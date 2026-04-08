Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Intel “bắt tay” Elon Musk khởi động siêu dự án Terafab: Tham vọng thách thức vị thế của TSMC

Theo Tuấn Nguyễn | 08-04-2026 - 08:35 AM | Kinh tế số

Việc Intel hợp tác cùng Tesla trong dự án Terafab cho thấy tham vọng xây dựng một hệ sinh thái sản xuất chip quy mô lớn ngay tại Mỹ, trong bối cảnh nhu cầu AI ngày càng bùng nổ.

Giới công nghệ vừa đón nhận một "cơn địa chấn" khi Intel chính thức thông báo gia nhập siêu dự án Terafab của tỷ phú Elon Musk. Sự kiện này không chỉ đánh dấu bước ngoặt lịch sử cho mảng gia công chip Intel Foundry mà còn trực tiếp đe dọa đến vị thế của TSMC trên toàn cầu.

Cái bắt tay được dự báo trước của những gã khổng lồ

Siêu dự án Terafab đã được CEO Tesla hé lộ chi tiết cách đây vài ngày với mục tiêu cung cấp công suất tính toán lên tới 1 Terawatt (TW) mỗi năm nhằm phục vụ cho robotaxi, robot hình người và các trung tâm dữ liệu. 

Tuy nhiên, giới chuyên môn đã sớm nhận định rằng Tesla, dù có nguồn lực tài chính khổng lồ, vẫn là "người mới" trong lĩnh vực gia công phần cứng bán dẫn. Việc họ cần một đối tác có sẵn tài sản sở hữu trí tuệ (IP) và kinh nghiệm vận hành nhà máy là điều tất yếu.

Intel đã chính thức được "chọn mặt gửi vàng", hợp lực cùng các công ty khác của Musk như SpaceX và xAI. Quyết định chiến lược này vừa được Intel xác nhận đầy tự hào trên nền tảng X, mở ra một chương mới cho cả hai tập đoàn.

Intel “bắt tay” Elon Musk khởi động siêu dự án Terafab: Tham vọng thách thức vị thế của TSMC- Ảnh 1.

Intel chia sẻ về sự kiện hợp tác trên mạng xã hội X.

Mục tiêu cốt lõi của Terafab có lẽ vẫn là giảm bớt sự phụ thuộc của các công ty công nghệ Mỹ vào đối tác gia công nước ngoài, hướng tới việc xây dựng một mạng lưới sản xuất nội địa với quy mô gấp nhiều lần các nhà máy hiện tại. 

Intel “bắt tay” Elon Musk khởi động siêu dự án Terafab: Tham vọng thách thức vị thế của TSMC- Ảnh 2.

CEO của Intel, ông Lip-Bu Tan, phấn khích khi nói về cú bắt tay lịch sử này.

 

Ông nói: "Elon Musk đã nhiều lần chứng minh khả năng tái định hình cả một ngành công nghiệp. Đó cũng chính là điều mà lĩnh vực sản xuất bán dẫn đang cần ngay bây giờ."

Theo CEO Intel, dự án Terafab có thể tạo ra một bước chuyển lớn trong cách các con chip silicon được sản xuất, từ phần xử lý, bộ nhớ cho đến công nghệ đóng gói trong tương lai.

"Intel tự hào được trở thành đối tác và hợp tác chặt chẽ với Elon trong dự án mang tính chiến lược cao này."

Sự kết hợp này, về mặt lý thuyết, mang tính bổ trợ hoàn hảo, khi tỷ phú Musk lo phần tài chính và hạ tầng cơ sở khổng lồ, còn Intel sẽ là bộ não cung cấp công nghệ lõi.

Lợi thế lớn nhất mà Intel mang đến bàn đàm phán chính là tiến trình 18A, vốn đã được đưa vào sản xuất tại nhà máy Fab 52 ở Arizona từ quý IV năm ngoái. Với thỏa thuận mới, Intel sẽ hỗ trợ Tesla thiết lập cơ sở tại Austin (Texas), áp dụng mô hình foundry của mình để nhanh chóng tiến tới sản xuất hàng loạt.

Tiến trình 18A nhiều khả năng sẽ được cấp phép để sản xuất các dòng chip AI6 thế hệ mới của Tesla. Bên cạnh đó, những công nghệ đóng gói tiên tiến như EMIB cũng có thể được triển khai tại Texas, hướng tới xây dựng một hệ sinh thái sản xuất khép kín.

Dù tỷ lệ phân chia doanh thu chưa được công bố, thỏa thuận này rõ ràng đang đặt nền móng cho tham vọng sản xuất chip quy mô chưa từng có, đồng thời báo hiệu một giai đoạn cạnh tranh khốc liệt mới của ngành bán dẫn toàn cầu.

Đời sống & Pháp luật

Từ Khóa:
Elon Musk

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Hỗ trợ 3,4 triệu người tại Nhật học AI mà vẫn thiếu nghiêm trọng, Microsoft tuyên bố đào tạo thêm 1 triệu kỹ sư để triển khai kế hoạch 10 tỷ USD tại Nhật Bản

Hỗ trợ 3,4 triệu người tại Nhật học AI mà vẫn thiếu nghiêm trọng, Microsoft tuyên bố đào tạo thêm 1 triệu kỹ sư để triển khai kế hoạch 10 tỷ USD tại Nhật Bản Nổi bật

Người dùng Claude Code phải trả thêm phí khi sử dụng công cụ bên thứ ba

Người dùng Claude Code phải trả thêm phí khi sử dụng công cụ bên thứ ba Nổi bật

Công nghệ 8/4: Anthropic dừng phát hành AI Mythos vì quá mạnh

Công nghệ 8/4: Anthropic dừng phát hành AI Mythos vì quá mạnh

08:06 , 08/04/2026
AI đã vượt mặt được bản quyền âm nhạc, ngành thu âm liệu có đang đứng trước thách thức mới?

AI đã vượt mặt được bản quyền âm nhạc, ngành thu âm liệu có đang đứng trước thách thức mới?

07:21 , 08/04/2026
Ngày tàn của nhân viên bán lẻ có đang đến: Siêu thị 33 triệu USD của Amazon với 250.000 mặt hàng nhưng vận hành phần lớn bằng AI và robot

Ngày tàn của nhân viên bán lẻ có đang đến: Siêu thị 33 triệu USD của Amazon với 250.000 mặt hàng nhưng vận hành phần lớn bằng AI và robot

20:45 , 07/04/2026
Nhà máy chip 2nm của Samsung sắp 'khai hỏa', Tesla nhanh tay đặt hàng trước

Nhà máy chip 2nm của Samsung sắp 'khai hỏa', Tesla nhanh tay đặt hàng trước

20:17 , 07/04/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên