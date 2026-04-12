Chấm dứt thời đại tắc đường: Trung Quốc phát triển thị trường taxi bay 300 tỷ USD, đi xuyên thành phố chỉ mất vài phút

Theo tờ Sina Tech, năm 2026, kinh tế tầm thấp (low-altitude economy) với tư cách là ngành công nghiệp mới mang tính chiến lược của Trung Quốc đang bước vào giai đoạn then chốt của sự phát triển quy mô lớn.

Ô tô bay theo nghĩa rộng, hay còn gọi là phương tiện bay cất hạ cánh thẳng đứng chạy điện (eVTOL) đang đẩy nhanh bước tiến mang tính đột phá từ giai đoạn thí điểm trình diễn sang sản xuất hàng loạt và bàn giao.

Tờ Sina Tech cũng khẳng định ô tô bay (eVTOL) trong tương lai sẽ trở thành một trong những động lực quan trọng thúc đẩy nền kinh tế tầm thấp. Thời gian gần đây, các doanh nghiệp liên quan đến ô tô bay tại Trung Quốc liên tục đón nhận những tín hiệu tích cực.

Ngày 3/4, theo thông tin từ website của Ủy ban Điều tiết Chứng khoán Trung Quốc (CSRC), Công ty hàng đầu trong ngành eVTOL của Trung Quốc là Công ty TNHH Công nghệ Ốc Phi Trường Không Tứ Xuyên đã hoàn tất hồ sơ đăng ký hướng dẫn tại Cục Điều tiết Chứng khoán tỉnh Tứ Xuyên.

Đồng thời, công ty này dự kiến thực hiện phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) và niêm yết trên sàn STAR Market (sàn giao dịch chứng khoán khoa học công nghệ cao của Trung Quốc).

Trước đó, vào ngày 31/3, Công ty TNHH Công nghệ Cao Vực Quảng Đông (Gaoyu Tech) thuộc Tập đoàn Ô tô Quảng Châu (GAC Group) cũng công bố đạt được nhiều bước tiến trong lĩnh vực tiêu chuẩn hóa ô tô bay (eVTOL).

Theo dự báo mới nhất từ tập đoàn tài chính đa quốc gia của Mỹ Morgan Stanley, quy mô thị trường ô tô bay toàn cầu sẽ đạt 300 tỷ USD vào năm 2030.

Theo đánh giá của của tờ báo Sina Tech, với lợi thế về chuỗi công nghiệp hoàn chỉnh và tốc độ triển khai thực tế, Trung Quốc được kỳ vọng sẽ trở thành một trong những thị trường giao thông đô thị tầm thấp quan trọng bậc nhất thế giới.

Bước sang năm 2026, nhiều khu vực ở Trung Quốc như: Quảng Đông - Hồng Kông – Macao (Trung Quốc), Thành Đô, Trùng Khánh... đang tăng tốc kết nối chuỗi mắt xích "công nghệ - chính sách - kịch bản ứng dụng", chính thức gõ cửa kỷ nguyên di chuyển hàng không.

Hình ảnh trực diện ô tô bay EH216 - S

Từ "đột phá đơn điểm" đến "triển khai toàn diện"

Hiện nay, hoạt động thí điểm di chuyển hàng không bằng ô tô bay tại Trung Quốc đang thể hiện rõ đặc điểm "Nhà nước dẫn dắt, địa phương phối hợp, đa kịch bản bao phủ".

Việc mở rộng thí điểm từ các thành phố trọng điểm sang nhiều khu vực đã chứng minh tính khả thi và tiềm năng thương mại hóa của loại hình phương tiện công nghệ mới này. Từ đó, đặt nền móng vững chắc cho việc sản xuất hàng loạt trong tương lai.

Thảo luận về vấn đề này, ông Thụ Trương, giáo sư thỉnh giảng tại Học viện Khoa học Công nghệ Hoàng Hà đã chia sẻ với phóng viên của tờ báo “Chứng khoán nhật báo” rằng :"Khác với các đợt thí điểm phân tán trước đây, công tác thí điểm năm nay chú trọng hơn vào “khả năng thích ứng kịch bản” và “xây dựng tiêu chuẩn”. Các dự án tập trung vào nhu cầu cốt lõi của việc di chuyển đô thị, từng bước phá vỡ giới hạn của việc thử nghiệm đơn lẻ hay trình diễn cục bộ trước đây để bước vào giai đoạn mới tiến triển theo hệ thống, đa kịch bản và xuyên vùng".

Lấy khu vực “Vịnh lớn” (Quảng Đông - Hồng Kông – Ma Cao (Trung Quốc)) làm ví dụ, việc thí điểm di chuyển trên không đã đạt nhiều kết qủa rõ rệt. Khu vực Thâm Quyến và Quảng Châu đã thực hiện các chuyến bay thí điểm tầm thấp xuyên sông.

Các chuyến bay này đã hoàn thành chặng đường băng qua cửa sông Châu Giang trong chưa đầy 30 phút, góp phần hiện thực hóa "Vòng tròn di chuyển nửa giờ tại khu vực Vịnh lớn".

Công ty TNHH Hàng không thông dụng miền đông Thâm Quyến đã xây dựng hơn 130 điểm cất hạ cánh trong khu vực “Vịnh lớn”. Đồng thời, công ty này khai thác nhiều tuyến bay thường lệ kết nối Quảng Châu, Thâm Quyến, Chu Hải, Hồng Kông (Trung Quốc) và Macao (Trung Quốc).

Quảng Châu cũng đã khai thông tuyến di chuyển thương mại từ sân bay Bạch Vân với thời gian bay 28 phút, giá vé 480 Nhân dân tệ. Hiện tuyến bay được duy trì 14 chuyến mỗi tuần với tỷ lệ hành khách lấp đầy số ghế ổn định trên 70%.

Ngoài ra, công ty thành viên của Công ty TNHH Công nghệ Thông minh Ehang Quảng Châu đã nhận được giấy chứng nhận đủ điều kiện vận hành đầu tiên và triển khai vận hành thử nghiệm tại trụ sở Thành phố thông minh tương lai Ehang ở Quảng Châu (Ehang Future City), xây dựng tuyến du lịch tầm thấp ngắm cảnh ven sông.

Ông Hạ Thiên Tinh, Phó chủ tịch Công ty TNHH Công nghệ Thông minh Ehang Quảng Châu đã tiết lộ với phóng viên của tờ “Chứng khoán nhật báo” rằng "Người dân sẽ sớm có thể mua vé qua ứng dụng nhỏ (miniapp) chính thức để trải nghiệm bay tầm thấp bằng thiết bị ô tô bay EH216-S gần bến Tuệ Cảng (Quảng Châu). Toàn bộ hành trình bay sẽ kéo dài khoảng 3,5 phút, cho phép du khách ngắm nhìn toàn cảnh quận Hoàng Phố và bờ đối diện là thành phố Đông Quan".

Ngoài ra, nhiều địa phương khác ở Trung Quốc cũng đồng thời thúc đẩy thí điểm. Các thành phố như: Thành Đô, Trùng Khánh, Hợp Phì... đã kết hợp với lợi thế công nghiệp riêng để tập trung vào các kịch bản phân khúc như du lịch tầm thấp, di chuyển liên đô thị và hoàn thiện hạ tầng hỗ trợ.

Ví dụ, vào tháng 2 năm nay, tại “Trung tâm thông minh” ở quận Cẩm Giang, thành phố Thành Đô đã hoàn thành chuyến bay thử nghiệm chở người bằng eVTOL đầu tiên trong khu vực nội đô.

Kết quả cho thấy thiết bị bay ổn định ở độ cao 80m trong 10 phút, chứng minh tính khả thi của việc triển khai di chuyển hàng không tại các khu vực lõi của siêu đô thị.

Hình ảnh ô tô bay EH216 - S tại điểm cất và hạ cánh

Từ "kiểm chứng thử nghiệm" tiến tới "sản xuất hàng loạt quy mô lớn"

Theo tờ báo Sina Tech, nếu thí điểm là "thước đo" cho phương thức di chuyển hàng không, thì sản xuất hàng loạt chính là "chìa khóa cốt lõi" cho sự phát triển quy mô của ngành ô tô bay.

Từ đầu năm đến nay, các doanh nghiệp hàng đầu tại Trung Quốc đã đẩy nhanh việc xây dựng dây chuyền sản xuất, chứng nhận đủ điều kiện bay (airworthiness certification) và tích lũy đơn hàng.

Từ đó đưa ngành công nghiệp này chính thức bước vào "giai đoạn then chốt của sản xuất hàng loạt".

Đầu tháng 3, tại nhà máy sản xuất ô tô bay của Công ty TNHH Công nghệ Hàng không Vũ trụ Hối Thiên Quảng Đông (trụ sở tại quận Hoàng Phố, Quảng Châu), 5 phương tiện ô tô bay được ví như "Tàu sân bay trên đất liền" đã đồng loạt xuất xưởng và hoàn thành thử nghiệm bay đa thiết bị trong cùng một ngày.

Nhà máy của Công ty TNHH Công nghệ Hàng không Vũ trụ Hối Thiên Quảng Đông có diện tích được xây dựng khoảng 120.000 m2. Theo thông tin từ tờ báo SinaTech, khi đạt công suất tối đa có thể cứ 30 phút xuất xưởng một thiết bị bay.

Đây là dấu mốc cho thấy các sản phẩm di chuyển tầm thấp đang chuyển từ giai đoạn nghiên cứu, phát triển và kiểm chứng sang giai đoạn chuẩn bị thương mại hoá sản xuất hàng loạt.

Ông Triệu Đức Lực, nhà sáng lập Công ty TNHH Công nghệ Hàng không Vũ trụ Hối Thiên Quảng Đông, chia sẻ với phóng viên tờ báo “Chứng khoán nhật báo” rằng: Dự kiến công ty ông sẽ hoàn tất chứng nhận giao dịch (TC) vào nửa cuối năm nay và bắt đầu bàn giao hàng loạt vào cuối năm. Khi đó, các khu trải nghiệm bay sẽ dần được mở cửa để khách hàng có thể lái thử và bay thử.

Được biết, giá của một chiếc ô tô bay (eVTOL) dự kiến sẽ không quá 2 triệu Nhân dân tệ và kể từ khi ra mắt, sản phẩm đã nhận được hơn 7.000 đơn đặt hàng trước.

Nhà máy tại Quảng Châu của Công ty công nghệ Cao Vực cũng sẽ xuất xưởng phương tiện ô tô bay (eVTOL) đầu tiên vào tháng 5 năm 2026. Hiện tại, công ty này cũng đã nhận được hơn 2.000 đơn hàng tiềm năng.

Mẫu GOVY AirCab của hãng đã bước vào giai đoạn chứng nhận đủ điều kiện bay toàn diện, dự kiến hoàn tất chứng nhận và bắt đầu bàn giao hàng loạt vào cuối năm 2026.

Ông Tô Khánh Bằng, người sáng lập Công ty công nghệ Cao Vực đã khẳng định rằng: "Giá trị cuối cùng của công nghệ là sự phổ cập và chia sẻ”. Ông cho biết công ty luôn theo đuổi triết lý "bình đẳng công nghệ" với mục tiêu là giúp di chuyển tầm thấp thoát khỏi nhãn dán "cao cấp, kén người dùng".

Theo dự đoán của tờ Sina Tech, trong tương lai, khi đi vào vận hành thương mại, giá dịch vụ ô tô bay kỳ vọng sẽ được điều chỉnh dần về mức tương đương với dịch vụ xe riêng, biến việc "đặt taxi bay" trở thành lựa chọn di chuyển trong tầm tay của hầu hết người dân tại Trung Quốc.

Công ty TNHH Công nghệ Thông minh Ehang Quảng Châu là doanh nghiệp đã thực hiện bàn giao ở quy mô nhất định với hơn 200 thiết bị eVTOL tự lái EH216-S trong năm 2025.

Năm nay, công ty này tiếp tục mở rộng thị trường quốc tế, hợp tác chiến lược sang các nước như Thái Lan, tăng tốc bố cục thương mại toàn cầu.

Ông Hạ Thiên Tinh, phó chủ tịch của công ty Ehang đã cho biết: "Năm 2026, công ty sẽ tập trung vào triển khai thương mại, thúc đẩy vận hành thường xuyên eVTOL chở người, đẩy nhanh tiến trình chứng nhận đủ điều kiện bay cho thiết bị VT35 và mở rộng sâu tại thị trường nước ngoài”.

Việc vận hành thương mại thiết bị ô tô bay EH216-S của công ty Ehang đã bước vào giai đoạn đếm ngược cuối cùng, sắp mở bán vé cho công chúng. Đồng thời, công ty Ehang cũng đang chuyển mình từ nhà sản xuất thiết bị bay thành nhà cung cấp giải pháp giao thông hàng không tổng thể.

Nhìn về tương lai, với việc các doanh nghiệp sản xuất thiết bị bay hàng đầu tại Trung Quốc thực hiện bàn giao hàng loạt, hệ thống chính sách tiếp tục hoàn thiện và cơ sở hạ tầng dần được nâng cấp, ô tô bay sẽ dần tích hợp vào hệ thống giao thông tổng thể của đô thị tại Trung Quốc, biến di chuyển hàng không từ tầm nhìn tương lai thành phương thức đi lại hàng ngày.

*Nguồn: Sina Tech