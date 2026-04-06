Cách cài đặt tự hủy tin nhắn sau 24 giờ trên Facebook Messenger

Theo Đức Khánh | 06-04-2026 - 17:06 PM | Kinh tế số

Facebook Messenger cho phép người dùng ứng dụng trên di động gửi tin nhắn đến bất kỳ tài khoản nào và tự động xóa sau 24 giờ.

Với tính năng tự hủy tin nhắn trên Messenger , người dùng có thể thoải mái nhắn tin mà không cần lo lắng về việc thu hồi tin nhắn.

Các bước mở tính năng tin nhắn tự hủy trên Facebook Messenger. (Ảnh: VOV)

Trước khi thực hiện kích hoạt tính năng mới, người dùng hãy kiểm tra và cập nhật ứng dụng Messenger trên thiết bị của mình lên phiên bản mới nhất bằng cách truy cập vào các cửa hàng ứng dụng Google Play Store hoặc App Store.

Sau khi cập nhật, người dùng thực hiện từng bước sau đây:

Bước 1: Mở ứng dụng và truy cập vào tài khoản muốn nhắn tin tự hủy.

Bước 2: Nhấp vào tên tài khoản đó ở phía trên để vào phần cài đặt.

Bước 3: Cuộn xuống và chọn mục Tin nhắn tự hủy.

Bước 4: Chọn thời gian muốn tin nhắn tự hủy. Hiện tại, Messenger chỉ hỗ trợ tính năng này trong khoảng thời gian 24 giờ. Sau khi kích hoạt, tin nhắn sẽ tự động biến mất sau thời gian đã chọn.

Khi muốn tắt tính năng này đi, người dùng cũng có thể truy cập các bước trên nhưng chọn Tắt thay vì khoảng thời gian 24 giờ. Ngoài ra, nếu ai đó chụp ảnh màn hình hoặc quay màn hình, thông báo sẽ hiển thị trong đoạn chat.

Thông báo xuất hiện khi ai đó chụp ảnh màn hình hoặc quay video đoạn chat. (Ảnh: VOV)

Không dừng lại ở tính năng tin nhắn tự hủy, Facebook cũng cho biết nếu phát hiện ai đó chụp ảnh màn hình hoặc quay video màn hình đoạn chat được mã hóa đầu cuối, nền tảng sẽ thông báo cho chủ tài khoản và những người trong đoạn chat đó.

Theo Đức Khánh

VTC News

Cơ quan Thuế khuyến khích người dân làm điều này trên eTax Mobile, Cổng Dịch vụ công Quốc gia

Cơ quan Thuế khuyến khích người dân làm điều này trên eTax Mobile, Cổng Dịch vụ công Quốc gia Nổi bật

"Ác mộng" AI chốn công sở tại Trung Quốc: Sếp âm thầm tạo bản sao của nhân viên, nhân viên dùng AI "hạ độc" công ty trước khi bị thay thế

"Ác mộng" AI chốn công sở tại Trung Quốc: Sếp âm thầm tạo bản sao của nhân viên, nhân viên dùng AI "hạ độc" công ty trước khi bị thay thế Nổi bật

Nguy cơ từ việc tin tặc khai thác lỗ hổng thiết bị Apple

Nguy cơ từ việc tin tặc khai thác lỗ hổng thiết bị Apple

Đại diện nào của Việt Nam được tài trợ dự án 100 triệu USD từ eSports Foundation?

Đại diện nào của Việt Nam được tài trợ dự án 100 triệu USD từ eSports Foundation?

Startup 800 tỷ USD chật vật kiếm tiền, khai tử hàng loạt dự án: Sự thật không như mơ phía sau cơn sốt AI

Startup 800 tỷ USD chật vật kiếm tiền, khai tử hàng loạt dự án: Sự thật không như mơ phía sau cơn sốt AI

Tiền không thiếu nhưng gần nửa dự án trung tâm dữ liệu tại Mỹ vẫn bị hoãn vì thiếu máy biến thế từ Trung Quốc

Tiền không thiếu nhưng gần nửa dự án trung tâm dữ liệu tại Mỹ vẫn bị hoãn vì thiếu máy biến thế từ Trung Quốc

