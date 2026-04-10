Kính AI Trung Quốc và tham vọng lật đổ đế chế Meta

Startup Trung Quốc Rokid chính thức ra mắt dòng kính AI tại thị trường Nhật Bản và châu Âu.

OpenClaw, trợ lý AI tự hành đang tạo nên một cơn địa chấn trong giới công nghệ, sẽ sớm được tích hợp trên các thiết bị đeo. Đây là thông tin mà startup kính thông minh Trung Quốc Rokid vừa chia sẻ với Nikkei Asia.

"Kính thông minh là môi trường lý tưởng cho trợ lý AI, và ngược lại, trợ lý AI chính là động lực thúc đẩy doanh thu của loại kính này," ông Weiqi Zhao, giám đốc cấp cao toàn cầu về sản phẩm, kỹ thuật và hệ sinh thái tại Rokid cho biết. Ông nói thêm rằng OpenClaw là một trong những động lực thúc đẩy ngành công nghiệp kính thông minh trong năm nay.

Startup này đang hướng tới việc hỗ trợ người dùng triển khai OpenClaw chỉ với một chạm, cho phép họ điều khiển trợ lý AI trên kính thông minh thông qua điều khiển bằng giọng nói.

"Sẽ thuận tiện hơn nhiều khi bạn yêu cầu các trợ lý AI hỗ trợ bằng cách nói trực tiếp vào kính, thay vì phải rút điện thoại hay máy tính xách tay ra để gõ yêu cầu," ông Zhao chia sẻ.

Tuy nhiên, ông cũng bổ sung rằng điện thoại thông minh và máy tính vẫn sẽ cần thiết để vận hành các trợ lý AI này, bởi riêng kính AI chưa thể cung cấp sự giúp đỡ tối ưu do những hạn chế về chip và phần cứng khác.

Sự bùng nổ của thiết bị đeo thông minh tích hợp AI

Theo công ty nghiên cứu thị trường công nghệ Omdia, lượng xuất xưởng kính AI toàn cầu đã chạm mốc 8,7 triệu chiếc vào năm 2025, tăng 322% so với năm trước đó. Sự tăng trưởng này được thúc đẩy bởi làn sóng quan tâm mạnh mẽ đối với danh mục thiết bị AI mới nổi.

Omdia dự báo con số này sẽ vượt qua ngưỡng 15 triệu chiếc vào năm 2026. Trong khi đó, Meta vẫn giữ vững vị thế thống trị toàn cầu trong năm qua khi chiếm 85,2% tổng số kính AI được xuất xưởng, tương đương với 7,4 triệu chiếc.

Rokid hy vọng sẽ phá vỡ độc quyền của Meta bằng cách tích hợp các trợ lý AI OpenClaw vào nền tảng của mình, mặc dù ông Zhao cho rằng nỗ lực này cũng sẽ mang lại lợi ích cho các nhà sản xuất kính thông minh khác, bao gồm cả Meta. Startup Trung Quốc này đã chính thức ra mắt kính AI tại Nhật Bản và Châu Âu trong năm nay nhằm mở rộng hơn nữa thị trường ngoài Trung Quốc.

OpenClaw là một nền tảng trợ lý AI nguồn mở giúp người dùng tạo ra các "claw" (móng vuốt) khác nhau, hay chính là các trợ lý tự hành có khả năng thực hiện những nhiệm vụ phức tạp như thương lượng giá cả qua email hoặc cải thiện mã nguồn phần mềm cần rất ít hoặc không cần đến sự can thiệp của con người. Nền tảng này đã nhanh chóng trở nên phổ biến trên toàn thế giới khi các gã khổng lồ công nghệ bao gồm Nvidia ca ngợi đây là "khoảnh khắc ChatGPT" của trí tuệ nhân tạo dạng trợ lý.

Sự phấn khích này đã dẫn đến một làn sóng các công ty AI và người dùng phổ thông đua nhau áp dụng các trợ lý của riêng họ, đặc biệt là tại Trung Quốc, nơi hiện tượng này được đặt biệt danh là "Cơn sốt tôm hùm".

"Chúng tôi đang hợp tác với cộng đồng nhà phát triển OpenClaw để xây dựng một hệ sinh thái trợ lý AI dành riêng cho kính thông minh. Đây không chỉ là điều tốt cho Rokid mà còn cho tất cả mọi người," ông Zhao cho biết. Công ty đã tung ra Bộ công cụ dành cho nhà phát triển kính tới hơn 30.000 lập trình viên, những người sẽ sử dụng nó để tạo ra các trợ lý AI hoạt động trên kính thông minh.

Dù ưu điểm chính của OpenClaw là giảm bớt các rào cản kỹ thuật trong việc sử dụng AI để tự động hóa công việc, nó vẫn đòi hỏi một mức độ am hiểu nhất định để cài đặt và triển khai các trợ lý. Và dù OpenClaw có nhiều quyền năng, song nó cũng tiềm ẩn những rủi ro về an ninh và quyền riêng tư nếu các trợ lý AI hoạt động mà không có các rào cản bảo vệ.

Rokid đã triển khai một trợ lý trung tâm trên kính AI của mình với tên gọi "Claw Assistant" để giúp người dùng vận hành các trợ lý khác nhau mà họ tạo ra trên thiết bị cá nhân bằng OpenClaw.

Mặc dù vậy, "vẫn có những người thậm chí không biết cách cài đặt OpenClaw và tạo ra các trợ lý, nhưng họ lại muốn tham gia vào 'cơn sốt tôm hùm' và không muốn bị bỏ lại phía sau," ông Zhao nói. Đối với những người dùng đó, Rokid đang nỗ lực để giúp việc tải xuống và sử dụng OpenClaw trở nên đơn giản như một cú nhấp chuột.

"Khả năng của các trợ lý AI này sẽ hạn chế hơn so với phiên bản được tạo trên máy tính với OpenClaw," ông Zhao nhận định. "Nhưng đối với một sản phẩm thương mại như kính của chúng tôi, sự an toàn và tính ổn định luôn phải được đặt lên hàng đầu."

*Nguồn: Nikkei Asia