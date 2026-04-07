Nhà máy chip 2nm của Samsung sắp 'khai hỏa', Tesla nhanh tay đặt hàng trước

Samsung đang đẩy nhanh kế hoạch sản xuất chip 2nm tại nhà máy Taylor, Texas khi tỷ lệ thành phẩm của quy trình 2nm GAA ước tính đạt 60%, đủ để hãng tự tin bước vào giai đoạn sản xuất thử nghiệm. Theo báo cáo từ Edaily, một số khu vực tại nhà máy Taylor đã nhận được Giấy chứng nhận tạm thời cho phép hoạt động (TCO), mở đường cho các kỹ sư chuyên môn tiếp cận hiện trường và đẩy nhanh tiến độ. Sản xuất thử nghiệm được cho là đã khởi động từ tháng 3, với hơn 7.000 nhân sự được bố trí để hiện thực hóa kế hoạch. ASML, nhà sản xuất thiết bị EUV tiên tiến của Hà Lan, không thể thiếu trong quá trình sản xuất hàng loạt wafer 2nm GAA, cũng đã cử đội ngũ kỹ thuật đến hỗ trợ Samsung lắp đặt và vận hành máy móc.

Nhà máy Taylor ban đầu được xây dựng cho quy trình 4nm, nhưng Samsung đã có kế hoạch nâng cấp toàn bộ cơ sở này thành trung tâm sản xuất 2nm. Quy trình 2nm GAA là thế hệ tiếp theo trong công nghệ bán dẫn, cải tiến đáng kể so với các thế hệ trước về hiệu năng và tiêu thụ điện năng. Trước đó, quy trình này cũng được sử dụng để sản xuất chip Exynos 2600.

Nếu sản xuất thử nghiệm thành công, nhà máy Taylor sẽ bắt đầu vận hành trong năm nay, với sản xuất quy mô lớn dự kiến vào năm 2027. Samsung hiện đã có danh sách khách hàng Mỹ cho node 2nm GAA, trong đó its most lucrative being Tesla. Ngoài ra, hãng còn ký kết đơn hàng với nhiều công ty fabless và các nhà cung cấp dịch vụ đám mây tại Mỹ.

Cơ hội mà Samsung đang nắm bắt phần lớn đến từ chính sách của TSMC. Gã khổng lồ Đài Loan hiện giới hạn các công nghệ tiên tiến nhất tại Đài Loan, không đưa sang Mỹ, khiến Samsung trở thành lựa chọn thay thế khả thi cho các khách hàng cần nguồn cung chip tiên tiến ngay trên đất Mỹ. Sản lượng 3nm của TSMC đang bị thu hẹp do nhu cầu quá lớn, tạo thêm áp lực lên toàn chuỗi cung ứng. Nếu Samsung tiếp tục cải thiện tỷ lệ thành phẩm, hãng có thể hạ chi phí sản xuất và cung cấp mức giá cạnh tranh hơn, lợi thế không nhỏ khi cuộc đua đúc chip giữa hai gã khổng lồ ngày càng gay cấn.