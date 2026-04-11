Kỷ nguyên GDI thay thế GDP đang đến, Mỹ chiếm 75% sức mạnh AI trên thế giới

Tờ Business Insider (BI) cho hay trong kỷ nguyên công nghệ bùng nổ, thước đo truyền thống như GDP (Gross Domestic Product) hay tổng sản phẩm quốc nội đang dần nhường chỗ cho một tiêu chuẩn mới mang tên GDI (Gross Domestic Intelligence), tổng trí tuệ quốc nội, chỉ số sắp định hình lại cách chúng ta đánh giá sức mạnh và vị thế của các nền kinh tế trên bản đồ AI toàn cầu.

Trong một lưu ý gửi giới đầu tư mới đây, các chuyên gia phân tích từ ngân hàng đầu tư Morgan Stanley đã nhận định: "Các nhà đầu tư có thể sẽ sớm dùng GDI làm thước đo nguồn lực ở cấp quốc gia. Đây hứa hẹn sẽ trở thành một lăng kính quan trọng để đong đếm năng lực cạnh tranh của toàn bộ các nền kinh tế và ngành công nghiệp".

GDI đo lường xem nền kinh tế nào sở hữu nhiều nguồn lực AI nhất, đặc biệt là quyền truy cập vào cơ sở hạ tầng tính toán AI bao gồm GPU (bộ xử lý đồ họa), thiết bị mạng và các trung tâm dữ liệu.

Epoch AI, một nhóm nghiên cứu chuyên theo dõi AI và tác động của AI, đã thử nghiệm đo lường GDI vào năm ngoái bằng cách ước tính tỷ trọng sức mạnh tính toán AI trên toàn cầu. Mỹ chiếm ưu thế tuyệt đối với khoảng 75%. Trung Quốc đứng thứ hai với khoảng 10%, tiếp theo là EU (Liên minh Châu Âu), sau đó là Na Uy và Nhật Bản.

Được tài trợ bởi quỹ từ thiện Coefficient Giving của Dustin Moskovitz (người đồng sáng lập Facebook), tuần này, Epoch AI tiếp tục công bố các số liệu ước tính mới nhất.

Bộ dữ liệu cập nhật đến Quý 4/2025 phác họa bức tranh chi tiết về năng lực tính toán AI của hàng loạt quốc gia và tập đoàn công nghệ. Chỉ số này được đánh giá và quy đổi dựa trên các dòng chip AI ngang hàng với GPU H100 của Nvidia, trong đó năng lực tính toán được xác định bằng tổng số phép toán tối đa mà một vi mạch có thể xử lý.

Trên đường đua này, Google đang thiết lập vị thế thống trị tuyệt đối nhờ kết hợp sức mạnh từ dòng chip TPU (bộ xử lý Tensor) tự phát triển cùng kho GPU khổng lồ từ Nvidia.

Đáng chú ý, toàn bộ các "ông lớn" dẫn đầu bảng xếp hạng đều là các tập đoàn của Mỹ. Thậm chí, theo ước tính của Epoch AI, tổng năng lực tính toán AI của toàn nước Trung Quốc hiện chỉ tương đương với sức mạnh của một doanh nghiệp đơn lẻ là Oracle.

