Công an truy tìm người phụ nữ bị tố lừa đảo đến 60 tỉ đồng

Theo Nguyễn Hưởng | 09-04-2026 - 10:32 AM | Kinh tế số

Đào Thị Thu Trang bị tố giác có hành vi lừa đảo chiếm đoạt số tiền khoảng 60 tỉ đổng qua hình thức nhận tiền để đáo nợ ngân hàng nhưng không thực hiện.

Ngày 9-4, tin từ Công an TP Hà Nội cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố vừa ra quyết định truy tìm Đào Thị Thu Trang (SN 1989, trú tại CT4B, khu đô thị Xa La, phường Hà Đông, Hà Nội) để giải quyết theo đơn tố giác của công dân.

Công an truy tìm Đào Thị Thu Trang lừa đảo 60 tỉ đồng tại Hà Nội - Ảnh 1.

Công an truy tìm Đào Thị Thu Trang. Ảnh: Công an Hà Nội

Theo Công an TP Hà Nội, Công an TP Hà Nội đã nhận được đơn tố giác Đào Thị Thu Trang có hành vi lừa đảo chiếm đoạt số tiền khoảng 60 tỉ đồng qua hình thức nhận tiền để đáo nợ ngân hàng nhưng không thực hiện. Tuy nhiên, người phụ nữ này sau đó bỏ trốn, không trả lại tiền.

Trong quá trình xác minh, cơ quan Công an chưa xác định được Đào Thị Thu Trang hiện đang ở đâu. Ngày 7-4-2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã ra Quyết định truy tìm đối với Đào Thị Thu Trang.

Ai biết hoặc nhìn thấy Đào Thị Thu Trang ở đâu thì báo ngay cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội (SĐT cán bộ thụ lý 0944345333) hoặc qua trang Facebook Công an TP Hà Nội để phối hợp giải quyết vụ việc theo quy định.

Theo Nguyễn Hưởng

Người lao động

Từ tuần sau, nhà mạng sẽ bắt đầu khóa SIM điện thoại các trường hợp sau, người dân lưu ý!

Từ tuần sau, nhà mạng sẽ bắt đầu khóa SIM điện thoại các trường hợp sau, người dân lưu ý! Nổi bật

"Quân bài mới" của Trung Quốc trong chiến lược trở thành quốc gia dẫn đầu về AI

“Quân bài mới” của Trung Quốc trong chiến lược trở thành quốc gia dẫn đầu về AI Nổi bật

1 triệu siêu máy tính bay trên đầu: Tương lai đáng sợ khi trái đất phải 'gồng mình' vì AI

1 triệu siêu máy tính bay trên đầu: Tương lai đáng sợ khi trái đất phải 'gồng mình' vì AI

10:20 , 09/04/2026
Bơm 650 tỷ USD vào AI: Big Tech Mỹ đang xây dựng "đế chế" hay tự đào hố chôn mình?

Bơm 650 tỷ USD vào AI: Big Tech Mỹ đang xây dựng "đế chế" hay tự đào hố chôn mình?

10:10 , 09/04/2026
Trung Quốc chi 30 tỷ Nhân dân tệ chỉ để dạy Robot... cầm cốc, nghịch lý biểu diễn Gala 2026 rất mượt, nhưng 90% kỹ năng vẫn chỉ là lập trình sẵn.

Trung Quốc chi 30 tỷ Nhân dân tệ chỉ để dạy Robot... cầm cốc, nghịch lý biểu diễn Gala 2026 rất mượt, nhưng 90% kỹ năng vẫn chỉ là lập trình sẵn.

09:41 , 09/04/2026
Mất trắng 70% lượt nhấp chuột: AI đang "nuốt chửng" lưu lượng truy cập của các doanh nghiệp như thế nào?

Mất trắng 70% lượt nhấp chuột: AI đang "nuốt chửng" lưu lượng truy cập của các doanh nghiệp như thế nào?

08:51 , 09/04/2026

