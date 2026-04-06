Nguy cơ từ việc tin tặc khai thác lỗ hổng thiết bị Apple

Theo Hải Yến | 06-04-2026 - 16:38 PM | Kinh tế số

Người dùng thiết bị Apple đối mặt nguy cơ bị tin tặc tấn công, đánh cắp dữ liệu và chiếm quyền kiểm soát nếu không kịp thời cập nhật và cảnh giác với liên kết lạ.

Bộ Công nghiệp và Công nghệ Trung Quốc thông tin nước này vừa đưa ra cảnh báo về việc tin tặc lợi dụng những công cụ nhắm vào các thiết bị đầu cuối của Apple để phát động các cuộc tấn công mạng, từ đó đánh cắp thông tin và chiếm quyền kiểm soát hoàn toàn thiết bị.

Dựa trên Cơ sở dữ liệu lỗ hổng quốc gia, một nền tảng do bộ trên vận hành, các chuyên gia cho rằng các cuộc tấn công mạng hiện nay ảnh hưởng đến những thiết bị Apple chạy các hệ điều hành iOS phiên bản 13.0 - 17.2.1, bao gồm cả iPhone và iPad.

Tin tặc thường dụ dỗ nạn nhân thông qua tin nhắn văn bản, email hoặc các trang web đã bị xâm nhập để dẫn tới các trang web độc hại. Sau đó, bằng cách liên thông các lỗ hổng bảo mật đã có sẵn trên thiết bị, tin tặc cài mã độc Trojan vào các thiết bị mục tiêu, đánh cắp thông tin nhạy cảm của người dùng, chiếm quyền truy cập cao nhất (quyền quản trị) và cuối cùng là chiếm quyền kiểm soát hoàn toàn các thiết bị đó.

Bộ Công nghiệp và Công nghệ thông tin Trung Quốc khuyến nghị người dùng sử dụng các sản phẩm Apple trong diện bị ảnh hưởng nên cập nhật hệ điều hành lên phiên bản mới nhất càng sớm càng tốt và tránh nhấp vào các liên kết hoặc tệp đính kèm có dấu hiệu đáng ngờ, đồng thời cảnh giác với những tin nhắn hoặc trang web không rõ nguồn gốc.

Theo Hải Yến
VTV

VTV

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Cơ quan Thuế khuyến khích người dân làm điều này trên eTax Mobile, Cổng Dịch vụ công Quốc gia

Cơ quan Thuế khuyến khích người dân làm điều này trên eTax Mobile, Cổng Dịch vụ công Quốc gia Nổi bật

"Ác mộng" AI chốn công sở tại Trung Quốc: Sếp âm thầm tạo bản sao của nhân viên, nhân viên dùng AI "hạ độc" công ty trước khi bị thay thế

"Ác mộng" AI chốn công sở tại Trung Quốc: Sếp âm thầm tạo bản sao của nhân viên, nhân viên dùng AI "hạ độc" công ty trước khi bị thay thế Nổi bật

Đại diện nào của Việt Nam được tài trợ dự án 100 triệu USD từ eSports Foundation?

Đại diện nào của Việt Nam được tài trợ dự án 100 triệu USD từ eSports Foundation?

16:19 , 06/04/2026
Startup 800 tỷ USD chật vật kiếm tiền, khai tử hàng loạt dự án: Sự thật không như mơ phía sau cơn sốt AI

Startup 800 tỷ USD chật vật kiếm tiền, khai tử hàng loạt dự án: Sự thật không như mơ phía sau cơn sốt AI

15:39 , 06/04/2026
Tiền không thiếu nhưng gần nửa dự án trung tâm dữ liệu tại Mỹ vẫn bị hoãn vì thiếu máy biến thế từ Trung Quốc

Tiền không thiếu nhưng gần nửa dự án trung tâm dữ liệu tại Mỹ vẫn bị hoãn vì thiếu máy biến thế từ Trung Quốc

14:48 , 06/04/2026
Tôi cứ nghĩ 3 tính năng này trên Samsung chỉ là "trò quảng cáo", ai ngờ dùng thử thấy thích luôn

Tôi cứ nghĩ 3 tính năng này trên Samsung chỉ là "trò quảng cáo", ai ngờ dùng thử thấy thích luôn

11:07 , 06/04/2026

