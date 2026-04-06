Startup 800 tỷ USD chật vật kiếm tiền, khai tử hàng loạt dự án: Sự thật không như mơ phía sau cơn sốt AI

Như tin đã đưa, OpenAI vừa hoàn tất vòng gọi vốn lớn nhất trong lịch sử Thung lũng Silicon, huy động được 122 tỷ USD, định giá công ty ở mức 852 tỷ USD ngay trước thềm đợt IPO được kỳ vọng sẽ gây tiếng vang vào cuối năm nay.

Song song với việc liên tiếp gọi thêm nguồn vốn khủng, OpenAI cũng đồng thời công bố hàng trăm tỷ USD trong các thỏa thuận và sản phẩm khác. Dẫu vậy, nhiều thứ trong số đó vẫn chưa trở thành hiện thực. Việc họ đột ngột hủy bỏ thương vụ Sora, Disney trị giá 1 tỷ USD là một ví dụ trong số đó.

Tháng 1, Giám đốc mảng ứng dụng của OpenAI là Fidji Simo đã bảo vệ cách tiếp cận sản phẩm kiểu “ném mì vào tường xem cái nào dính” của công ty, từ quảng cáo, mua sắm, y tế, mạng xã hội, trình duyệt, thiết bị vật lý, tạo video và một marketplace giống App Store như những biến thể của cùng một chủ đề. “AI sẽ thay đổi mọi thứ”, Simo nói với Forbes khi đó. “Vì vậy chúng tôi không thực sự coi đây là những canh bạc hoàn toàn tách biệt”.

Nhưng chỉ hai tháng sau, OpenAI đã đảo ngược hướng đi với sáng kiến nổi bật nhất: Từ bỏ mô hình video Sora từng gây sốt và được một bộ phận người dùng yêu thích, cùng với một thỏa thuận cấp phép “mang tính bước ngoặt” với Disney, dự kiến bao gồm khoản đầu tư vốn 1 tỷ USD. Việc rút lui này cho thấy sự thay đổi chiến lược hướng tới kỷ luật tài chính hơn trong công ty.

Trước áp lực phải xây dựng các sản phẩm thực sự tạo ra doanh thu trước một đợt IPO tiềm năng và trong bối cảnh đối thủ Anthropic đang tăng tốc, OpenAI đã liên tục loại bỏ các “side quest” (dự án phụ). Với doanh thu 13 tỷ USD năm 2025 nhưng vẫn thua lỗ sâu, công ty hiện đang tái tập trung vào các lĩnh vực đã có nhu cầu rõ ràng: Lập trình và công cụ năng suất cho doanh nghiệp.

Mọi startup đều sẽ xoay trục nếu mọi thứ không hiệu quả. “Chúng tôi sẽ đưa ra một số quyết định đúng và một số sai lầm, nhưng sẽ tiếp nhận phản hồi và cố gắng sửa sai rất nhanh”, CEO Sam Altman viết trong một bài blog về Sora vào tháng 10.

Tuy nhiên, những lần “quay xe” của OpenAI khiến người ta có cảm giác như bị “giật cục”. Và với nhiều dự án và thỏa thuận khác đã được công bố nhưng chưa thành hiện thực, vẫn chưa rõ bao nhiêu trong số những lời hứa của Altman sẽ thành công.

Dưới đây là toàn bộ các sản phẩm và thỏa thuận mà OpenAI đã công bố nhưng chưa đạt được kỳ vọng, dù đã bị “khai tử”, trì hoãn hay vẫn chưa rõ tương lai.

Sora và Disney

Sora của OpenAI từng đứng đầu bảng xếp hạng ứng dụng miễn phí trên App Store. Tháng 12, OpenAI công bố một thỏa thuận được gọi là “mang tính bước ngoặt” với Disney, trong đó tập đoàn truyền thông này đồng ý đầu tư 1 tỷ USD và cấp phép 200 nhân vật biểu tượng để sử dụng trong ứng dụng tạo video Sora của startup AI.

Đổi lại, Disney sẽ phát các video do Sora tạo trên Disney+ và xây dựng các ứng dụng mới sử dụng mô hình của OpenAI. Khi đó, Altman ca ngợi Sora là chìa khóa cho tương lai tương tác giữa con người và máy tính, gọi đây là khoảnh khắc “ChatGPT cho sáng tạo”.

CEO khi đó của Disney, Bob Iger (ông rời vị trí vào giữa tháng 3), cũng tin tưởng vào Sora. Ông ca ngợi Altman vì khả năng “nhìn xa trông rộng” và “tôn trọng giá trị” của tài sản trí tuệ. “Tôi tin đây như một khoản đầu tư”, Iger nói với Forbes vào tháng 2.

Đến tháng 3, OpenAI thông báo đóng cửa sản phẩm và hủy bỏ thỏa thuận. Việc sử dụng Sora, vốn tiêu tốn tài nguyên tính toán khổng lồ và “đốt” khoảng 15 triệu USD mỗi ngày ở thời điểm cao nhất đã sụt giảm mạnh. Sensor Tower và Appfigures ước tính tổng doanh thu trong ứng dụng của Sora chưa tới 3 triệu USD. OpenAI cũng sẽ ngừng các mô hình AI liên quan đến Sora.

“Trong bối cảnh lĩnh vực AI non trẻ đang phát triển nhanh chóng, chúng tôi tôn trọng quyết định của OpenAI khi rút khỏi mảng tạo video và chuyển hướng ưu tiên sang các lĩnh vực khác”, người phát ngôn của Disney là Mike Long nói với Forbes.

Instant Checkout cho mua sắm

Tháng 10, Walmart và OpenAI công bố một thỏa thuận cho phép khách hàng mua 200.000 sản phẩm của Walmart trực tiếp trong ChatGPT thông qua tính năng Instant Checkout. Nhưng thực tế cho thấy người dùng không mặn mà với việc mua sắm qua chatbot.

Doanh số qua ChatGPT gây thất vọng, một lãnh đạo cấp cao của Walmart nói với Wired, và Walmart cho biết tỷ lệ chuyển đổi, tức tỷ lệ người thực sự mua sản phẩm được hiển thị trong ChatGPT thấp hơn gấp 3 lần so với khi người dùng được chuyển sang website của Walmart. Các nhà bán lẻ khác như Shopify và Etsy cũng đưa sản phẩm lên ChatGPT, nhưng chỉ có số lượng hạn chế được hỗ trợ Instant Checkout và thông tin mô tả không phải lúc nào cũng chính xác.

Đầu tháng 3, OpenAI đã dừng tính năng Instant Checkout. Thay vào đó, người dùng có thể duyệt và mua sản phẩm thông qua các ứng dụng riêng trong ChatGPT, bao gồm chatbot Sparky của Walmart. OpenAI cho biết họ muốn tập trung vào việc giúp người dùng tìm kiếm sản phẩm và trao quyền kiểm soát thanh toán cho người bán. “Chúng tôi nhận thấy phiên bản Instant Checkout ban đầu chưa mang lại mức độ linh hoạt mà chúng tôi mong muốn”, công ty cho biết trong một bài blog.

GPT-4o

Tháng 2, OpenAI chính thức khai tử mô hình GPT-4o rất được ưa chuộng. Mô hình này nổi tiếng với tính cách thân thiện, vui vẻ, nhưng cũng bị chỉ trích là quá “nịnh nọt” và dễ đồng thuận.

OpenAI từng phải đưa tính năng này trở lại sau khi ngừng vào tháng 8 vì phản ứng dữ dội từ người dùng. “HÃY TRẢ LẠI 4o”, một người dùng Reddit viết. “GPT-5 đang khoác lên mình làn da của người bạn đã chết của tôi”.

Stargate

Ngay ngày đầu tiên trong nhiệm kỳ thứ hai của Tổng thống Donald Trump, OpenAI công bố dự án Stargate trị giá 500 tỷ USD, hợp tác với Oracle và SoftBank để xây dựng các trung tâm dữ liệu AI trên khắp nước Mỹ. Thông báo này được đưa ra tại Nhà Trắng, với sự xuất hiện của Altman, Larry Ellison và Masayoshi Son bên cạnh Tổng thống Trump.

Một năm sau, dự án được cho là đã đình trệ khi không thể tuyển dụng nhân sự và triển khai xây dựng trung tâm dữ liệu, chủ yếu do bất đồng giữa các đối tác về cấu trúc, quyền kiểm soát và trách nhiệm. Sau khi hợp tác đổ vỡ, OpenAI từng định tự triển khai hạ tầng nhưng sau đó cũng từ bỏ do khó khăn trong huy động vốn và mâu thuẫn với đối tác. OpenAI từ chối bình luận.

OpenAI và Oracle cũng quyết định không mở rộng khu trung tâm dữ liệu 1.000 mẫu Anh tại Abilene, Texas sau khi đàm phán tài chính thất bại và nhu cầu tính toán của OpenAI thay đổi. Oracle cho biết đã hoàn tất việc thuê thêm 4,5 gigawatt công suất AI, trong khi Crusoe nói dự án 1,2 gigawatt vẫn đúng tiến độ.

Nvidia

Tháng 9, hai bên công bố Nvidia “có ý định” đầu tư tới 100 tỷ USD vào OpenAI, nhưng không có mốc thời gian cụ thể. Hiện OpenAI có thể chỉ nhận khoảng 30 tỷ USD nếu IPO sớm, theo CEO Jensen Huang. Báo cáo tài chính của Nvidia cũng nhấn mạnh không có gì đảm bảo thương vụ sẽ diễn ra.

Trong vòng gọi vốn 110 tỷ USD (sau đó tăng lên 122 tỷ USD), Nvidia cam kết 30 tỷ USD tiền mặt, khoản đầu tư lớn nhất của hãng. Tuy nhiên, chưa rõ khoản này được giải ngân một lần hay theo từng giai đoạn.

Khoản đầu tư này thực chất giúp OpenAI mua GPU của Nvidia. Với biên lợi nhuận 75%, đây thực tế giống như Nvidia tự tài trợ cho việc bán sản phẩm của mình.

AMD

Một tháng sau, OpenAI công bố thỏa thuận với AMD, bao gồm 160 triệu cổ phiếu (khoảng 30 tỷ USD), đổi lại việc sử dụng chip AMD cho 6 gigawatt trung tâm dữ liệu.

Tuy nhiên, cổ phiếu chỉ được phân bổ khi các trung tâm dữ liệu hoạt động và đạt các mục tiêu kỹ thuật, thương mại. Đến cuối năm 2025, chưa có cổ phiếu nào được phân bổ.

Nếu dự án thành công, AMD có thể thu về “hàng chục tỷ USD”. Nếu không, sẽ không có khoản thanh toán nào.

Theo: Forbes