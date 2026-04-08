AI thế hệ mới làm gia tăng nguy cơ tấn công mạng quy mô lớn

Theo Mạnh Dương (Theo iDrop News) | 08-04-2026 - 09:35 AM | Kinh tế số

Các chuyên gia cảnh báo mô hình AI mới có thể bị lợi dụng để thực hiện tấn công mạng quy mô lớn, trong khi rủi ro bảo mật ngày càng gia tăng.

AI thế hệ mới làm gia tăng nguy cơ tấn công mạng quy mô lớn - Ảnh 1.

Các chuyên gia an ninh mạng cảnh báo thế hệ mô hình trí tuệ nhân tạo (AI) mới đang làm gia tăng nguy cơ bị lợi dụng để thực hiện các cuộc tấn công mạng quy mô lớn, trong bối cảnh công nghệ phát triển nhanh hơn khả năng kiểm soát.

Theo thông tin từ Axios, các công ty công nghệ như Anthropic và OpenAI được cho là sắp ra mắt những mô hình AI có khả năng xâm nhập các hệ thống phức tạp ở quy mô lớn. Anthropic cũng cảnh báo với giới chức rằng mô hình sắp tới có tên “Mythos” có thể làm tăng đáng kể nguy cơ tấn công mạng trong năm 2026.

Trước đó, Anthropic cho biết đã phát hiện hoạt động đáng ngờ liên quan đến việc công cụ Claude Code bị lợi dụng để thực hiện các cuộc tấn công mạng nhằm vào khoảng 30 mục tiêu trên toàn cầu, bao gồm công ty công nghệ, cơ quan chính phủ, tổ chức tài chính và doanh nghiệp hóa chất. Một số vụ tấn công được cho là đã thành công.

Đáng chú ý, công cụ Claude Code gần đây đã để lộ khoảng 500.000 dòng mã nguồn do sự cố kỹ thuật, khiến cấu trúc hệ thống và các tính năng chưa công bố có nguy cơ bị khai thác bên ngoài kiểm soát. Theo báo cáo, việc xử lý sự cố trước đây đã mất khoảng 10 ngày để xác định tài khoản liên quan, thông báo cho các bên bị ảnh hưởng và phối hợp với cơ quan chức năng.

AI thế hệ mới làm gia tăng nguy cơ tấn công mạng quy mô lớn- Ảnh 2.

(Ảnh: Michael M. Santiago/Getty Images/AFP)

Các chuyên gia nhận định các mô hình AI mới có thể hoạt động như những “tác nhân tự động”, có khả năng suy luận, thích ứng và thực hiện tấn công liên tục mà không cần can thiệp của con người. Điều này làm gia tăng áp lực đối với các hệ thống phòng thủ hiện nay.

Tuy nhiên, Anthropic cho rằng những khả năng này cũng có thể được sử dụng để tăng cường an ninh mạng, khi AI giúp phát hiện và xử lý các lỗ hổng nhanh hơn. Vấn đề đặt ra là cần có cơ chế quản lý phù hợp để hạn chế nguy cơ bị lạm dụng.

Giới chuyên gia cho rằng việc phát triển AI đang diễn ra nhanh hơn so với khung pháp lý hiện hành, làm dấy lên tranh luận về cách cân bằng giữa đổi mới công nghệ và đảm bảo an toàn. Trong khi đó, doanh nghiệp được khuyến nghị tăng cường bảo mật hệ thống và nâng cao nhận thức của nhân viên trong việc sử dụng công nghệ AI.

Theo Mạnh Dương (Theo iDrop News)

