Bơm 650 tỷ USD vào AI: Big Tech Mỹ đang xây dựng "đế chế" hay tự đào hố chôn mình?

Kỷ nguyên AI đang thúc đẩy cuộc chạy đua vũ trang công nghệ với quy mô đầu tư dự kiến đạt 650 tỷ USD vào năm 2026. Thay vì chỉ dừng lại ở thử nghiệm, các tập đoàn đang đổ hàng trăm tỷ USD để kiểm soát tương lai kỹ thuật số, khi tốc độ tăng trưởng chi tiêu hạ tầng đám mây đã duy trì mức trên 20% trong suốt 6 quý liên tiếp.

Cuộc đua đầu tư và sự bùng nổ của hạ tầng đám mây

Các ông lớn công nghệ Mỹ gồm Alphabet (Google), Amazon, Meta và Microsoft đang đẩy mạnh cuộc đua xây dựng hạ tầng AI với mức đầu tư tổng cộng khoảng 650 tỷ USD trong năm 2026, tăng mạnh so với 410 tỷ USD năm 2025, theo phân tích của Bridgewater Associates trích dẫn bởi Reuters. Khoản chi này chủ yếu dành cho trung tâm dữ liệu, chip AI, máy chủ và hạ tầng đám mây, phản ánh sự cạnh tranh quyết liệt để tạo nền tảng cơ sở hạ tầng cho các mô hình AI thế hệ mới.

Dữ liệu từ Omdia cho thấy trong quý 4/2025, chi tiêu toàn cầu cho dịch vụ hạ tầng đám mây đạt 110,9 tỷ USD, tăng 29% so với cùng kỳ năm trước, đồng thời là quý thứ sáu liên tiếp tốc độ tăng trưởng vượt 20%. Ngành dự kiến tiếp tục tăng trưởng khoảng 27% trong năm 2026, khi các doanh nghiệp chuyển từ thử nghiệm AI sang triển khai thực tế trong sản xuất, tự động hóa và phân tích dữ liệu.

Xem xét từng công ty, Amazon dẫn đầu với dự kiến 200 tỷ USD dành cho hạ tầng AI và điện toán đám mây trong năm 2026. Alphabet (Google) dự kiến rót khoảng 175-185 tỷ USD cho các trung tâm dữ liệu và bộ xử lý chuyên dụng, trong khi Meta phân bổ khoảng 65 tỷ USD cho mở rộng hạ tầng AI và thu hút nhân sự chuyên môn cao. Microsoft chưa công bố con số chính thức nhưng được dự báo sẽ duy trì vai trò là một trong những nhà đầu tư lớn nhất trong lĩnh vực này.

Hiệu quả kinh doanh và những thách thức chiến lược

Theo ARN trích dẫn thống kê của Omdia và các nhóm phân tích thị trường cho thấy AWS tăng trưởng 24% doanh thu năm 2025, Microsoft Azure tăng 39%, và Google Cloud tăng 50% so với cùng kỳ năm trước. Đây là dấu hiệu sức bật mạnh từ nhu cầu AI thực tế và sự chuyển dịch doanh nghiệp sang các dịch vụ đám mây hỗ trợ AI.

Ngoài việc mở rộng số lượng trung tâm dữ liệu, các công ty còn tập trung vào khả năng mở rộng và hiệu quả vận hành của hạ tầng. Các nền tảng đám mây hiện không chỉ là nơi lưu trữ và xử lý dữ liệu mà đang trở thành nền tảng cơ bản cho các hệ thống AI doanh nghiệp, từ các chuỗi công cụ chạy tác vụ tự động đến các đại lý AI tích hợp, giúp doanh nghiệp triển khai AI ở quy mô lớn và ổn định.

Tuy nhiên, các chuyên gia cảnh báo rằng mức đầu tư khổng lồ này đi kèm với rủi ro tài chính và biến động thị trường. Nếu các nền tảng AI không tạo ra lợi nhuận đủ lớn từ dịch vụ, chi phí đầu tư ban đầu cao và thời gian hoàn vốn dài có thể ảnh hưởng đến chiến lược phát triển, đặc biệt khi thị trường bão hòa hoặc tăng trưởng chậm lại sau giai đoạn bùng nổ.

*Nguồn: Reuters, Arn﻿