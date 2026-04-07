Người dùng Claude Code phải trả thêm phí khi sử dụng công cụ bên thứ ba

Theo thông báo gửi tới khách hàng, kể từ trưa ngày 4/4, những người đăng ký thuê bao sẽ không còn được sử dụng hạn mức của gói dịch vụ Claude cho các công cụ kết nối bên thứ ba, bao gồm cả dự án mã nguồn mở OpenClaw. Thay vào đó, người dùng sẽ phải trả thêm phí dựa trên mức độ sử dụng thực tế, được tính hóa đơn độc lập với gói thuê bao hiện có.

Anthropic cho biết, chính sách này hiện được áp dụng trước tiên đối với dự án OpenClaw và sẽ sớm mở rộng sang tất cả các công cụ kết nối bên thứ ba khác. Ông Boris Cherny, người đứng đầu mảng Claude Code tại Anthropic, giải thích trên mạng xã hội X rằng các gói thuê bao của công ty vốn không được thiết kế cho các mô hình sử dụng của những công cụ bên thứ ba này. Theo ông Cherny, Anthropic đang nỗ lực quản lý sự tăng trưởng một cách có chủ đích để tiếp tục phục vụ khách hàng một cách bền vững trong dài hạn.

Thông báo này được đưa ra sau khi ông Peter Steinberger, người sáng lập dự án OpenClaw, tuyên bố gia nhập hãng công nghệ OpenAI, đối thủ trực tiếp của Anthropic. Theo đó, dự án mã nguồn mở OpenClaw sẽ tiếp tục hoạt động với sự hỗ trợ từ phía OpenAI. Ông Steinberger cho biết ông và thành viên hội đồng quản trị OpenClaw Dave Morin đã nỗ lực đàm phán với Anthropic nhưng chỉ có thể trì hoãn việc tăng giá thêm một tuần. Ông Steinberger nhận định Anthropic đã sao chép một số tính năng phổ biến vào hệ thống đóng của họ trước khi chặn quyền tiếp cận của các dự án mã nguồn mở.

Phản hồi về các nhận định trên, ông Cherny khẳng định đội ngũ phát triển Claude Code vẫn ủng hộ mã nguồn mở và bản thân ông cũng vừa thực hiện các điều chỉnh kỹ thuật để cải thiện hiệu suất bộ nhớ đệm cho dự án OpenClaw. Ông Cherny nhấn mạnh quyết định mới chủ yếu bắt nguồn từ các hạn chế về kỹ thuật và khẳng định Anthropic đang thực hiện các nỗ lực để làm rõ chính sách với người dùng, đồng thời sẵn sàng hoàn tiền cho các trường hợp không đồng thuận.

Trong một diễn biến liên quan, OpenAI gần đây đã đóng cửa ứng dụng Sora và các mô hình tạo video. Động thái này được cho là nhằm giải phóng tài nguyên tính toán và là một phần của nỗ lực tập trung vào việc thu hút các kỹ sư phần mềm và doanh nghiệp, nhóm đối tượng đang ngày càng phụ thuộc vào các sản phẩm như Claude Code của đối thủ Anthropic.