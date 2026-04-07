Trả 200 USD/tháng vẫn bị “siết” giới hạn, một lập trình viên chi 5.000 USD tậu “siêu máy tính” NVIDIA dựng dàn AI riêng

Sự phụ thuộc vào các nền tảng trí tuệ nhân tạo đám mây đang dần bộc lộ những rủi ro đối với giới lập trình viên. Mới đây, việc Anthropic thay đổi chính sách thu phí với nền tảng mã nguồn mở OpenClaw và siết chặt giới hạn sử dụng của mô hình Claude Opus 4.6 đã gây tranh cãi trong cộng đồng công nghệ. Đỉnh điểm là một chia sẻ từ một developer, người này cho biết đã quyết định rời bỏ các dịch vụ đám mây để chuyển sang chạy AI cục bộ, với khoản đầu tư lên tới hàng nghìn USD cho phần cứng riêng.

Nguyên nhân của làn sóng tranh cãi này bắt nguồn từ một thông báo của Anthropic vào đầu tháng 4/2026. Cụ thể, công ty không còn cho phép người dùng tận dụng các gói đăng ký Claude để chạy các công cụ bên thứ ba như OpenClaw, mà chuyển sang hình thức tính phí riêng theo mức sử dụng. Điều này đồng nghĩa những ai muốn dùng OpenClaw cho các tác vụ tự động hóa sẽ phải trả thêm chi phí theo kiểu “dùng bao nhiêu trả bấy nhiêu”.

Động thái này diễn ra ngay sau khi OpenClaw bùng nổ về lượng người dùng. Theo phía Anthropic, hạ tầng của họ không được thiết kế để xử lý khối lượng truy vấn lớn từ các công cụ bên thứ ba, buộc phải điều chỉnh lại cách phân bổ tài nguyên.

Dù vậy, thay đổi này vẫn gây nhiều tranh cãi trong cộng đồng, đặc biệt với những developer từng phụ thuộc vào cơ chế subscription để tối ưu chi phí vận hành.

Cùng thời điểm, những người dùng trung thành của Claude Opus 4.6 cũng bắt đầu đối mặt với những rào cản kỹ thuật và thay đổi trong cách sử dụng. Ra mắt vào tháng 2/2026 và từng được đánh giá cao nhờ khả năng xử lý ngữ cảnh lớn, mô hình này nhanh chóng trở thành nền tảng cho nhiều workflow phức tạp.

Không chỉ là cảm nhận cá nhân, phía Anthropic cũng đã thừa nhận vấn đề này. Theo công ty, "người dùng đang chạm giới hạn sử dụng trong Claude Code nhanh hơn nhiều so với dự kiến", và đây hiện là ưu tiên xử lý hàng đầu của đội ngũ.

Trong thực tế, tình trạng tiêu thụ token cao và cạn hạn mức sớm hơn dự kiến đã khiến không ít developer buộc phải tạm dừng hoặc điều chỉnh lại quy trình làm việc, đặc biệt với các tác vụ có ngữ cảnh dài hoặc yêu cầu xử lý liên tục.

Anthropic áp dụng cơ chế giới hạn linh động nhằm kiểm soát tải hệ thống, đặc biệt trong các khung giờ cao điểm. Với những tác vụ sử dụng ngữ cảnh dài và tiêu tốn nhiều tài nguyên, một số người dùng, bao gồm cả nhiều khách hàng “hạng sang” chi trả tới 200 USD mỗi tháng cho gói Max, cũng có thể gặp trần usage sớm hơn dự kiến, ảnh hưởng trực tiếp đến quá trình làm việc.

Căng thẳng gia tăng khi công ty đồng thời điều chỉnh cách các công cụ bên thứ ba truy cập hệ thống, không còn cho phép tận dụng gói thuê bao để chạy các workflow tự động như trước. Thay đổi này buộc người dùng phải chuyển sang mô hình tính phí theo mức sử dụng nếu muốn duy trì các quy trình hiện có.

Dù Anthropic đã cung cấp credit bù đắp, sự thay đổi đột ngột về chi phí và cách vận hành vẫn khiến không ít developer rơi vào thế phải cân nhắc lại toàn bộ workflow - giữa việc chấp nhận chi phí cao hơn hoặc tìm kiếm giải pháp thay thế.

Trong bối cảnh đó, một chia sẻ từ tài khoản X BridgeMind AI đã thu hút sự chú ý của cộng đồng. Người này cho biết đã quyết định đặt mua hệ thống NVIDIA DGX Spark với mức giá khoảng 5.027 USD, với mục tiêu chuyển sang chạy AI cục bộ thay vì phụ thuộc vào hạ tầng đám mây.

DGX Spark là dòng máy AI cá nhân dùng GB10 Grace Blackwell Superchip, được NVIDIA định vị như một "siêu máy tính để bàn", hướng đến các tác vụ huấn luyện và chạy mô hình AI ngay tại chỗ.

Theo bài đăng, thiết bị này dự kiến sẽ được đem ra livestream để thử nghiệm khả năng vận hành các mô hình AI local trong các workflow thực tế, bao gồm tự động hóa tác vụ và “vibe coding”.

Theo chia sẻ từ tài khoản BridgeMind AI trên X: "Các mô hình chạy cục bộ là dạng hạ tầng duy nhất mà không ai có thể ‘bóp’ hay giới hạn. Không còn rate limit, không còn lỗi 529, cũng không còn những thay đổi chính sách bất ngờ."

Dưới bài đăng của BridgeMind AI, nhiều người dùng khác cũng nhanh chóng chia sẻ trải nghiệm thực tế với các hệ thống AI cục bộ.

Một tài khoản cho biết dù đã sở hữu NVIDIA DGX Spark từ trước, việc vận hành các mô hình lớn vẫn đi kèm nhiều đánh đổi.

Theo chia sẻ này, những mô hình quy mô hàng chục đến hơn trăm tỷ tham số có thể “ăn” gần như toàn bộ bộ nhớ, buộc người dùng phải liên tục nạp và giải phóng tài nguyên. Ngay cả với các mô hình nhỏ hơn, tốc độ sinh token vẫn là một điểm nghẽn rõ rệt, khiến trải nghiệm không thể so sánh với các dịch vụ cloud.

Ở chiều ngược lại, một số ý kiến khác lại nhìn nhận câu chuyện theo hướng thực tế hơn. “Bỏ ra 5.000 USD chỉ để tránh rate limit” được xem là một quyết định vừa cực đoan, vừa… dễ hiểu trong bối cảnh hiện tại của giới AI developer. Câu hỏi được đặt ra không phải là có nên làm hay không, mà là bao lâu thì khoản đầu tư này có thể “hoàn vốn” so với việc tiếp tục trả phí dịch vụ.

Trong khi đó, cũng có những bình luận mang màu sắc hài hước hơn, khi người dùng đùa rằng đang “xin vợ” để biến dàn máy AI thành một khoản chi phí công việc hợp lệ.

Xu hướng dịch chuyển sang các mô hình AI chạy trên máy trạm (local models) vì thế đang được quan tâm nhiều hơn, đặc biệt với những workflow đòi hỏi sự ổn định và kiểm soát cao. Khi sở hữu phần cứng riêng, người dùng có thể chủ động hơn về chi phí, hiệu năng và khả năng vận hành, thay vì phụ thuộc hoàn toàn vào quota, rate limit hay tình trạng quá tải từ các dịch vụ đám mây.

Dĩ nhiên, AI local chưa phải lời giải thay thế hoàn toàn cho cloud. Nhưng những biến động gần đây cho thấy một thực tế rõ ràng: với các tác vụ quan trọng, việc đặt toàn bộ niềm tin vào một nền tảng duy nhất ngày càng trở nên rủi ro.

Ở góc nhìn rộng hơn, đây có thể là bước chuyển trong cách tiếp cận AI, từ việc sử dụng như một dịch vụ, sang chủ động nắm giữ nhiều hơn phần hạ tầng phía sau. Và sau sự thay đổi của OpenClaw, lựa chọn này có lẽ sẽ không còn là điều quá xa vời với nhiều developer.