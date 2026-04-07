Ngành nghề từng bị AI “đe dọa xóa sổ” đầu tiên, nay lại tăng cao nhu cầu nhân lực, CEO Nvidia lý giải nguyên nhân

Trước làn sóng lo ngại ngày càng gia tăng trong giới lao động văn phòng về nguy cơ bị trí tuệ nhân tạo (AI) thay thế, ông Jensen Huang – CEO của Nvidia – đã lên tiếng trấn an, cho rằng AI nhiều khả năng sẽ làm thay đổi cách con người làm việc, thay vì “xóa sổ” hoàn toàn các ngành nghề như một số dự báo bi quan trước đây.

Trong cuộc trò chuyện trên Lex Fridman Podcast, ông thừa nhận nỗi lo mất việc do AI là có thật và đang lan rộng. Tuy nhiên, theo ông Jensen Huang, việc nhìn nhận AI như một “kẻ thay thế” là chưa chính xác.

Lý giải rõ hơn về vấn đề này, CEO Nvidia cho rằng công việc không được định nghĩa bởi các công cụ mà con người sử dụng, mà nằm ở mục đích cốt lõi mà công việc đó hướng tới.

“Mục đích công việc của bạn, và những nhiệm vụ hay công cụ bạn dùng để thực hiện nó, có liên quan nhưng không phải là một”, CEO Nvidia nói.

Nhận định này được xem như một cách “giải tỏa tâm lý” trong bối cảnh AI đang len sâu vào nhiều lĩnh vực, từ tài chính, marketing đến y tế.

Để minh họa, ông Jensen Huang dẫn lại ví dụ về ngành chẩn đoán hình ảnh – lĩnh vực từng được dự báo sẽ bị AI thay thế sớm nhất.

Trước đây, nhiều chuyên gia cho rằng với khả năng phân tích hình ảnh vượt trội, AI có thể khiến vai trò của bác sĩ X-quang trở nên dư thừa. Tuy nhiên, thực tế lại diễn ra theo chiều hướng ngược lại. Khi AI được tích hợp vào các nền tảng y tế, số lượng bác sĩ trong lĩnh vực này không những không giảm mà còn tăng lên. Các công cụ AI giúp bác sĩ chẩn đoán nhanh hơn, xử lý được nhiều ca bệnh hơn, từ đó làm gia tăng nhu cầu nhân lực thay vì thu hẹp.

Ông cũng cảnh báo rằng những dự báo mang tính “giật gân” trước đây đã khiến không ít người e ngại, không dám theo đuổi lĩnh vực này, dẫn đến tình trạng thiếu hụt nhân lực trong một ngành vốn đang cần thêm người.

Một trong những thông điệp đáng chú ý nhất được ông nhấn mạnh là: AI không trực tiếp lấy đi việc làm, nhưng sẽ tạo ra một cuộc cạnh tranh mới giữa những người biết tận dụng công nghệ và những người không.

“Bạn sẽ không mất việc vào tay AI, nhưng bạn sẽ mất việc vào tay một người biết sử dụng AI”, ông phát biểu tại Hội nghị Toàn cầu Viện Milken vào năm 2025.

Quan điểm này cũng đang dần trở thành nhận định chung trong giới lãnh đạo doanh nghiệp. CEO Airbnb, Brian Chesky từng gọi AI là “điều tuyệt vời nhất từng xảy ra” với công ty, trong khi CEO JPMorgan, Jamie Dimon thừa nhận AI sẽ khiến một số việc làm biến mất, nhưng nhấn mạnh người lao động cần nhanh chóng thích nghi với sự thay đổi.

Theo ông Jensen Huang, nhiều người đang nhầm lẫn giữa “công việc” và “những nhiệm vụ cụ thể trong công việc”. Trong khi các nhiệm vụ có thể được tự động hóa hoặc thay đổi nhờ AI, thì mục tiêu cốt lõi của công việc – như giải quyết vấn đề, ra quyết định hay tạo ra giá trị – vẫn cần đến con người.

Chia sẻ từ chính trải nghiệm cá nhân, ông cho biết dù đã giữ vị trí CEO hơn ba thập kỷ, nhưng các công cụ ông sử dụng đã thay đổi liên tục theo sự phát triển của công nghệ. Điều này cho thấy bản chất của một vai trò nghề nghiệp có thể được “nâng cấp” theo thời gian, thay vì biến mất hoàn toàn.

Ngay cả trong lĩnh vực chẩn đoán hình ảnh – ví dụ điển hình mà ông đưa ra – công việc của bác sĩ không chỉ dừng lại ở việc phân tích hình ảnh, mà còn bao gồm việc đưa ra quyết định lâm sàng và đánh giá dựa trên kinh nghiệm, điều mà AI hiện chưa thể thay thế hoàn toàn.

Thông điệp xuyên suốt từ CEO Nvidia là AI sẽ tiếp tục tái định hình thị trường lao động, nhưng theo hướng thay đổi cấu trúc công việc hơn là loại bỏ chúng. Những công việc mang tính lặp lại, dễ chuẩn hóa có thể chịu tác động rõ rệt nhất, trong khi các vai trò đòi hỏi tư duy, sáng tạo và yếu tố con người vẫn giữ vai trò trung tâm.

Trong bối cảnh AI phát triển nhanh chóng, lời khuyên được đưa ra không phải là lo sợ bị thay thế, mà là chủ động thích nghi. Bởi trong cuộc đua mới này, lợi thế sẽ không thuộc về người mạnh nhất, mà thuộc về người biết tận dụng công nghệ hiệu quả nhất.