Công ty Trung Quốc gây "bão" vì lấy dữ liệu nhân viên cũ tạo bản sao nhân viên AI

Theo Tôn Huy | 08-04-2026 - 14:47 PM | Kinh tế số

Một công ty truyền thông tại Trung Quốc thử nghiệm dùng AI tạo "bản sao" của nhân viên đã nghỉ việc. Dù AI chỉ xử lý các tác vụ cơ bản, sự việc đang dấy lên làn sóng lo ngại từ cộng đồng mạng về đạo đức công nghệ và tương lai chốn công sở.

Mạng xã hội Trung Quốc đang xôn xao trước thông tin một công ty truyền thông game thử nghiệm việc huấn luyện "nhân viên AI " từ dữ liệu làm việc của những nhân viên cũ đã nghỉ việc. Từ đợt thử nghiệm ban đầu, câu chuyện nhanh chóng thu hút sự chú ý và làm phát sinh nhiều ý kiến trái chiều.

Theo những thông tin được chia sẻ, một cựu chuyên viên nhân sự của công ty này đã đồng ý cung cấp hình ảnh, lời tự giới thiệu và tự tải lên dữ liệu cá nhân của bản thân để tạo ra một "bản sao kỹ thuật số" (Digital Avatar ). Kết quả là sau khi nhân viên này rời đi, phiên bản AI mang nhân dạng của anh vẫn tiếp tục "cống hiến" cho công ty cũ.

Ở thời điểm hiện tại, "nhân viên số" này chưa thể thay thế hoàn toàn con người trong những đầu việc đòi hỏi chuyên môn sâu, sự linh hoạt hay khả năng xử lý tình huống phức tạp. Bản sao AI này được đánh giá là chỉ có thể xử lý các câu lệnh đơn giản và đang đảm nhận các công việc mang tính thủ tục như: tư vấn, gửi lời mời phỏng vấn, hỗ trợ làm slide thuyết trình hay bảng biểu.

Tuy nhiên, việc một người dù đã nghỉ việc nhưng phiên bản kỹ thuật số vẫn vĩnh viễn ở lại phục vụ công ty đã tạo ra một cú sốc tâm lý không nhỏ. Việc thói quen làm việc và cách thức giao tiếp bị bóc tách thành dữ liệu khiến nhiều netizen cảm thấy rùng mình trước viễn cảnh người lao động bị biến thành những "mô-đun chức năng" có thể sao chép.

Trên các diễn đàn, nhiều netizen Trung Quốc đã bày tỏ sự e ngại khi cho rằng đây "thực ra mới chỉ là bước đầu tiên" và đặt câu hỏi, liệu con người có đang tự tạo kén trói mình với sự phát triển khoa học công nghệ hay không. Có người bình luận: "Nhân viên phải được thu tiền bản quyền chứ" , cho rằng người lao động phải được trả phí từ dữ liệu sử dụng để huấn luyện AI. Trong khi đó, một số người liên tưởng đến việc sẽ xuất hiện cả "bạn trai, bạn gái, người tình AI" trong tương lai.

Theo Tôn Huy

Tiền Phong

Từ Khóa:
việc làm, AI

Lưu ý từ Công an: Ai tham gia hội nhóm này trên facebook cần kiểm tra ngay!

Công nghệ 8/4: Anthropic dừng phát hành AI Mythos vì quá mạnh

Cách khắc phục lỗi cập nhật mã số thuế trên VNeID bị từ chối

13:30 , 08/04/2026
Một ứng dụng mới của Google có thể khiến người dùng điện thoại bỏ luôn bàn phím

11:30 , 08/04/2026
Công an có thông báo quan trọng tới người dân mua, bán vàng

10:53 , 08/04/2026
AI sẽ cướp trắng "chén cơm" tại phố Wall với tốc độ phân tích nhanh gấp 100 lần con người?

10:37 , 08/04/2026

