AI đã vượt mặt được bản quyền âm nhạc, ngành thu âm liệu có đang đứng trước thách thức mới?

Sự xuất hiện của các nền tảng tạo nhạc bằng AI như Suno đang mở ra một kỷ nguyên mới cho sáng tạo âm nhạc, nhưng đồng thời cũng kéo theo những rủi ro nghiêm trọng về bản quyền.

Dù tuyên bố không cho phép sử dụng nội dung có bản quyền, trên thực tế hệ thống của Suno lại tồn tại nhiều lỗ hổng khiến việc tạo ra các bản “nhái” từ những ca khúc nổi tiếng trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết.

Chỉ với một vài thao tác đơn giản và công cụ miễn phí, người dùng có thể khiến AI tạo ra các phiên bản bắt chước những ca khúc đình đám với độ giống đáng kinh ngạc. Những bản này không hoàn toàn trùng khớp với bản gốc, nhưng đủ gần để gây nhầm lẫn, đặc biệt khi người nghe không chú ý kỹ.

Điều đáng lo ngại hơn là các bản nhạc này hoàn toàn có thể được tải lên các nền tảng phát trực tuyến và kiếm tiền như những sản phẩm âm nhạc hợp pháp.

Lỗ hổng﻿

Để tạo ra các bản cover AI, người dùng cần truy cập vào tính năng Suno Studio – một công cụ cho phép tải lên tệp âm thanh để chỉnh sửa hoặc tạo lại. Về lý thuyết, hệ thống sẽ phát hiện và chặn các bản nhạc có bản quyền. Tuy nhiên, chỉ cần chỉnh sửa rất nhỏ như thay đổi tốc độ phát hoặc thêm nhiễu trắng, người dùng có thể dễ dàng vượt qua bộ lọc này.

Sau khi “qua mặt” hệ thống, người dùng có thể khôi phục lại bản nhạc gần giống nguyên gốc và sử dụng nó làm nền tảng để AI tạo ra một phiên bản mới. Ở các mô hình cũ, kết quả thường gần như giữ nguyên cấu trúc bản nhạc gốc, chỉ thay đổi nhẹ về âm sắc. Trong khi đó, các mô hình mới hơn có thể biến tấu mạnh hơn, nhưng vẫn giữ lại những đặc trưng dễ nhận biết của bài hát ban đầu.

Cơ chế kiểm soát bản quyền của Suno tồn tại nhiều lỗ hổng

Không chỉ âm thanh, phần lời bài hát cũng có thể bị khai thác. Dù Suno có cơ chế phát hiện lời bài hát có bản quyền, nhưng chỉ cần thay đổi vài từ hoặc lỗi chính tả nhỏ, hệ thống sẽ không nhận diện được. Điều này cho phép người dùng tạo ra các bản hát với giọng AI mô phỏng ca sĩ gốc một cách đáng sợ.

Một vấn đề đáng chú ý là các nghệ sĩ độc lập dường như không được bảo vệ đầy đủ bởi hệ thống của Suno. Trong nhiều trường hợp, các bài hát ít nổi tiếng có thể vượt qua bộ lọc mà không cần chỉnh sửa. Điều này khiến các nghệ sĩ phát hành nhạc qua những nền tảng nhỏ hoặc tự phát hành trở thành mục tiêu dễ bị khai thác.

Hậu quả không chỉ dừng lại ở việc bị sao chép, mà còn liên quan đến quyền lợi tài chính. Những bản cover AI có thể được phân phối lại thông qua các dịch vụ trung gian, từ đó tạo doanh thu mà không trả tiền bản quyền cho tác giả gốc. Trong bối cảnh ngành công nghiệp âm nhạc vốn đã có mức chi trả thấp, điều này càng làm gia tăng bất công đối với các nghệ sĩ nhỏ.

Hiệu ứng "Thung lũng kỳ lạ"﻿

Các bản cover do AI tạo ra thường rơi vào trạng thái “thung lũng kỳ lạ”, tức là giống thật đến mức gây cảm giác khó chịu. Người nghe vẫn nhận ra giai điệu quen thuộc, nhưng lại cảm thấy thiếu đi linh hồn và cảm xúc của bản gốc. Những yếu tố quan trọng như cách xử lý câu hát, nhịp điệu hay lựa chọn nghệ thuật thường bị làm phẳng hoặc tái tạo một cách máy móc.

Kết quả là các bản nhạc nghe giống như phiên bản nhạt nhẽo, thiếu chiều sâu, thậm chí đôi khi biến đổi hoàn toàn tinh thần của bài hát ban đầu. Điều này đặt ra câu hỏi lớn về giá trị nghệ thuật: liệu những sản phẩm như vậy có thể được coi là sáng tạo hay chỉ là sự sao chép tinh vi?

Không chỉ Suno, toàn bộ hệ sinh thái âm nhạc số đang phải đối mặt với làn sóng nội dung AI kém chất lượng. Các nghệ sĩ nổi tiếng lẫn độc lập đều đã từng bị mạo danh bằng những bản nhạc giả được tải lên các nền tảng phát trực tuyến.

Một số trường hợp, các bản nhạc giả còn xuất hiện ngay trên trang chính thức của nghệ sĩ, khiến người nghe khó phân biệt thật – giả. Điều này không chỉ ảnh hưởng đến danh tiếng mà còn làm giảm lượt nghe của các tác phẩm chính thức.

Các nghệ sĩ độc lập thường là đối tượng dễ bị lạm dụng bản quyền âm nhạc

Trong khi đó, các nền tảng như Spotify hay Deezer đã triển khai nhiều biện pháp để phát hiện và ngăn chặn nội dung vi phạm. Tuy nhiên, do sự phát triển nhanh chóng của công nghệ AI, việc kiểm soát hoàn toàn là gần như không thể.

Các hệ thống phát hiện nội dung vi phạm hiện nay chủ yếu dựa vào thuật toán kết hợp với kiểm duyệt thủ công. Tuy nhiên, khi AI ngày càng tinh vi, việc phân biệt giữa bản gốc và bản nhái trở nên khó khăn hơn rất nhiều.

Ngoài ra, vấn đề không chỉ nằm ở công nghệ mà còn ở quy trình. Nhiều hệ thống chỉ kiểm tra nội dung tại thời điểm tải lên mà không rà soát lại sau khi chỉnh sửa hoặc xuất bản. Điều này tạo ra “khe hở” để các nội dung vi phạm lọt qua.

Thêm vào đó, việc xử lý vi phạm thường mang tính phản ứng, tức là chỉ diễn ra sau khi có khiếu nại từ nghệ sĩ. Điều này khiến nhiều trường hợp bị bỏ sót hoặc xử lý chậm trễ.

Suno không phải là nguyên nhân duy nhất, nhưng là một ví dụ điển hình cho thấy những lỗ hổng trong cách ngành công nghiệp âm nhạc đang đối mặt với AI. Công nghệ này mang lại tiềm năng sáng tạo to lớn, nhưng cũng đặt ra những thách thức nghiêm trọng về bản quyền, đạo đức và giá trị nghệ thuật.

Trong khi các nền tảng vẫn đang loay hoay tìm giải pháp, các nghệ sĩ, đặc biệt là nghệ sĩ độc lập, lại là những người chịu ảnh hưởng trực tiếp. Nếu không có những biện pháp kiểm soát chặt chẽ hơn, làn sóng “rác AI” có thể làm xói mòn toàn bộ hệ sinh thái âm nhạc số, nơi ranh giới giữa sáng tạo và sao chép ngày càng trở nên mờ nhạt.

*Nguồn bài viết: The Verge