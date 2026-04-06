Thông tin quan trọng về việc nhận tiền vào tài khoản với nội dung chuyển khoản ghi rõ là lương, tất cả người dân cần biết

Người lao động có bị tính thuế khi nhận tiền lương theo hình thức chuyển khoản?

Người lao động làm công nhân, nhận tiền lương theo hình thức chuyển khoản. Với khoản thu nhập này thì người lao động có bị đánh thuế không?

Khoản 2, Điều 3 Luật Thuế thu nhập cá nhân năm 2025 quy định thu nhập chịu thuế như sau:

"Điều 3. Thu nhập chịu thuế

Thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân gồm các loại thu nhập sau đây, trừ thu nhập được miễn thuế quy định tại Điều 4 của Luật này:

…

2. Thu nhập từ tiền lương, tiền công, bao gồm:

a) Tiền lương, tiền công và các khoản có tính chất tiền lương, tiền công;

b) Tiền thù lao, các khoản lợi ích bằng tiền hoặc không bằng tiền dưới mọi hình thức;

c) Các khoản phụ cấp, trợ cấp, thu nhập khác trừ các khoản: phụ cấp, trợ cấp theo quy định của pháp luật về ưu đãi người có công; phụ cấp quốc phòng, an ninh; phụ cấp độc hại, nguy hiểm đối với ngành, nghề hoặc công việc ở nơi làm việc có yếu tố độc hại, nguy hiểm; phụ cấp thu hút, phụ cấp khu vực theo quy định của pháp luật; phụ cấp, trợ cấp, sinh hoạt phí do cơ quan Việt Nam ở nước ngoài chi trả; trợ cấp khó khăn đột xuất, trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, trợ cấp một lần khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi, trợ cấp do suy giảm khả năng lao động, trợ cấp hưu trí một lần, trợ cấp tuất hàng tháng và các khoản trợ cấp khác theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội; trợ cấp thôi việc, trợ cấp mất việc làm; trợ cấp mang tính chất bảo trợ xã hội và các khoản phụ cấp, trợ cấp, thu nhập khác không mang tính chất tiền lương, tiền công do Chính phủ quy định."

Thu nhập là tiền lương thuộc diện chịu thuế thu nhập cá nhân

Căn cứ quy định nêu trên thì thu nhập tiền lương nhận qua tài khoản thuộc diện chịu thuế thu nhập cá nhân đối với tiền lương, tiền công.

Vì thế, trường hợp này không thuộc diện đóng thuế thu nhập từ hoạt động kinh doanh của hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh theo quy định của Nghị định 68/2026/NĐ-CP.