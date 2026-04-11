OpenAI ra gói 100 USD/tháng, nhắm thẳng vào người dùng Claude

Theo Thế Duyệt | 11-04-2026 - 16:29 PM | Kinh tế số

Gói mới cho phép dùng công cụ lập trình Codex nhiều gấp 5 lần so với gói Plus 525.000 đồng, trong bối cảnh Codex đang có hơn 3 triệu người dùng mỗi tuần toàn cầu.

OpenAI vừa ra mắt gói 100 USD/tháng (khoảng 2,6 triệu đồng) dành cho người dùng muốn dùng nhiều công cụ viết code của hãng, lấp đầy khoảng trống giữa gói 20 USD/tháng (khoảng 525.000 đồng) và gói cao cấp 200 USD/tháng (khoảng 5,2 triệu đồng) vốn có từ trước.

Trước đây, OpenAI chỉ có bốn mức giá: gói miễn phí (hiện có quảng cáo), gói Go 8 USD/tháng (khoảng 210.000 đồng) (cũng có quảng cáo), gói Plus 20 USD/tháng (khoảng 525.000 đồng) (không quảng cáo) và gói Pro 200 USD/tháng (khoảng 5,2 triệu đồng) (không quảng cáo). Gói 200 USD/tháng vẫn còn hiệu lực dù không còn xuất hiện trên trang giá chính thức của công ty, OpenAI xác nhận điều này với TechCrunch.

Vì sao ra mắt gói 100 USD?

OpenAI thẳng thắn thừa nhận gói mới này nhằm cạnh tranh trực tiếp với Anthropic, công ty đứng sau trợ lý AI Claude, vốn đã có gói 100 USD/tháng (khoảng 2,6 triệu đồng) từ lâu. Đại diện OpenAI cho biết gói Pro 100 USD được thiết kế để cung cấp nhiều dung lượng viết code hơn cho mỗi đồng, đặc biệt trong các phiên làm việc cường độ cao khi giới hạn sử dụng là vấn đề quan trọng.

Cả hai gói Plus (20 USD) và Pro mới (100 USD) đều hướng đến người dùng cần dùng Codex, công cụ hỗ trợ viết code của ChatGPT, hàng ngày. Gói 100 USD cho phép dùng Codex nhiều gấp 5 lần so với gói 20 USD.

Giới hạn sử dụng như thế nào?

Không gói nào cho phép dùng không giới hạn. Gói 200 USD/tháng cung cấp giới hạn cao hơn gói Plus tới 20 lần, đủ để đáp ứng các công việc đòi hỏi cao nhất, kể cả khi chạy nhiều dự án song song. Cả hai gói Pro đều có tính năng như nhau, điểm khác biệt duy nhất là giới hạn số lần sử dụng.

Một điều cần lưu ý: trong thời gian đầu ra mắt, OpenAI tạm thời nới rộng giới hạn dùng Codex trên gói 100 USD cho đến hết ngày 31 tháng 5. Sau mốc này, giới hạn có thể sẽ thắt chặt hơn, vì vậy người dùng không nên lấy trải nghiệm ban đầu làm chuẩn lâu dài.

Codex đang tăng trưởng mạnh

OpenAI cho biết hiện có hơn 3 triệu người trên toàn thế giới đang sử dụng Codex mỗi tuần, tăng gấp 5 lần trong vòng ba tháng qua, với mức tăng trưởng hàng tháng vượt 70%.

Theo Thế Duyệt

Kiểm tra ngay trên VNeID để biết số điện thoại có thuộc diện sẽ bị khoá SIM vào tuần sau hay không

Kiểm tra ngay trên VNeID để biết số điện thoại có thuộc diện sẽ bị khoá SIM vào tuần sau hay không Nổi bật

Mua hàng online, coi chừng từ rẻ hóa đắt

Mua hàng online, coi chừng từ rẻ hóa đắt Nổi bật

Công an phát thông báo nóng liên quan đến số điện thoại, người dân đặc biệt chú ý

Công an phát thông báo nóng liên quan đến số điện thoại, người dân đặc biệt chú ý

15:57 , 11/04/2026
Thay đổi mới trên Zalo mà tất cả người dùng cần biết kẻo lỡ quyền lợi

Thay đổi mới trên Zalo mà tất cả người dùng cần biết kẻo lỡ quyền lợi

15:48 , 11/04/2026
Nhận diện rủi ro và “bẫy nghề nghiệp” trong ngành blockchain

Nhận diện rủi ro và “bẫy nghề nghiệp” trong ngành blockchain

15:43 , 11/04/2026
Cách nhận 50.000 đồng từ nhà mạng Viettel

Cách nhận 50.000 đồng từ nhà mạng Viettel

15:31 , 11/04/2026

