AI sẽ cướp trắng "chén cơm" tại phố Wall với tốc độ phân tích nhanh gấp 100 lần con người?

Theo Anh Phương | 08-04-2026 - 10:37 AM | Kinh tế số

Ngành công nghệ đang tác động đến các nhân viên mảng tài chính, chứng khoán như thế nào?

Anthony Pompliano xuất hiện tại một sự kiện năm 2022

Tờ Wall Street Journal (WSJ) cho hay ông Anthony Pompliano, nhà sáng lập ProCap Financial cho rằng công nghệ AI đã sẵn sàng để tiếp quản một số chức danh truyền thống nhất trong lĩnh vực tài chính: môi giới chứng khoán, quản lý danh mục đầu tư, và cố vấn tài chính. Giờ đây, nó đang nhắm đến các đội ngũ nghiên cứu tại phố Wall, những người đang miệt mài tạo ra các báo cáo chứng khoán hàng ngày.

Hiện nay, công ty của Pompliano đang ra mắt một mảng kinh doanh mới tập trung vào các báo cáo nghiên cứu do AI tạo ra dành cho các nhà đầu tư cá nhân.

Kế hoạch là xây dựng một đội ngũ các trợ lý AI chuyên quan sát thị trường, phân tích xu hướng và soạn thảo các báo cáo với những tiêu đề như “3 cổ phiếu hưởng lợi kép từ hoàn thuế quan và cú sốc dầu Iran”, theo một ví dụ được chia sẻ với The Wall Street Journal.

Các trợ lý này cũng có thể tạo ra báo cáo so sánh hiệu suất giữa cổ phiếu mua lại và cổ phiếu trả cổ tức, hay phản ứng chỉ trong vòng vài phút sau một cuộc họp báo tại Nhà Trắng.

“Chúng tôi nghĩ rằng các trợ lý AI rất giỏi trong việc tìm ra những góc nhìn chưa được khám phá hoặc chưa được đề cập trên thị trường tài chính. Chúng cũng rất giỏi trong việc sản xuất một lượng lớn các nghiên cứu với độ chính xác cao, tốc độ nhanh và rẻ hơn con người”, Pompliano nói, “Tôi đoán rằng toàn bộ ngành công nghiệp đang chuyển dịch theo hướng này”.

Cổ phiếu của ProCap Financial đã giảm hơn 2% trong phiên giao dịch sớm vào thứ Ba.

Pompliano cho biết thêm rằng các trợ lý này có khả năng tạo ra hàng trăm báo cáo mỗi ngày — nhưng công ty sẽ bắt đầu bằng việc chỉ lưu hành một vài bản hàng ngày để tránh làm tràn ngập hộp thư của các nhà đầu tư.

“Nhà máy” báo cáo tài chính bằng AI

Dịch vụ này có tên là ProCap Insights, sẽ cung cấp các báo cáo về từng mã cổ phiếu riêng lẻ, các xu hướng theo chủ đề và phân tích vĩ mô, đồng thời sẽ không đưa ra bất kỳ khuyến nghị "mua" hay "bán" cụ thể nào. Một gói đăng ký ProCap Insights sẽ tiêu tốn của các nhà đầu tư 2.500 USD mỗi năm.

Ông nói thêm rằng công ty của ông đã xây dựng ProCap Insights chỉ trong vòng hai tuần với chi phí chỉ vài nghìn đô la và chỉ có duy nhất một nhân viên giám sát dự án. Nhưng việc thay thế đội ngũ các nhà phân tích chuyên nghiệp, những người đã dành nhiều năm nghiên cứu các công ty, ngành công nghiệp hoặc các loại tài sản cụ thể, là một nhiệm vụ đầy thách thức.

Trong nhiều thập kỷ, một mạng lưới rộng lớn các nhà nghiên cứu đã lưu hành các khuyến nghị cổ phiếu và đưa ra dự báo về tăng trưởng kinh tế cũng như lợi nhuận doanh nghiệp. Đôi khi họ còn tạo ra những thuật ngữ ảnh hưởng đến nhận thức về các thời điểm quan trọng tại phố Wall như “lính canh trái phiếu” (bond vigilantes) hay nhóm cổ phiếu công nghệ “Bộ bảy vĩ đại” (Magnificent Seven).

AI sẽ cướp trắng "chén cơm" tại phố Wall với tốc độ phân tích nhanh gấp 100 lần con người?- Ảnh 2.

Không phải lúc nào họ cũng có thành tích hoàn hảo. Ví dụ, nhiều nhà phân tích chứng khoán đã đưa ra xếp hạng “mua” đối với cổ phiếu của công ty năng lượng Enron cho đến tận thời điểm công ty này sụp đổ vào năm 2001. Tuy nhiên, vẫn cần phải chờ xem liệu các công cụ AI có thể đánh bại các dự báo của những chuyên gia dày dạn kinh nghiệm tại phố Wall một cách đáng tin cậy hay không.

Khi công nghệ tiến bộ, Pompliano cho biết một sự gián đoạn rộng lớn hơn đối với ngành dịch vụ tài chính sẽ không còn xa nữa.

ProCap Financial gần đây đã thâu tóm CFO Silvia, một công ty trí tuệ nhân tạo tập trung vào tài chính. Công cụ AI này được quảng bá như một giám đốc tài chính (CFO) cho các nhà đầu tư cá nhân, đồng bộ hóa với tài khoản ngân hàng và tài khoản chứng khoán của họ để theo dõi danh mục đầu tư và đưa ra ý kiến. ProCap Insights sẽ sử dụng dữ liệu ẩn danh từ Silvia để cung cấp thông tin cho một số báo cáo của mình, công ty cho biết.

“Cơn sóng thần siêu thanh của AI đang tiến đến ngành tài chính”. Pompliano nói, dẫn lại một cụm từ mà Elon Musk đã sử dụng để mô tả tác động của công nghệ mới, “Chúng tôi muốn là người tiên phong trong lĩnh vực đó”.

*Nguồn: WSJ﻿

