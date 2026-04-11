Cách nhận 50.000 đồng từ nhà mạng Viettel
Chỉ vài thao tác đơn giản, người dùng có thể nhận được 50.000 đồng từ nhà mạng Viettel sau khi thực hiện xác thực thông tin, cập nhật thay đổi sang CCCD.
Mới đây, Viettel Telecom cho biết đã cung cấp tính năng xác thực thuê bao trên ứng dụng My Viettel. Người dùng có thể đăng nhập, chuẩn bị căn cước công dân (CCCD), chọn tiện ích Xác thực thông tin thuê bao và làm theo hướng dẫn.
Việc triển khai diễn ra sau khi Thông tư 08 của Bộ Khoa học và Công nghệ được ban hành, có hiệu lực từ ngày 15/4. Trong đó, các doanh nghiệp viễn thông phải thực hiện xác thực thông tin thuê bao căn cứ theo giấy tờ mà tổ chức, cá nhân sử dụng để đăng ký. Sau thời gian triển khai, với thuê bao không thực hiện theo quy định, họ có nguy cơ bị nhà mạng ngừng cung cấp dịch vụ.
Theo quy định mới, mọi số thuê bao di động đều phải xác thực bốn trường thông tin gồm số định danh cá nhân, họ tên, ngày tháng năm sinh, sinh trắc học ảnh khuôn mặt, và các dữ liệu này phải khớp với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư của Bộ Công an.
Có bốn cách xác thực được chấp nhận, gồm: trực tuyến thông qua VNeID; qua ứng dụng của nhà mạng; trực tiếp tại địa điểm dịch vụ của nhà mạng; và tại địa điểm được nhà mạng ủy quyền.
Hiện nay, khi thao tác qua ứng dụng của nhà mạng, người dùng có thể mở app, sau đó thực hiện các bước sau:
Bước 1: Mở ứng dụng MyViettel sau đó đăng nhập bằng số điện thoại cần thay đổi thông tin theo CCCD mới.
Bước 2: Chọn "Thay đổi giấy tờ" hoặc gõ "Thay đổi giấy tờ" vào ô tìm kiếm trên MyViettel.
Bước 3: Chụp ảnh giấy tờ CCCD và ảnh chân dung
Bước 4: Kiểm tra thông tin và đối chiếu thông tin với CCCD
Bước 5: Thực hiện quét chip trên CCCD
Bước 6: Xem thông tin hợp đồng và ký điện tử
Bước 7: Hệ thống sẽ gửi mã OTP đến số điện thoại, người dùng nhập mã OTP để xác nhận
Bước 8: Thông báo cập nhật giấy tờ thành công
Sau khi cập nhật thành công, người dùng sẽ được nhận 50.000 đồng miễn phí từ nhà mạng Viettel.
Cụ thể, đối với khách hàng trả trước, người dùng sẽ được nhận 25.000 đồng sử dụng SMS nội mạng, thoại nội mạng và 25.000 đồng sử dụng Data. Thời gian sử dụng trong vòng 15 ngày.
Đối với khách hàng trả sau, người dùng sẽ giảm trừ tối đa 50.000 đồng vào tiền cước phát sinh thoại nội mạng và SMS nội mạng ngoài gói khuyến mãi trong tháng.
Lưu ý: Để được cộng khuyến mại thì thuê bao cần chuẩn hóa thông tin online trên My Viettel trước ngày chặn (được thông báo cụ thể trong tin nhắn) và thời gian cộng trong ngày N+1 (N là ngày chuẩn hóa thành công). Mỗi khách hàng chỉ được nhận 1 lần.
