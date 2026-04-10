Dòng tiền về chậm: Bài toán khó của người kinh doanh xuyên biên giới

Bài toán dòng tiền và vòng quay vốn

Anh Vũ Tuấn (quận 10, TP.HCM), freelancer trong lĩnh vực tiếp thị, cho biết phần lớn thu nhập của anh đến từ các dự án quốc tế. Sau khi khách hàng thanh toán, dòng tiền thường cần thời gian để hoàn tất các bước xử lý trên các nền tảng thanh toán và trung gian liên quan trước khi được chuyển về tài khoản ngân hàng trong nước. Thời gian này có thể kéo dài vài ngày, tùy theo quy trình xử lý và kiểm tra giao dịch.

"Việc tiền về không đồng thời với thời điểm hoàn thành công việc khiến tôi cần chủ động hơn trong việc quản lý dòng tiền, nhất là khi phải chi trả cho các công cụ làm việc hoặc chi phí vận hành," anh Tuấn chia sẻ.

Không chỉ freelancer, nhiều người bán hàng trên các sàn thương mại điện tử quốc tế cũng gặp tình huống tương tự. Khi dòng tiền về chậm hơn kỳ vọng, việc xoay vòng vốn để nhập hàng, chạy quảng cáo hoặc mở rộng hoạt động kinh doanh có thể bị ảnh hưởng

Theo báo cáo Freelancer Challenges 2024 từ nền tảng tuyển dụng Elite Brains, thanh toán chậm là một trong những vấn đề lớn nhất đối với người làm việc tự do, với khoảng 29% người tham gia khảo sát cho biết họ thường xuyên gặp tình trạng này. Tại khu vực châu Á – Thái Bình Dương, thời gian xử lý thanh toán xuyên biên giới có thể kéo dài từ 10 ngày đến gần 30 ngày trong một số trường hợp.

Trong khi đó, nhu cầu nhận tiền nhanh hơn ngày càng trở nên rõ ràng. Khảo sát cho thấy 75% freelancer mong muốn được thanh toán trong ngày hoặc gần như ngay lập tức, thậm chí sẵn sàng đánh đổi một phần chi phí để có tốc độ xử lý nhanh hơn.

Giải pháp chủ động dòng tiền từ ngân hàng số

Cuối tháng 3/2026, Ngân hàng số Cake by VPBank cho biết đã triển khai dịch vụ nhận tiền quốc tế Cake GlobalX trên diện rộng, cho phép người dùng tại Việt Nam nhận tiền từ nước ngoài và ghi có vào tài khoản ngay trong ngày.

Giải pháp được xây dựng trên nền tảng công nghệ ngân hàng số AI của Cake kết hợp với hạ tầng kết nối thanh toán quốc tế mạnh mẽ của Visa, giúp rút ngắn thời gian xử lý giao dịch xuyên biên giới so với các phương thức truyền thống, đồng thời phù hợp với các tiêu chuẩn toàn cầu và bảo chứng cho sự an toàn của dòng tiền xuyên biên giới.

Thay vì phải qua nhiều lớp trung gian, dòng tiền được chuyển trực tiếp từ đối tác kinh doanh về thẳng tài khoản ngân hàng số tại Việt Nam, giúp giảm độ trễ trong thanh toán – yếu tố đặc biệt quan trọng với những người cần xoay vòng vốn nhanh.

Bên cạnh tốc độ, chi phí và tỷ giá cũng là yếu tố ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu quả kinh doanh. Với Cake GlobalX, mức phí được công bố rõ ràng, từ khoảng 1,1 USD/giao dịch (tương đương 29.000 đồng - theo tỷ giá mua chuyển khoản của Ngân hàng VPBank) đối với các ngoại tệ phổ biến.

Dịch vụ Cake GlobalX hiện hỗ trợ nhiều loại ngoại tệ như USD, EUR, GBP, CAD,… và đồng thời có thể chuyển đổi ngoại tệ trực tiếp sang VND ngay trên ứng dụng. Theo anh Tuấn, việc minh bạch chi phí và tỷ giá giúp người dùng kiểm soát tốt hơn dòng tiền, thay vì rơi vào tình trạng bị động như trước.

Tối ưu vận hành tài chính cho người kinh doanh toàn cầu

Một điểm đáng chú ý là toàn bộ quy trình nhận tiền, theo dõi giao dịch và quản lý tài chính được thực hiện 24/7 trên một nền tảng duy nhất là ứng dụng ngân hàng số Cake. Điều này đặc biệt hữu ích với những người có nhiều nguồn thu từ các thị trường khác nhau.

"Việc dòng tiền đi thẳng từ đối tác về tài khoản ngân hàng số giúp tôi giảm bớt chi phí cho các khâu trung gian. Đặc biệt, khi có vấn đề cần xử lý, tôi được hỗ trợ 24/7 bằng tiếng Việt, rất thuận lợi", anh Tuấn chia sẻ.

Dịch vụ nhận tiền quốc tế của ngân hàng số Cake bước đầu thu hút sự quan tâm từ cộng đồng kinh doanh xuyên biên giới, đặc biệt là freelancer và người bán hàng trên các nền tảng thương mại điện tử quốc tế. Nhiều người dùng cho biết, việc rút ngắn thời gian nhận tiền và minh bạch chi phí giúp họ chủ động quản lý dòng tiền, nhất là khi cần xoay vòng vốn nhanh.

Bên cạnh đó, giải pháp nhận tiền trực tiếp Cake GlobalX mang lại thêm lựa chọn trong luân chuyển dòng tiền quốc tế. Việc tích hợp nhận tiền, chuyển đổi và theo dõi giao dịch trên một nền tảng duy nhất được đánh giá là yếu tố giúp hoạt động kinh doanh linh hoạt và hiệu quả hơn.

Sự phát triển của nền kinh tế số và xu hướng làm việc xuyên biên giới đang tạo ra một thế hệ người Việt kiếm tiền từ thị trường toàn cầu. Tuy nhiên, để tận dụng cơ hội này, hạ tầng tài chính cần theo kịp để hỗ trợ người dùng tăng khả năng cạnh tranh trên thị trường quốc tế.

Nhằm hỗ trợ người dùng trải nghiệm dịch vụ, từ tháng 4/2026, Cake triển khai đồng thời 3 chương trình khuyến mãi dành cho dịch vụ nhận tiền quốc tế. Cụ thể, 2.000 khách hàng đầu tiên sẽ được hoàn phí quản lý dịch vụ trị giá 143.000 đồng. Đồng thời, người dùng còn được hoàn phí nhận tiền cho các giao dịch đầu tiên, tối đa 75.000 đồng/giao dịch./.