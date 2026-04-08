Khủng hoảng niềm tin tại OpenAI: Người trong cuộc khẳng định Sam Altman chính là vấn đề

Tờ The New Yorker vừa tung ra một báo cáo điều tra sâu rộng sau khi phỏng vấn hơn 100 người, làm dấy lên câu hỏi liệu công chúng có thể tin tưởng giao phó tương lai AI cho vị trí Giám đốc điều hành này hay không. Dù OpenAI không ngừng hứa hẹn về một tương lai mà siêu trí tuệ mang lại "chất lượng cuộc sống cao hơn cho tất cả mọi người", hình ảnh thực tế của Altman qua lời kể từ những người hiểu nội tình lại vô cùng đáng ngại.

Theo đánh giá từ những người trong cuộc, Altman là người luôn muốn làm hài lòng người khác nhưng lại khao khát quyền lực và luôn đặt bản thân lên trên hết. Một thành viên hội đồng quản trị nhận định Altman có hai nét tính cách hiếm khi xuất hiện cùng lúc: mong muốn mãnh liệt được mọi người yêu mến, nhưng lại tồn tại "sự vô tâm gần như thuộc về một kẻ thái nhân cách không màng tới hậu quả tới từ việc lừa dối người khác".

Cựu Giám đốc Nghiên cứu Dario Amodei và cựu Giám đốc Khoa học Ilya Sutskever cũng từng lưu lại hàng loạt bằng chứng về các hành vi thao túng và dối trá của vị CEO này. Nhìn nhận tổng thể các sự việc, Amodei đã phải đi đến kết luận: "Vấn đề của OpenAI chính là bản thân Sam".

Sam Altman, CEO của OpenAI.

Cùng thời điểm bị phanh phui, OpenAI nhanh chóng công bố các đề xuất chính sách đầy tham vọng với khẩu hiệu "đặt con người lên hàng đầu". Công ty đề xuất các chính sách táo bạo như giảm giờ làm xuống còn 32 giờ (4 ngày/tuần) mà không giảm lương, đồng thời kiến nghị đánh thuế lao động tự động hóa để tài trợ cho các chương trình an sinh xã hội, y tế và nhà ở. Ngoài ra, họ còn vẽ ra một "quỹ tài sản công" để chia sẻ lợi ích kinh tế từ AI cho mọi công dân, và thúc đẩy đào tạo nhân sự chuyển dịch sang các nhóm ngành chăm sóc sức khỏe, cộng đồng.

Tuy nhiên, tờ The New Yorker đặt ra nghi vấn rằng những chính sách rầm rộ này có thể chỉ là mồi nhử để đánh lạc hướng nỗi lo của công chúng về các rủi ro cốt lõi như an toàn cho trẻ em, tình trạng mất việc làm hay việc các trung tâm dữ liệu vắt kiệt năng lượng. Bản thân Giám đốc các vấn đề toàn cầu của OpenAI, Chris Lehane, cũng thừa nhận công ty đang vô cùng lo ngại trước những luồng ý kiến dư luận tiêu cực nhắm vào AI.

Việc lấy lại niềm tin từ công chúng mang tính sống còn đối với OpenAI ở giai đoạn này, đặc biệt khi các đạo luật quản lý an toàn AI nghiêm ngặt có thể sớm được Quốc hội Mỹ thông qua, chính là những đạo luật mà chính Altman đã âm thầm vận động hành lang để chống lại.

Những mâu thuẫn trong lời nói và hành động của vị CEO này ngày càng khó che giấu hơn, khi chính phủ ngày càng phụ thuộc vào các mô hình AI và các vụ kiện liên quan tới an toàn AI liên tục xuất hiện.

Sự thiếu vắng niềm tin vào Altman khiến các chiến dịch của OpenAI bị cho là đang nói mọi thứ công chúng muốn nghe chỉ để củng cố vị thế độc quyền của mình. Điển hình nhất, một nhà nghiên cứu của OpenAI đã bóc trần cách làm việc của Altman: ông ta thường xuyên lập ra các cơ cấu kiểm soát bản thân trên giấy tờ, "nhưng khi tương lai đến và đã đến lúc thực hiện, ông ta lại gạt bỏ đi bất cứ cấu trúc nào đã được đặt ra trước đó".