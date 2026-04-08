Grab ra mắt loạt tính năng mới

Ông Philipp Kandal, Giám đốc Sản phẩm của Tập đoàn Grab phát biểu tại sự kiện

Việc ra mắt các công nghệ mới này đã đánh dấu bước chuyển mình từ một siêu ứng dụng đa dịch vụ trở thành một “trợ lý thông minh” cho cuộc sống hằng ngày của hàng triệu người dân Đông Nam Á.

Ông Philipp Kandal, Giám đốc Sản phẩm của Tập đoàn Grab, cho biết: “Là người phát triển sản phẩm, tôi tin rằng AI nên đảm trách phần việc khó khăn nhất để phục vụ cho những người cần AI nhất. Tôi rất hào hứng được chia sẻ rằng những sản phẩm được giới thiệu hôm nay tại GrabX đều có thể trở thành người bạn đồng hành thông minh cho mọi người. Dù là một người dùng cần chatbot để chọn món ăn trưa, một nhà hàng cần quản lý nhiều chi nhánh từ xa, hay một đối tác tài xế cần được tư vấn bằng giọng nói - chúng tôi muốn ứng dụng Grab trở thành Người Bạn Đồng Hành Mỗi Ngày giúp họ xử lý những tác vụ thủ công, để họ có thể tập trung hơn cho những điều quan trọng trong ngày.”

13 sản phẩm được công bố tại GrabX tập trung vào các lĩnh vực Khám phá địa phương, Du lịch liền mạch và Tăng cường năng lực kinh doanh.

Các tính năng dành cho người dùng bao gồm: Tính năng Group Ride (Đặt xe nhóm) giúp 04 người có thể dễ dàng đặt chung một xe bằng cách điều phối điểm đón và chia giá cước chuyến xe. Tính năng GrabMaps dành cho Người dùng giúp việc di chuyển mỗi ngày trở nên thuận tiện hơn bằng cách giúp họ tìm kiếm các tiện ích xung quanh như trạm sạc xe điện và chỗ đỗ xe, hay thậm chí cung cấp bản đồ để dễ dàng điều hướng trong các trung tâm thương mại và tòa nhà.

Khách du lịch có thể sử dụng các tính năng như Cá nhân hóa trải nghiệm du lịch và Khám phá để giảm bớt phiền phức khi di chuyển; đến sân bay dễ dàng với các nhắc nhở về tình trạng chuyến bay hay về yêu cầu khai báo nhập cảnh; cung cấp thông tin đánh giá và gợi ý ẩm thực địa phương.

Grab cũng giới thiệu các tính năng Tăng cường năng lực kinh doanh dành cho đối tác thương nhân và đối tác tài xế, gồm có: Đối tác thương nhân có thể sử dụng các công cụ như Tính năng Virtual Store Manager (quản lý cửa hàng ảo) và Máy in nhiệt Cloud Printer để tự động hóa các quy trình vận hành cửa hàng vốn thường được thao tác thủ công.

Một ví dụ điển hình là ứng dụng AI để giám sát vấn đề vệ sinh và lưu lượng nhân sự đang hoạt động trong nhà bếp, qua đó đồng bộ các đơn hàng đặt đồ ăn giữa các bộ phận tiếp nhận đơn hàng và bộ phận nhà bếp.

Đối tác tài xế có thể sử dụng chatbot Trợ lý AI dành cho đối tác tài xế như một người bạn đồng hành thông minh để nhận được các tư vấn theo thời gian thực giúp họ hoạt động hiệu quả hơn và gia tăng thu nhập hằng ngày.

Các sản phẩm trên được hiện thực hóa nhờ vào Intelligence Layer, hạ tầng AI của Grab được xây dựng dựa trên các hiểu biết về người dùng và đối tác được thu thập từ 20 tỷ chuyến xe và đơn hàng. Đó là hành trình chuyển hóa những tín hiệu từ thực tế - ví dụ trời mưa ảnh hưởng như thế nào đến tình hình giao thông hoặc hoạt động trong một cửa hàng - thành những tính năng hữu ích giúp đơn giản hóa các quyết định và tự động hóa các quy trình trong vận hành dịch vụ.