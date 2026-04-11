Meta AI vọt lên top 5 App Store Mỹ chỉ sau một đêm

Ứng dụng Meta AI đã leo từ vị trí thứ 57 lên top 5 trên App Store Mỹ chỉ trong vòng một ngày sau khi công ty ra mắt mô hình AI mới nhất mang tên Muse Spark vào thứ Tư, ngày 8 tháng 4 năm 2026.

Theo dữ liệu từ công ty phân tích thị trường Appfigures, làn sóng tải xuống đã đẩy ứng dụng Meta AI tăng vọt 52 bậc chỉ sau một đêm, mức tăng hiếm thấy trên kho ứng dụng. Một công ty phân tích khác là Sensor Tower ước tính có khoảng 46.000 lượt tải Meta AI trên iOS tại Mỹ trong ngày 8/4, tăng 87% so với ngày hôm trước. Trên Android, mức tăng khiêm tốn hơn với 3% trong cùng ngày.

Muse Spark là gì?

Muse Spark là mô hình AI thế hệ mới của Meta, được giới thiệu là nâng cấp đáng kể so với các phiên bản Llama 4 trước đó. Đây cũng là sản phẩm đầu tiên dưới sự dẫn dắt của Alexandr Wang, người đứng đầu bộ phận Meta Superintelligence Labs, được tuyển về từ công ty dữ liệu Scale AI vào năm ngoái với nhiệm vụ tái định hình chiến lược AI của tập đoàn.

Mô hình này chấp nhận nhiều dạng đầu vào khác nhau, bao gồm giọng nói, văn bản và hình ảnh. Meta cho biết Muse Spark được tối ưu cho nhiều tác vụ thực tiễn: giải đáp thắc mắc về sức khỏe, hỗ trợ tư duy trong các lĩnh vực khoa học và toán học, thậm chí giúp người dùng tạo website hay trò chơi nhỏ chỉ từ một đoạn mô tả. Ứng dụng còn có khả năng chạy nhiều tác nhân phụ cùng lúc để xử lý các câu hỏi phức tạp của người dùng.

Ngoài ứng dụng độc lập, Meta dự kiến triển khai Muse Spark lên các nền tảng khác trong những tuần tới, bao gồm WhatsApp, Instagram, Facebook, Messenger và kính thông minh AI của hãng.

Giao diện và trải nghiệm được cập nhật

Song song với việc ra mắt mô hình mới, ứng dụng Meta AI trên điện thoại và website cũng được thiết kế lại giao diện, bổ sung tính năng cho phép người dùng chuyển đổi giữa các chế độ khác nhau tùy theo nhu cầu sử dụng.

Alexandr Wang đã chia sẻ thứ hạng mới của ứng dụng lên mạng xã hội X vào sáng thứ Năm và ghi chú rằng lượng tải vẫn đang "tiếp tục tăng".

Còn xa mới đuổi kịp ChatGPT

Dù tăng trưởng mạnh, Meta AI vẫn chưa thể cạnh tranh trực tiếp với các đối thủ đầu ngành. Trên App Store Mỹ, ChatGPT của OpenAI đang giữ vị trí số 1, tiếp theo là Claude của Anthropic ở vị trí số 2 và Gemini của Google ở vị trí số 3. Meta AI ở vị trí thứ 5 vẫn là một thành tựu đáng kể nhưng khoảng cách về quy mô người dùng với các tên tuổi dẫn đầu vẫn còn rất lớn.

Để cạnh tranh, Meta đã đầu tư hàng tỷ đô la vào việc tuyển dụng nhân tài AI, cộng thêm khoản đầu tư 14,3 tỷ USD vào Scale AI, công ty mà Alexandr Wang từng sáng lập trước khi gia nhập Meta.

60,5 triệu lượt tải toàn cầu

Appfigures cho biết tính đến nay, ứng dụng Meta AI đã được tải tổng cộng 60,5 triệu lần trên toàn thế giới qua cả App Store lẫn Google Play, trong đó 25 triệu lượt tải diễn ra chỉ trong năm 2026. So với 5 tháng đầu kể từ khi ra mắt, lượng tải trong 5 tháng gần đây tăng tới 138%.

Ấn Độ hiện là thị trường tải nhiều nhất của Meta AI, theo sau là Mỹ, Brazil, Pakistan và Mexico.

Ngoài lượng tải từ kho ứng dụng, Sensor Tower ghi nhận lượng truy cập web tại Mỹ tăng hơn 450% so với ngày trước và đạt mức cao nhất từ trước đến nay trong ngày 8/4, tăng hơn 570% so với mức trung bình 30 ngày liền trước đó.