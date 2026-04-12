Vượt xa mọi dự báo, TSMC cán mốc doanh thu 35,7 tỷ USD nhờ "mỏ vàng" AI

Theo Reuters, hãng TSMC ghi nhận doanh thu quý 1 năm 2026 tăng 35% so với cùng kỳ năm trước.

Cụ thể, doanh thu đạt mức 1,134 nghìn tỷ Đài tệ (tương đương 35,71 tỷ USD). Kết quả này cao hơn đáng kể so với mức 839,3 tỷ Đài tệ của cùng kỳ năm 2025 nhờ lực đẩy mạnh mẽ từ các ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI).

Con số thực tế đã vượt mức dự báo của các chuyên gia phân tích. Kết quả này cũng nằm trong khoảng kế hoạch doanh thu mà công ty đã công bố hồi đầu năm.

Mức doanh thu kỷ lục này phản ánh nhu cầu chip trí tuệ nhân tạo vẫn duy trì mạnh mẽ, giúp bù đắp sự sụt giảm của mảng điện tử tiêu dùng. TSMC hiện là mắt xích quan trọng nhất khi cung cấp chip cho các "ông lớn" như Nvidia, AMD và Broadcom.

Về diễn biến thị trường, cổ phiếu TSMC tại Đài Bắc đã tăng 29% từ đầu năm, vượt mức tăng trưởng chung của thị trường chứng khoán Đài Loan. Cùng lúc đó, đối tác lớn là Foxconn cũng báo cáo doanh số tăng 30%, cho thấy toàn bộ hệ sinh thái hạ tầng trí tuệ nhân tạo đang tăng tốc.

Theo các chuyên gia, doanh thu quý 1 của TSMC cho thấy sức chống chịu tốt của ngành bán dẫn bất chấp những căng thẳng tại khu vực Trung Đông. Tuy nhiên, các cuộc xung đột này đang gây áp lực lên chi phí năng lượng và vận tải toàn cầu.

Các chuyên gia lo ngại chi phí leo thang có thể ảnh hưởng tới kế hoạch đầu tư các trung tâm dữ liệu - vốn là những hệ thống tiêu thụ điện năng khổng lồ để vận hành trí tuệ nhân tạo.

Về triển vọng kỹ thuật, nhu cầu chip sản xuất trên tiến trình 3nm và 5nm có thể giúp doanh số quý 2 năm 2026 tiếp tục tăng trưởng ổn định. Dù vậy, TSMC có thể chưa nâng ngay ngân sách chi tiêu vốn (CapEx) do nhu cầu bán dẫn ngoài mảng trí tuệ nhân tạo vẫn còn yếu và môi trường kinh tế vĩ mô còn nhiều bất định.

Bất chấp những biến động ngắn hạn, các tập đoàn công nghệ lớn như Alphabet, Amazon, Meta và Microsoft dự kiến sẽ chi tổng cộng khoảng 650 tỷ USD cho đầu tư trí tuệ nhân tạo trong năm 2026.

Dù các nhà đầu tư đang bắt đầu thận trọng hơn với tốc độ tăng trưởng của cổ phiếu ngành chip, các đối tác trong hệ sinh thái như Lumentum nhận định nhu cầu từ các công ty công nghệ Mỹ vẫn rất cao.

Các dự báo cho thấy chu kỳ đầu tư hạ tầng này có thể kéo dài và các đơn hàng dự kiến sẽ được lấp đầy cho tới tận năm 2028.

*Nguồn: Reuters﻿