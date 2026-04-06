Cách cài đặt tự hủy tin nhắn sau 24 giờ trên Facebook Messenger

Với tính năng tự hủy tin nhắn trên Messenger , người dùng có thể thoải mái nhắn tin mà không cần lo lắng về việc thu hồi tin nhắn.

Các bước mở tính năng tin nhắn tự hủy trên Facebook Messenger. (Ảnh: VOV)

Trước khi thực hiện kích hoạt tính năng mới, người dùng hãy kiểm tra và cập nhật ứng dụng Messenger trên thiết bị của mình lên phiên bản mới nhất bằng cách truy cập vào các cửa hàng ứng dụng Google Play Store hoặc App Store.

Sau khi cập nhật, người dùng thực hiện từng bước sau đây:

Bước 1: Mở ứng dụng và truy cập vào tài khoản muốn nhắn tin tự hủy.

Bước 2: Nhấp vào tên tài khoản đó ở phía trên để vào phần cài đặt.

Bước 3: Cuộn xuống và chọn mục Tin nhắn tự hủy.

Bước 4: Chọn thời gian muốn tin nhắn tự hủy. Hiện tại, Messenger chỉ hỗ trợ tính năng này trong khoảng thời gian 24 giờ. Sau khi kích hoạt, tin nhắn sẽ tự động biến mất sau thời gian đã chọn.

Khi muốn tắt tính năng này đi, người dùng cũng có thể truy cập các bước trên nhưng chọn Tắt thay vì khoảng thời gian 24 giờ. Ngoài ra, nếu ai đó chụp ảnh màn hình hoặc quay màn hình, thông báo sẽ hiển thị trong đoạn chat.

Thông báo xuất hiện khi ai đó chụp ảnh màn hình hoặc quay video đoạn chat. (Ảnh: VOV)

Không dừng lại ở tính năng tin nhắn tự hủy, Facebook cũng cho biết nếu phát hiện ai đó chụp ảnh màn hình hoặc quay video màn hình đoạn chat được mã hóa đầu cuối, nền tảng sẽ thông báo cho chủ tài khoản và những người trong đoạn chat đó.