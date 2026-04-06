Đại diện nào của Việt Nam được tài trợ dự án 100 triệu USD từ eSports Foundation?

GAM eSports gia nhập cùng 40 tổ chức eSports hàng đầu khác trong một sáng kiến toàn cầu nhằm hỗ trợ phát triển hệ sinh thái eSports bền vững và gắn kết. Bước sang năm thứ ba, chương trình thường niên trị giá 20 triệu USD cam kết khoản tài trợ lên đến 1 triệu USD cho mỗi CLB, cùng với hỗ trợ chiến lược và cơ hội quảng bá quốc tế. Từ đó, các CLB có cơ hội mở rộng thương hiệu và cộng đồng người hâm mộ trước và trong suốt thời gian diễn ra eSports World Cup 2026.

Kể từ khi ra mắt vào năm 2023, chương trình đã đầu tư hơn 100 triệu USD cho các Câu lạc bộ thuộc Chương trình Đối tác Câu lạc bộ và Club Championship (Nhà vô địch Câu lạc bộ), thúc đẩy sự phát triển ở các lĩnh vực như vận hành thi đấu, tiếp thị và tương tác với người hâm mộ.

Chương trình thiết lập một mô hình hợp tác đặc trưng trong thể thao toàn cầu, cho phép các Câu lạc bộ tiếp cận nguồn tài chính để phát triển thương hiệu và cộng đồng người hâm mộ thông qua các hoạt động tiếp thị và nội dung, thể hiện cá tính, tài năng và hành trình của các tuyển thủ.

40 Câu lạc bộ trong danh sách tiếp cận hơn 300 triệu người hâm mộ trên toàn cầu, cho thấy ảnh hưởng của các cộng đồng do Câu lạc bộ dẫn dắt trong việc định hình cách khán giả tương tác với mô hình thi đấu chuyên nghiệp. Trải rộng khắp Bắc Mỹ, châu Âu, Trung Đông & Bắc Phi (MENA), Trung Quốc, Hàn Quốc, Đông Nam Á, Ấn Độ và Mỹ Latinh, danh sách các câu lạc bộ năm 2026 phản ánh quy mô toàn cầu và sự phát triển liên tục của thể thao điện tử tại nhiều khu vực.

"Tại Esports World Cup 2025, GAM Esports tự hào đại diện cho Việt Nam trên đấu trường quốc tế cùng với các Câu lạc bộ hàng đầu thế giới. Quay trở lại mùa giải 2026, chúng tôi xem đây không chỉ là cơ hội để thi đấu ở cấp độ cao nhất, mà còn để củng cố sự hiện diện của Việt Nam trong hệ sinh thái esports toàn cầu. Chương trình Đối tác Câu lạc bộ đóng vai trò hỗ trợ quan trọng để chúng tôi tiếp tục chuyên nghiệp hóa hoạt động, từ phát triển tuyển thủ đến gắn kết người hâm mộ, đồng thời mở rộng phạm vi tiếp cận tới khán giả quốc tế. Chúng tôi mong muốn tiếp tục phát huy kinh nghiệm và đại diện cho Việt Nam để khẳng định vị thế vững chắc hơn trên đấu trường thế giới", ông TK Nguyễn, CEO của GAM Esports chia sẻ.

GAM Esports được thành lập vào năm 2014 và bắt đầu khẳng định vị thế trong bộ môn Liên Minh Huyền Thoại từ năm 2017. Câu lạc bộ là một trong những tổ chức thể thao điện tử danh tiếng nhất Việt Nam, với kỷ lục 12 chức vô địch Vietnam Championship Series (VCS) – giải đấu Liên Minh Huyền Thoại cấp độ cao nhất trong nước. Trên đấu trường quốc tế, GAM đã đại diện cho Việt Nam tham dự các giải đấu lớn như Mid-Season Invitational (MSI), Chung Kết Thế Giới (World Championship) và Esports World Cup 2025. Câu lạc bộ cũng giành Huy chương Vàng tại SEA Games 31.

Trong Chương trình Đối tác Câu lạc bộ, GAM Esports sẽ triển khai một chuỗi các hoạt động trong suốt mùa giải, bao gồm sản xuất nội dung, hợp tác với nhà sáng tạo, các chiến dịch dành cho người hâm mộ và các trải nghiệm trực tiếp như buổi xem chung (watch party) và sự kiện cộng đồng, nhằm đưa người hâm mộ đến gần hơn với Câu lạc bộ và Esports World Cup.

"Chương trình Đối tác Câu lạc bộ của Esports Foundation tiếp cận người hâm mộ trên toàn cầu và thay đổi cách họ trải nghiệm esports", ông Hans Jagnow, Giám đốc Quan hệ Câu lạc bộ, Đội tuyển Quốc gia và Tuyển thủ tại Esports Foundation, cho biết.

"Trong các mùa giải trước, chương trình đã tạo ra một nền tảng để các Câu lạc bộ củng cố thương hiệu và kết nối với khán giả, và chúng tôi đang thấy rõ những kết quả đó thông qua tác động mà chương trình mang lại. Với sự tham gia của các câu lạc bộ mới bên cạnh những tên tuổi đã được khẳng định trong năm nay, chương trình tiếp tục mở rộng tại các thị trường tăng trưởng nhanh như Mỹ Latinh, Ấn Độ, Thổ Nhĩ Kỳ và Đông Nam Á, qua đó củng cố tính toàn cầu của hệ sinh thái", ông Hans Jagnow nói thêm.

40 CLB được lựa chọn cho Chương trình Đối tác CLB EF 2026 bao gồm (theo thứ tự bảng chữ cái): 100 Thieves, 9z Globant, All Gamers, Alpha7 Esports, Cloud9, Edward Gaming, Fluxo W7M, Fnatic, FURIA, FUT eSports, G2 eSports, GAM eSports, Gen.G, Gentle Mates, GodLike, HEROIC, JD Gaming, LEVIATAN, MOUZ, NAVI, NIP.eStar, NRG, ONIC, REJECT, S8UL, Sentinels, T1, Team Falcons, Team Heretics, Team Liquid, Team RRQ, Team Secret, Team Spirit, Team Vitality, Titan Esports Club, Twisted Minds, Virtus.pro, Weibo Gaming, Wolves Esports, ZETA DIVISION.

Chương trình Đối tác CLB của EF cho phép các CLB phát triển và tương tác với cộng đồng người hâm mộ thông qua nội dung, chiến dịch và các trải nghiệm trực tiếp trong suốt mùa giải. Năm 2025, các CLB tham gia đã đạt hơn 300 triệu lượt xem chiến dịch và thu hút hơn 10 triệu người hâm mộ thông qua 370 hoạt động, bao gồm nội dung gốc, sự kiện dành cho người hâm mộ và các hoạt động trên nền tảng số. Hơn 130 buổi xem chung (watch party) được tổ chức trên toàn cầu, trong khi chương trình Superfan đã đưa hơn 2.000 người hâm mộ đến các đấu trường của eSports World Cup 2025 tại Riyadh.