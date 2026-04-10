Cơ quan Thuế có thông báo quan trọng đến tất cả hộ, cá nhân kinh doanh

Theo thông tin từ Thuế tỉnh Đắk Lắk, các hộ kinh doanh và cá nhân kinh doanh cần chú ý thời hạn nộp hồ sơ khai thuế và cung cấp thông tin theo quy định tại Nghị định số 68/2026/NĐ-CP và Thông tư số 18/2026/TT-BTC để thực hiện đúng nghĩa vụ thuế.

Hộ, cá nhân kinh doanh cần thông báo số tài khoản ngân hàng theo đúng quy định. (Ảnh: Thuế tỉnh Đắk Lắk)

Cụ thể, đối với các hộ kinh doanh và cá nhân kinh doanh có doanh thu từ 500 triệu đồng/năm trở xuống, cần nộp thông báo số tài khoản ngân hàng theo Mẫu 01/BK-STK, chậm nhất vào ngày 20/4/2026. Trong khi đó, nhóm có doanh thu trên 500 triệu đồng đến 3 tỷ đồng phải nộp thông báo số tài khoản ngân hàng theo cùng mẫu này, đồng thời nộp hồ sơ khai thuế quý I/2026 theo Mẫu 01/CNKD, với thời hạn cuối là ngày 4/5/2026.

Đối với các hộ kinh doanh và cá nhân kinh doanh có doanh thu từ 3 tỷ đồng đến 50 tỷ đồng, hoặc thuộc nhóm trên 500 triệu đồng đến 3 tỷ đồng nhưng thực hiện nộp thuế thu nhập cá nhân theo thu nhập tính thuế, ngoài việc nộp thông báo số tài khoản ngân hàng theo Mẫu 01/BK-STK và hồ sơ khai thuế quý I/2026 theo Mẫu 01/CNKD, còn phải gửi kèm bảng kê hàng tồn kho, máy móc, thiết bị theo Mẫu 01/BK-HTK. Tất cả các hồ sơ này cần hoàn thành trước ngày 4/5/2026.

Riêng đối với các hộ kinh doanh và cá nhân kinh doanh có doanh thu trên 50 tỷ đồng, ngoài thông báo số tài khoản ngân hàng theo Mẫu 01/BK-STK, cần nộp hồ sơ khai thuế của các tháng 1, 2 và 3 theo Mẫu 01/CNKD, đồng thời gửi bảng kê hàng tồn kho, máy móc, thiết bị theo Mẫu 01/BK-HTK, với thời hạn chậm nhất là ngày 20/4/2026.

Các hộ kinh doanh và cá nhân kinh doanh có thể nộp hồ sơ khai thuế thông qua ứng dụng eTax Mobile hoặc Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của cơ quan thuế tại địa chỉ https://dichvucong.gdt.gov.vn.

Thuế tỉnh Đắk Lắk cũng khuyến nghị người nộp thuế chủ động thực hiện các thủ tục sớm và đúng thời hạn nhằm tránh bị xử phạt vi phạm hành chính do nộp hồ sơ khai thuế quá hạn.

Hướng dẫn hộ, cá nhân kinh doanh thông báo số tài khoản, số hiệu ví điện tử trên Cổng Dịch vụ công và Etax Mobile

1. Thông báo số tài khoản, số hiệu ví điện tử trên Cổng Dịch vụ công:

Bước 1: Người nộp thuế đăng nhập vào Cổng dịch vụ công của ngành thuế tại địa chỉ: https://dichvucong.gdt.gov.vn/

Bước 2: Người nộp thuế lựa chọn đăng nhập thông qua tài khoản thuế điện tử hoặc bằng tài khoản định danh điện tử.

Bước 3: Trường hợp này chọn hình thức đăng nhập bằng tài khoản thuế điện tử, chọn “Cá nhân”

Bước 4: Người nộp thuế gõ tên đăng nhập, mật khẩu và mã captcha để đăng nhập





Bước 5: Người nộp thuế chọn Mục Hộ, cá nhân kinh doanh (Vòng tròn màu vàng).

Bước 6: Người nộp thuế chọn mục “Trải nghiệm ngay”.

Bước 7: Người nộp thuế chọn Mục “Thông báo số tài khoản/số hiệu ví điện tử (Vòng tròn màu xanh).

Bước 8: Người nộp thuế Chọn “Kê khai trực tuyến” và bấm “Tiếp tục”.

Bước 9: Người nộp thuế chọn “Tiếp tục”.

Bước 10: Người nộp thuế chọn Mã địa điểm kinh doanh, Tên địa điểm kinh doanh, cập nhật thông tin số tài khoản, tên tài khoản, ngân hàng và lựa chọn khai lần đầu (hoặc thay đổi thông tin), sau đó bấm “Tiếp tục”.

Bước 11: Người nộp thuế kiểm tra thông tin Mẫu Thông báo số tài khoản/ số hiệu ví điện tử, Trường hợp đúng Gõ mã captcha và bấm “Tiếp tục”.

Bước 12: Người nộp thuế bấm “Tiếp tục”.

Kết quả người nộp thuế đã Thông báo số tài khoản/ số hiệu ví điện tử thành công

2. Thông báo số tài khoản, số hiệu ví điện tử trên ứng dụng EtaxMobile

Bước 1: NNT Mở ứng dụng eTax Mobile và tại màn hình chính → Chọn “Hộ, cá nhân kinh doanh”

Bước 2: NNT bấm vào mục “Hộ, cá nhân kinh doanh” → Chọn “Chính thức” (không chọn “Trải nghiệm”)

Bước 3: NNT chọn “Danh sách chức năng”→ Chọn “Khai thuế”

Bước 4: NNT chọn mục “Thông báo số tài khoản / Số hiệu ví điện tử”

Bước 5: NNT nhấn “+ Thêm số tài khoản” và chọn tiếp tục” để sang bước nhập thông tin

Bước 6: NNT Điền đầy đủ các thông tin:

- Địa điểm kinh doanh

- Số tài khoản ngân hàng

- Tên chủ tài khoản

- Ngân hàng

- Trạng thái tài khoản (ví dụ: Khai lần đầu)

Bước 7: NNT Kiểm tra và nộp tờ khai; Hệ thống hiển thị Chi tiết tờ khai (01/BK-STK) để NNT kiểm tra lại toàn bộ thông tin và NNT nhấn nộp tờ khai.

Bước 8: Hệ thống sẽ tự động gửi mã OTP về email và số điện thoại NNT đã đăng ký; NNT nhấn “Xác nhận” để hoàn thành.