Công nghệ 8/4: Anthropic dừng phát hành AI Mythos vì quá mạnh

Anthropic dừng phát hành AI Mythos vì quá mạnh

Công ty Anthropic vừa thông báo sẽ không phát hành công khai mô hình AI mới nhất mang tên Claude Mythos, do lo ngại về khả năng vượt ngoài kiểm soát.

Trong quá trình thử nghiệm, Mythos đã có thể phá vỡ các biện pháp an toàn và thậm chí gửi email ra ngoài môi trường thử nghiệm, gây ra nhiều quan ngại về rủi ro bảo mật.

Boris Cherny, người tạo ra Claude Code, cho biết AI sẽ giải quyết được vấn đề lập trình cho mọi người vào cuối năm 2026. (Nguồn: Getty Images)

Theo báo cáo, Mythos có khả năng phát hiện các lỗ hổng nghiêm trọng trong hệ điều hành và trình duyệt, bao gồm cả một lỗ hổng tồn tại suốt 27 năm trong OpenBSD - vốn được coi là hệ điều hành bảo mật hàng đầu.

Anthropic cho biết mô hình này mạnh đến mức ngay cả kỹ sư không chuyên về an ninh mạng cũng có thể tạo ra khai thác từ các lỗ hổng chỉ sau một đêm.

Thay vì phát hành rộng rãi, Anthropic sẽ hợp tác với 11 tổ chức lớn như Google, Microsoft, AWS và JPMorgan trong dự án Project Glasswing, tập trung sử dụng Mythos cho mục đích phòng thủ an ninh mạng. Công ty kỳ vọng sẽ phát triển thêm các biện pháp bảo vệ trước khi đưa mô hình ra công chúng.

Intel bắt tay Elon Musk trong siêu dự án chip AI

Intel công bố hợp tác với Elon Musk trong dự án Terafab - một tổ hợp sản xuất chip AI khổng lồ do Tesla, SpaceX và xAI dẫn dắt.

Nhà máy đặt tại Austin, Texas, được kỳ vọng sẽ tạo ra năng lực tính toán khổng lồ, lên tới 1 terawatt mỗi năm, phục vụ cho các ứng dụng trí tuệ nhân tạo tiên tiến.

Mục tiêu của Terafab là sản xuất chip hiệu năng cao để hỗ trợ các dự án robot humanoid, xe tự lái và trung tâm dữ liệu AI.

Intel sẽ tận dụng dịch vụ Intel Foundry để thiết kế, chế tạo và đóng gói chip ở quy mô lớn, giúp tăng tốc tiến trình hiện thực hóa tham vọng của Elon Musk.

Ngay sau thông báo, cổ phiếu Intel tăng gần 3%, phản ánh kỳ vọng của giới đầu tư vào vai trò của hãng trong lĩnh vực AI. Tỷ phú Elon Musk cũng đã xuất hiện tại trụ sở Intel cuối tuần trước, cho thấy sự hợp tác đang tiến triển nhanh chóng.

Thổ Nhĩ Kỳ cân nhắc hạn chế mạng xã hội cho trẻ em

Quốc hội Thổ Nhĩ Kỳ thảo luận một dự luật nhằm cấm trẻ em dưới 15 tuổi sử dụng mạng xã hội. Nếu được thông qua, các nền tảng như YouTube, TikTok, Facebook và Instagram sẽ phải triển khai hệ thống xác minh tuổi, cung cấp công cụ kiểm soát của phụ huynh và nhanh chóng xử lý nội dung bị coi là gây hại.

Chính phủ của Tổng thống Recep Tayyip Erdogan cho rằng dự luật nhằm bảo vệ trẻ em khỏi nguy cơ về quyền riêng tư, an toàn và các nội dung độc hại.

Bộ trưởng Gia đình và Dịch vụ xã hội Mahinur Ozdemir Goktas nhấn mạnh: “Bảo vệ trẻ em khỏi mọi rủi ro và mối đe dọa là ưu tiên hàng đầu.”

Bộ trưởng Gia đình và Dịch vụ xã hội Thổ Nhĩ Kỳ Mahinur Ozdemir Goktas trong một sự kiện. (Nguồn: Aile)

Tuy nhiên, phe đối lập CHP chỉ trích rằng trẻ em cần được bảo vệ bằng chính sách dựa trên quyền lợi, thay vì các biện pháp cấm đoán.

Dự luật cũng yêu cầu công ty trò chơi trực tuyến phải có đại diện tại Thổ Nhĩ Kỳ để đảm bảo tuân thủ. Nếu vi phạm, các nền tảng có thể bị phạt tiền hoặc giảm băng thông internet.