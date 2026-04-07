Tài khoản ngân hàng có giao dịch 9 triệu đồng: Công an yêu cầu Anh Hà Châu Phi lên làm việc

| 07-04-2026 - 17:47 PM | Kinh tế số

Công an tỉnh Lâm Đồng vừa có thông báo mới.

Tài khoản ngân hàng có giao dịch 9 triệu đồng: Công an yêu cầu Anh Hà Châu Phi lên làm việc - Ảnh 1.

Anh Hà Châu Phi gửi thư cảm ơn Công an xã

Điển hình, ngày 31/3/2026, Công an xã Hàm Thuận Nam tiếp nhận tin báo của anh Hà Châu Phi (SN 1986) thường trú tại thôn Lập Vinh, xã Hàm Thuận Nam, tỉnh Lâm Đồng về việc trước đó, ngày 27/3/2026 đã chuyển khoản nhầm số tiền 9.920.000 đồng vào tài khoản ngân hàng ACB của một người lạ. Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an xã đã khẩn trương vào cuộc xác minh, truy tìm chủ tài khoản nhận tiền.

Qua xác minh, lực lượng Công an xác định chủ tài khoản là một công dân thường trú tại xã Mỹ An Hưng, tỉnh Đồng Tháp. Công an xã Hàm Thuận Nam đã chủ động liên hệ, trao đổi để làm rõ sự việc. Ban đầu, người nhận tiền có tâm lý dè chừng do lo ngại lừa đảo. Tuy nhiên, sau khi được giải thích rõ ràng, đối chiếu thông tin cụ thể, người này đã xác nhận tài khoản của mình có nhận khoản tiền không phải của bản thân.

Chiều ngày 01/4/2026, người nhận nhầm đã trực tiếp đến Ngân hàng ACB chi nhánh Đồng Tháp thực hiện sao kê và hoàn tất thủ tục chuyển trả lại toàn bộ số tiền cho anh Phi.

Trước đó, Công an xã Hàm Thuận Nam cũng nhận được thư cảm ơn của ông Nguyễn Thái Bình (SN 1968) thường trú tại thôn Lập Vinh, xã Hàm Thuận Nam, tỉnh Lâm Đồng về việc được hỗ trợ lấy lại số tiền chuyển nhầm lên đến 324 triệu đồng. Cụ thể, vào chiều ngày 11/3/2026, do thao tác nhầm lẫn khi sử dụng ứng dụng ngân hàng, ông Bình đã chuyển tiền vào tài khoản lạ và trình báo Công an xã ngay sau khi phát hiện.

Với tinh thần khẩn trương, trách nhiệm, chỉ trong vòng 4 giờ kể từ khi tiếp nhận thông tin, Công an xã Hàm Thuận Nam đã xác minh, liên hệ được với người nhận và phối hợp xử lý, giúp ông Bình nhận lại toàn bộ số tiền đã chuyển nhầm.

Tài khoản ngân hàng có giao dịch 9 triệu đồng: Công an yêu cầu Anh Hà Châu Phi lên làm việc - Ảnh 2.

Ông Nguyễn Thái Bình gửi thư cảm ơn lực lượng Công an xã

Những hành động kịp thời, tận tâm và hiệu quả của Công an xã Hàm Thuận Nam không chỉ giúp người dân khắc phục sự cố tài chính mà còn góp phần lan tỏa hình ảnh đẹp của lực lượng Công an nhân dân “vì Nhân dân phục vụ”. Qua đó, tiếp tục củng cố niềm tin, sự gắn bó của Nhân dân đối với lực lượng Công an cơ sở – chỗ dựa tin cậy, vững chắc trong đời sống hàng ngày.

PV

Hỗ trợ 3,4 triệu người tại Nhật học AI mà vẫn thiếu nghiêm trọng, Microsoft tuyên bố đào tạo thêm 1 triệu kỹ sư để triển khai kế hoạch 10 tỷ USD tại Nhật Bản

Hỗ trợ 3,4 triệu người tại Nhật học AI mà vẫn thiếu nghiêm trọng, Microsoft tuyên bố đào tạo thêm 1 triệu kỹ sư để triển khai kế hoạch 10 tỷ USD tại Nhật Bản Nổi bật

Người dùng Claude Code phải trả thêm phí khi sử dụng công cụ bên thứ ba

Người dùng Claude Code phải trả thêm phí khi sử dụng công cụ bên thứ ba Nổi bật

Người dùng bắt AI nói tiếng "Người Tối Cổ" để tiết kiệm chi phí token: hiệu quả đến đâu?

Người dùng bắt AI nói tiếng "Người Tối Cổ" để tiết kiệm chi phí token: hiệu quả đến đâu?

17:30 , 07/04/2026
Công an cảnh báo: Lập tức ngắt kết nối mạng, khôi phục cài đặt gốc và đổi mật khẩu ngân hàng, Zalo trên thiết bị sạch khác khi cài phải ứng dụng này

Công an cảnh báo: Lập tức ngắt kết nối mạng, khôi phục cài đặt gốc và đổi mật khẩu ngân hàng, Zalo trên thiết bị sạch khác khi cài phải ứng dụng này

17:19 , 07/04/2026
Đại tá.TS Nguyễn Hồng Quân: "AI không chỉ là công cụ, mà đang trở thành một yếu tố định hình lại không gian an ninh mạng và an ninh quốc gia"

Đại tá.TS Nguyễn Hồng Quân: "AI không chỉ là công cụ, mà đang trở thành một yếu tố định hình lại không gian an ninh mạng và an ninh quốc gia"

16:48 , 07/04/2026
Xây nhà máy bán dẫn công nghệ cao lớn nhất thế giới tại Việt Nam, đại bàng Hàn Quốc vừa có kiến nghị về năng lượng

Xây nhà máy bán dẫn công nghệ cao lớn nhất thế giới tại Việt Nam, đại bàng Hàn Quốc vừa có kiến nghị về năng lượng

16:38 , 07/04/2026

