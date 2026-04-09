Tất cả người dân có sổ đỏ cần đặc biệt lưu ý thông tin sau

Công an TP Hải phòng cho biết, thời gian gần đây, trên không gian mạng xuất hiện nhiều hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản liên quan đến lĩnh vực đất đai. Lợi dụng việc giá trị tài sản đất đai thường lớn, giấy tờ có thể bị làm giả và khó xác minh nhanh, các đối tượng lừa đảo đã khai thác kẽ hở này để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật thông qua môi trường mạng.

Cụ thể, kẻ gian thường giả danh cán bộ địa chính, cán bộ tài nguyên môi trường cấp xã hoặc thậm chí mạo danh lực lượng Công an để liên hệ với người dân. Chúng yêu cầu người dân thực hiện việc “tích hợp” hoặc “cập nhật” thông tin giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) vào ứng dụng VNeID giả mạo.

Sau đó, các đối tượng gửi đường link lạ và hướng dẫn người dân cài đặt ứng dụng giả mạo có chứa mã độc. Khi nạn nhân làm theo, chúng tiếp tục yêu cầu cung cấp mã OTP, mật khẩu ngân hàng, hình ảnh căn cước công dân, sổ đỏ hoặc các thông tin cá nhân khác.

Thực chất, mục đích của thủ đoạn này là thu thập và đánh cắp dữ liệu cá nhân quan trọng, đặc biệt là những thông tin liên quan đến tài sản đất đai. Từ các dữ liệu đã chiếm được, kẻ lừa đảo có thể tiếp tục yêu cầu nạn nhân chuyển tiền hoặc sử dụng thông tin để thực hiện những hành vi chiếm đoạt tài sản khác.

Không dừng lại ở đó, một số đối tượng còn yêu cầu người dân nộp bản gốc giấy tờ nhà đất với lý do “xử lý lại hồ sơ” hoặc “cập nhật lại thông tin”. Đồng thời, chúng đưa ra các khoản phí như “phí hỗ trợ làm nhanh”, “phí cập nhật dữ liệu”, với số tiền từ vài trăm nghìn đồng đến hàng chục triệu đồng. Đáng chú ý, kẻ gian thường sử dụng thủ đoạn hù dọa, thông báo rằng nếu người dân không kịp thời nộp tiền và hoàn thiện thủ tục thì có thể bị mất quyền sở hữu đối với thửa đất.

Thậm chí, chúng còn lập website hoặc fanpage trên mạng xã hội để quảng cáo các dự án bất động sản “ảo”. Những trang này thường đăng tải bản đồ quy hoạch giả, thông tin dự án không có thật nhằm tạo lòng tin. Sau khi tiếp cận được người quan tâm, các đối tượng dụ dỗ khách hàng chuyển tiền đặt cọc hoặc tiền giữ chỗ trực tuyến, từ đó chiếm đoạt số tiền này.

Trước thực trạng trên, Công an TP Hải Phòng khuyến cáo người dân cần chủ động nâng cao cảnh giác trước các phương thức, thủ đoạn lừa đảo trên không gian mạng. Việc thường xuyên cập nhật thông tin, nhận diện các dấu hiệu lừa đảo sẽ giúp người dân kịp thời phát hiện và tố giác tới cơ quan chức năng để được xử lý theo quy định.

Cơ quan Công an khẳng định cán bộ, công chức tại xã, phường hoặc các cơ quan nhà nước không liên hệ với người dân qua điện thoại để yêu cầu cung cấp thông tin cá nhân như số căn cước công dân, số tài khoản ngân hàng, mã OTP hay bất kỳ dữ liệu bảo mật nào. Đồng thời, các cơ quan này cũng không yêu cầu người dân cài đặt ứng dụng thông qua đường link được gửi qua điện thoại, Zalo hay Facebook.

Trên thực tế, mọi thủ tục liên quan đến đất đai, bảo hiểm, chính sách an sinh xã hội hoặc các lĩnh vực hành chính khác chỉ được thực hiện trực tiếp tại trụ sở UBND xã, phường, đặc khu hoặc thông qua các cổng dịch vụ công chính thức, có xác thực.

Ngoài ra, khi thực hiện các giao dịch liên quan đến đất đai, người dân cần kiểm tra trực tiếp giấy tờ pháp lý của thửa đất và chủ sở hữu. Đồng thời, nên chủ động xác minh thông tin trên Cổng Dịch vụ công quốc gia, sử dụng ứng dụng VNeID chính thức để thực hiện định danh, khai báo thông tin hợp đồng điện tử, ký hợp đồng trực tiếp hoặc số hóa và hoàn tất các thủ tục đăng ký biến động đất đai nhằm đảm bảo quyền lợi hợp pháp, tránh phát sinh tranh chấp.

Công an TP Hải Phòng lưu ý, người dân tuyệt đối không làm theo hướng dẫn của những đối tượng mạo danh cơ quan chức năng, đặc biệt là các yêu cầu cài đặt ứng dụng lạ hoặc truy cập vào các đường link không rõ nguồn gốc. Đồng thời, không cung cấp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng hay mã OTP cho bất kỳ người lạ nào dưới bất kỳ hình thức nào.

Đối với ứng dụng VNeID, người dân chỉ nên tải và cài đặt từ các kho ứng dụng chính thức như CH Play hoặc App Store để đảm bảo an toàn thông tin.

Trong trường hợp phát hiện dấu hiệu nghi vấn hoặc có khả năng bị lừa đảo, người dân cần nhanh chóng liên hệ với cơ quan Công an nơi gần nhất để được hướng dẫn và hỗ trợ xử lý kịp thời.

(Nguồn: Công an TP Hải Phòng)