Liệu đợt lạm phát AI này có càn quét mọi ứng dụng trên cloud hay không? Liệu giá cả có hạ nhiệt khi nguồn cung dồi dào trở lại?

Tìm kiếm kịch bản lạm phát “ôn hoà” trong tâm điểm thách thức

Bất cứ ai am hiểu kinh tế vĩ mô đều biết rằng, siêu lạm phát rất tồi tệ, nhưng giảm phát cũng mang lại tác động tiêu cực, chỉ có lạm phát ôn hòa mới là kịch bản tốt nhất.

Đặt vào thị trường cloud GPU, giảm phát đồng nghĩa với cuộc chiến giá cả ác liệt, khiến nhà cung cấp thua lỗ dài hạn, phải "đổ máu" bán rẻ để đổi lấy quy mô người dùng. Đây là một mô hình không bền vững . Đồng thời, kỷ nguyên Token giá rẻ cũng tiếp tay cho “ bong bóng AI” , khi nhiều ứng dụng quy mô nhỏ lại sử dụng mô hình lớn một cách mù quáng, gây lãng phí tài nguyên.

Việc chi phí cloud trở nên minh bạch và hiện hữu sẽ buộc các nhà phát triển phải tính toán chi li, áp dụng các biện pháp tối ưu hóa như : bộ nhớ đệm, tóm tắt, hay dùng mô hình nhỏ chạy cục bộ để sàng lọc trước. Từ đó, họ sẽ thiết kế các luồng công việc hiệu quả hơn, góp phần thiết lập một khuôn mẫu kỹ thuật AI bền vững cho toàn ngành.

Do đó, việc lạm phát giá của AI cloud thực chất là đưa giá cả quay về mức phản ánh đúng chi phí thực và tính bền vững thương mại. Trong tương lai, việc hướng tới lạm phát “ ôn hòa ” hay siêu lạm phát thì còn phụ thuộc rất lớn vào chu kì truyền dẫn.

Một mặt, quy mô tác động tổng thể của đợt tăng giá clou d GPU lần này vẫn nằm trong tầm kiểm soát. Dù đơn giá của các sản phẩm liên quan đến AI có mức tăng cao nhất lên tới 34%, nhưng tỷ trọng AI trong tổng doanh thu của các nhà cung cấp clou d hiện nay vẫn còn hạn chế. Do vậy, mức tăng chi phí điện toán tổng thể chưa đến mức lan rộng ra toàn thị trường.

Hơn nữa, trên thị trường Trung Quốc vẫn còn lượng lớn tài nguyên giá rẻ và các nhà cung cấp như : Alibaba Cloud và Baidu Smart Cloud cũng đã thiết lập thời gian “đệm” đối với người dùng đã mua dịch vụ, giúp giảm thiểu cú sốc từ việc tăng giá.

Vì vậy, nếu trong thời gian tới việc điều tiết được thực hiện thỏa đáng, cùng với sự đột phá trong các phương thức giảm chi phí của nhà cung cấp, việc kiểm soát lạm phát và quay trở lại mặt bằng giá hợp lí là điều hoàn toàn có thể xảy ra.

Vậy làm thế nào để kiểm soát hiệu quả lạm phát AI? Câu trả lời không nằm ở việc quay lại chiến tranh giá cả. Dưới góc độ phát triển chất lượng cao, hiệu suất điện toán càng lớn, số lượng Token sinh ra trên mỗi đơn vị điện toán càng nhiều, thì áp lực chi phí lên các nhà cung cấp cloud càng giảm, và lạm phát nhờ đó cũng được xoa dịu.

Bằng cách đổi mới công nghệ để nâng cao hiệu năng điện toán, các nhà cung cấp này có thể đóng vai trò then chốt trong việc kiểm soát lạm phát .

Để làm được điều đó, đòi hỏi họ phải có ít nhất những năng lực sau: Thứ nhất là chip tự phát triển , thứ hai là thiết kế đồng bộ, thứ ba là năng lực hội tụ điện toán và cuối cùng là công nghệ tiết kiệm năng lượng.

Dựa trên cơ sở đó, việc ứng phó với đợt tăng giá lần này nên được nhìn nhận ở hai lăng kính thời gian: Trong thời gian ngắn hạn, làm thế nào để giúp những người dùng chịu ảnh hưởng trực tiếp giảm bớt áp lực. Về mặt trung và dài hạn thì làm thế nào để thông qua điều tiết xuyên chu kỳ và đạt được sự ổn định trong chi phí.

Có thể thấy, những nhà cung cấp sở hữu vòng lặp khép kín toàn diện “Chip - Mô hình - Cloud" không chỉ có lợi thế rõ rệt về chi phí, mà còn nắm trong tay quyền tự chủ định giá, giúp phục hồi kép cả về giá lẫn biên lợi nhuận. Vì vậy, đợt tăng giá lần này cũng đang thúc đẩy các nhà cung cấp cloud đẩy mạnh đổi mới công nghệ để sớm trở thành "hòn đá tảng" giúp ổn định giá cả cloud.

Hình ảnh giao diện các nhà cung cấp Cloud lớn của Trung Quốc cùng với AWS của Mỹ

“Lạm phát AI” không chỉ là vấn đề của riêng Trung Quốc mà đã trở thành vấn đề mang ﻿ ﻿ ﻿tính toàn cầu. Các nhà cung cấp đám mây cloud đã bắt đầu tăng giá từ quý IV/ 2025, và đợt tăng giá ở Trung Quốc hiện tại chỉ là sự phản ứng theo sau của xu thế toàn cầu.

Điều này có nghĩa là, các doanh nghiệp Trung Quốc muốn mở rộng kinh doanh hoặc triển khai AI ở nước ngoài sẽ phải đối mặt với tình trạng “tiến thoái lưỡng nan” khi thiếu vắng các dịch vụ cloud với mức giá hợp lí .

Trong số các nhà cung cấp cloud của Trung Quốc , hệ thống mạng lưới ở nước ngoài của Alibaba Cloud và Tencent Cloud hoàn toàn không thể so sánh với Amazon của Mỹ. Huawei Cloud có mạng lưới nước ngoài tương đối hoàn thiện, nhưng quy mô tổng thể về năng lực điện toán vẫn khó cạnh tranh với c﻿ ác “ông lớn” quốc tế.

Do đó, doanh nghiệp Trung Quốc “ra biển lớn” gần như buộc phải phụ thuộc vào cloud quốc tế, trong khi lạm phát năng lực tính toán toàn cầu và việc tăng giá khiến chi phí mở rộng ra nước ngoài tiếp tục leo thang.

Làn sóng tăng giá AI cloud năm 2026 là đợt "lạm phát AI" đầu tiên mà con người trực tiếp trải qua. Nó phản ánh sự tranh giành tài nguyên toàn cầu và sự mất cân đối cung - cầu về năng lực điện toán. Hiện tượng này gắn bó chặt chẽ với bổi cảnh kinh tế, chính trị toàn cầu hiện nay và khó có thể thể dễ dàng kết thúc trong ngắn hạn.

*Nguồn: Huxiu﻿